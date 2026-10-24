Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP.HCM: 'Mất sức khỏe, ước mơ lớn nhất chỉ còn là khỏe lại'

TS.BS Lê Trường Giang - Chủ tịch Hội Y tế công cộng, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Đây là chia sẻ của TS.BS Lê Trường Giang - Chủ tịch Hội Y tế công cộng, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - tại Ngày hội Sức khỏe cộng đồng TP.HCM năm 2026 với chủ đề "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" diễn ra sáng 24-10, do Hội Y tế công cộng TP phối hợp Công ty TNHH Truyền thông sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức.

Ngày hội nhằm hưởng ứng và thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về việc đột phá tăng cường, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và kế hoạch 288 của UBND TP.HCM về việc tổ chức khám sức khỏe người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Lê Trường Giang nhắc và nhấn mạnh cụm từ rất quan trọng với mọi người, đó là sức khỏe.

"Chúng ta cần hiểu thật rõ ý nghĩa của sức khỏe. Đây là một khái niệm rất chung, bởi gặp nhau ai cũng thường chúc nhau sức khỏe. Nhưng sức khỏe lại là điều thuộc về riêng mỗi người. Sức khỏe của ai là của người đó, không thể đem cho, đem bán hay tặng cho người khác được.

Khi còn sức khỏe, mỗi người có thể làm được rất nhiều việc để theo đuổi, thực hiện ước mơ của mình. Nhưng một khi mất đi sức khỏe, coi như mất tất cả. Lúc đó ước mơ lớn nhất chỉ còn là làm sao để lấy lại sức khỏe. Đáng tiếc, khi nhận ra điều đó thì đôi khi đã quá muộn", ông Giang nói.

Người dân khám sức khỏe miễn phí tại ngày hội - Ảnh: XUÂN MAI

Ông Giang nhìn nhận thực tế nhiều người chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện các vấn đề về sức khỏe. Không ít người bỏ qua y tế cơ sở, đến thẳng các bệnh viện tuyến thành phố hoặc cơ sở y tế chuyên sâu để khám và điều trị.

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn có thể khiến người bệnh phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Bên cạnh đó, quá trình điều trị còn có thể tạo ra gánh nặng tài chính lớn cho người bệnh và gia đình.

Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP.HCM lấy ví dụ về thực trạng bệnh ung thư khiến nhiều người lo lắng, nhất là ngày càng trẻ hóa.

Với một số loại ung thư, việc phát hiện và xử trí các tổn thương tiền ung thư có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiến triển thành ung thư xâm lấn.

Do đó người dân cần tìm hiểu các biện pháp tầm soát phù hợp với độ tuổi, giới tính, tiền sử bệnh và các yếu tố nguy cơ của bản thân.

Tuy nhiên cần lưu ý tầm soát không đồng nghĩa với việc thực hiện mọi xét nghiệm khi chưa có chỉ định. Việc lựa chọn phương pháp tầm soát cần dựa trên khuyến cáo chuyên môn và được nhân viên y tế tư vấn để bảo đảm hiệu quả, tránh những kiểm tra không cần thiết.

"Ung thư nếu chúng ta phát hiện sớm vào giai đoạn tiền ung thư, tức là trước 10 năm đến 20 năm trước khi mà trở thành ung thư. Nếu chúng ta phát hiện sớm như vậy và chúng ta xử trí chữa trị thì có thể nói là nó hoàn toàn được chữa khỏi.

Như vậy tại sao chúng ta không đi phát hiện cho sớm, mà chúng ta đợi đến 10 năm, 20 năm sau bị ung thư rồi mới đi đến bệnh viện...", ông Giang chia sẻ.

Ngày hội Sức khỏe cộng đồng TP.HCM năm 2026 thu hút đông đảo người dân tham gia, nhiều nhất là người cao tuổi - Ảnh: XUÂN MAI

Ngày hội Sức khỏe cộng đồng TP.HCM năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực về sức khỏe như: khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, đồng diễn thể dục dưỡng sinh, văn nghê, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn và tất cả người dân tham gia... Thông qua ngày hội, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe đến người dân, khuyến khích mỗi người quan tâm hơn đến bản thân và gia đình. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của việc tăng cường chăm sóc sức khỏe toàn dân.