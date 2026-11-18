Ông Surasak Kerdchantuek, Phó chủ tịch Cơ quan Thể thao Thái Lan

Theo báo Khaosod vào ngày 17-11, ông Surasak Kerdchantuek, Phó chủ tịch Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), mới đây đã giới thiệu dự án sân vận động tại diễn đàn phát triển đô thị thông minh ở Bangkok.

Sân chính nằm trong tổ hợp thể thao quốc tế rộng khoảng 240ha, thuộc khu đô thị EECiti. Dự án còn có nhà thi đấu, sân tập cùng các trung tâm y học, khoa học thể thao và chăm sóc sức khỏe. Hiện công trình đang được nghiên cứu khả thi, chưa công bố lịch khởi công.

Bangkok Business News dẫn lời ông Kerdchantuek cho biết Thái Lan cần những sân hiện đại hơn để khắc phục hạn chế của cơ sở hiện hữu.

Ông mong muốn nước này có chính sách hướng tới đồng đăng cai World Cup hoặc Olympic, liên kết với Singapore, Malaysia và Indonesia để tạo di sản hạ tầng thể thao. Tuy nhiên, phát biểu chưa gắn dự án với một kỳ World Cup cụ thể hay hồ sơ ứng cử đã được thống nhất.

Kế hoạch tại Chonburi đã được chuẩn bị từ nhiều năm. Post Today hồi năm 2024 từng đưa tin tổ hợp dự kiến có sân quốc gia ít nhất 80.000 chỗ “theo tiêu chuẩn World Cup”, đường chạy 10 làn và nhà thi đấu bóng chuyền ít nhất 15.000 chỗ. Quy mô sân chính trong thông tin mới được nêu ở mức 100.000 chỗ, nhưng chưa có giải thích chi tiết về thay đổi này.

Trang web chính thức của SAT xác nhận cơ quan này ký biên bản ghi nhớ với cơ quan quản lý Hành lang kinh tế phía đông ngày 19-5-2025 để thúc đẩy dự án.

Isranews sau đó kiểm tra hồ sơ mua sắm công, ghi nhận SAT thuê Đại học Chulalongkorn nghiên cứu tiền khả thi với giá 2 triệu baht (1,5 tỉ đồng) theo hợp đồng ký tháng 4-2026. Đây là kinh phí nghiên cứu, không phải vốn xây dựng.

Bài toán khai thác được báo kinh tế Thái chú trọng. Thansettakij ngày 16-11 dẫn ông Kerdchantuek cho biết SAT đã trao đổi với nhà đầu tư Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, tính phương án hợp tác dài hạn 30–50 năm.

Tổ hợp được định hướng kết nối thi đấu, biểu diễn, khách sạn và phục hồi chấn thương để có nguồn thu thường xuyên. Việc có doanh nghiệp quan tâm chưa đồng nghĩa đã ký hợp đồng đầu tư.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị EECiti có khu thể thao - Ảnh: POST TODAY

Tham vọng xây sân lớn cũng xuất hiện giữa những tranh luận về vị thế hạ tầng thể thao Thái Lan.

Trong bài bình luận ngày 12-10, cây bút B. Bangpakong của Thairath đối chiếu các công trình ở Malaysia, Indonesia và Việt Nam, thúc giục Thái Lan tránh tụt lại.

Một số trang báo Thái Lan còn tỏ thái độ "chạnh lòng" khi so sánh với Việt Nam - quốc gia đang trên đường hoàn thành các công trình sân vận động lớn. Hồi cuối tháng 10, báo kinh tế BrandInside của Thái Lan giật tít: "Thái Lan có thể hành động chậm chạp, nhưng Việt Nam đã bắt đầu cho kế hoạch đăng cai World Cup và Olympic".

Thairath cũng từng dẫn chuyên gia Witthaya Laohakul rằng Thái Lan đang đi sau Việt Nam và Thái Lan trong mục tiêu đăng cai World Cup.

Vì vậy, việc công bố công trình sân vận động mới tại Chonburi tạm thời mang đến tin vui cho người hâm mộ Thái Lan, cho thấy chính phủ nước này vẫn đang đeo đuổi giấc mơ đăng cai World Cup.