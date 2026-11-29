Trường THCS Phước Bình (áo xanh) giành chiến thắng 8-0 trước Trường THCS Hậu Giang trong giải đấu do FIFA phối hợp tổ chức - Ảnh: N.K

Chiều 28-11, Festival U13 nữ lần thứ II năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM).

Festival diễn ra trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu trong 2 ngày 28 và 29-11. Giai đoạn 2 từ ngày 4 đến 6-12.

8 đội bóng nữ tham dự gồm Phường Tân Khánh, CLB Thăng Long, Trường THCS Phước Bình, Trường THCS Hậu Giang, Xã Tân An Hội, Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ, Trường THCS Hiệp Phước và Xã Đông Thạnh.

Đây đều là những nơi đã phát triển tốt chương trình bóng đá học đường do Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) tổ chức hơn chục năm qua.

Tham dự lễ khai mạc có ông Eric Abrams - chuyên gia FIFA, phụ trách Dự án Phát triển tài năng bóng đá trẻ FIFA (Talent Development Scheme - TDS); ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kỹ thuật VFF.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú (phải) và ông Eric Abrams - chuyên gia FIFA bắt tay cầu thủ ở lễ khai mạc - Ảnh: N.K

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh phát triển bóng đá nữ, đặc biệt là bóng đá nữ trẻ, luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được VFF quan tâm, chú trọng nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam.

Việc tạo điều kiện để các em gái được tiếp cận, tập luyện và thi đấu bóng đá trong môi trường phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển toàn diện của các cầu thủ trẻ.

Ông Trần Anh Tú đánh giá, sự đồng hành của Chương trình Phát triển tài năng bóng đá trẻ FIFA (TDS) với VFF và HFF để tiếp tục tổ chức Festival lần thứ hai tại TP.HCM là rất đáng ghi nhận.

Không chỉ là sân chơi thể thao, đây còn là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích trẻ em gái tham gia bóng đá, tạo cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và từng bước phát triển năng lực cá nhân.

Với bóng đá nữ TP.HCM, Festival là dịp để có thể tuyển chọn cầu thủ có thể bổ sung, đào tạo cho bóng đá nữ chuyên nghiệp.

Niềm vui ghi bàn của cầu thủ Trường THCS Phước Bình - Ảnh: N.K