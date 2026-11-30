Khoảnh khắc gây thót tim khi thủ thành tuyển Thái Lan Patiwat Khammai đổ gục xuống sân - Nguồn: AIS

Sự cố xảy ra vào những phút cuối hiệp 1, khi True Bangkok United đến làm khách trên sân của Sukhothai. Sau 1 pha cứu thua, thủ môn của tuyển Thái Lan Patiwat Khammai bất ngờ có biểu hiện choáng và gục xuống sân, khiến đội ngũ y tế phải lập tức vào sân sơ cứu.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, anh đã gượng dậy và tiếp tục thi đấu cho đến khi hiệp 1 khép lại.

Tuy nhiên, trên đường rời sân để vào phòng thay đồ, thủ thành người Thái Lan vẫn có những biểu hiện bất ổn về sức khỏe. Đội ngũ y tế của True Bangkok United phải theo sát để chăm sóc anh.

Lo ngại tình trạng của Patiwat Khammai có thể trở nên nghiêm trọng hơn, HLV Danny Invincibile quyết định thay người ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Thủ môn dự bị Phuwadon Pholsongkram được tung vào sân trong đầu hiệp 2.

Sự việc khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan không khỏi lo lắng. Nhiều CĐV đã gửi lời động viên và hy vọng thủ thành này không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Patiwat Khammai sinh năm 1994, từng khoác áo tuyển Thái Lan tại nhiều giải đấu lớn như Asian Cup 2023 (diễn ra đầu năm 2024), ASEAN Cup 2024. Anh cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi từng bắt chính trong cả hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Năm đó, tuyển Thái Lan để thua với tổng tỉ số 3-5

Sau khoảnh khắc gây thót tim mới đây, CLB True Bangkok United chưa cập nhật tình hình sức khỏe của Patiwat Khammai. Trận đấu vừa qua diễn ra khá đen đủi cho đội bóng tới từ thủ đô Thái Lan, khi Khammai là người thứ 3 phải rời sân trước khi hiệp 2 bắt đầu.

HLV Invincibile sau đó phải thốt lên trong buổi họp báo rằng: "Chuyện này thật khó tin khi chúng tôi có quá nhiều ca chấn thương trong cùng 1 trận đấu. Dù vậy chúng tôi không muốn nghĩ nhiều về kết quả, mà chỉ mong các cầu thủ hồi phục thật tốt và khỏe mạnh.