Đội sửa chữa triển khai thử tải điểm sạt lở tại khu gian Tân Vinh - Vân Canh trước khi vận hành chạy tàu đêm 29-11 - Ảnh: PHẠM MINH

Tối 29-11, ông Phạm Văn Minh, Trưởng ga đường sắt Diêu Trì (Gia Lai) - thông tin các đơn vị chức năng vừa hoàn thành sửa chữa, khắc phục điểm sạt lở đường sắt tại khu gian Tân Vinh - Vân Canh, thuộc Km1112 + 240, xã Canh Vinh.

Theo ông Minh, việc sửa chữa điểm sạt lở đường sắt tại vị trí trên hoàn thành vào khoảng 18h cùng ngày và chuyến tàu đầu tiên đi qua khu vực khoảng 18h12.

Đến 19h40, đã có 2 chuyến tàu khách và 1 chuyến tàu hàng Bắc - Nam lưu thông qua lại khu vực.

Như tin đã đưa, chiều 28-11, do mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng đoạn đường sắt qua khu gian Tân Vinh - Vân Canh với chiều dài sạt lở khoảng 10m.

Sau sự cố, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã điều động 70 nhân sự và trang thiết bị khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại hiện trường.

Lãnh đạo xã Canh Vinh cho hay địa điểm xảy ra sạt lở đường sắt ngay tại chân cầu Suối Bụt, thôn Tân Vinh. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sạt lở được xác định là do mưa lớn khiến nước lũ lệch dòng phá vào chân cầu và cuốn trôi đất đá nền đường ray.

Trong thời gian khắc phục sự cố, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã bố trí xe trung chuyển hành khách từ hai ga Tuy Hòa và Diêu Trì qua khu vực sạt lở để tiếp tục hành trình.

Mưa lũ tại Gia Lai gây thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng Ngày 29-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai thông tin đợt mưa lũ từ ngày 26 đến 29-11 đã gây ngập úng, thiệt hại 156ha lúa, hoa màu. Ngoài ra, nhiều tuyến kênh mương thủy lợi tại các xã, phường bị hư hại ở các mức độ khác nhau do lũ. Hạ tầng cầu đường, giao thông qua nhiều khu vực xung yếu cũng bị hư hại, ảnh hưởng tới đi lại của người dân. Cụ thể: sạt lở cầu Bà Lương, cầu đường sắt Suối Bụt, đèo Nha Sam, xã Canh Vinh; quốc lộ 1D, tuyến ĐH 01, ĐH 02, đường La Vuông… Trong đợt mưa lớn 4 ngày qua, có hơn 2.400 nhà dân bị ngập. Ước tính sơ bộ giá trị thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng. Hiện các địa phương đã tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.