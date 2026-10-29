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Thiếu niên bị phạt 5 năm tù vì đạp xe làm một người trong tổ tuần tra ngã, bị liệt

tác giả
NHẪN NAM
NHẪN NAM
NHẪN NAM

T. chạy xe ngang qua trụ sở công an xã chửi lớn tiếng rồi nẹt pô xe, tăng ga bỏ chạy, bị truy đuổi thì T. đạp xe vào lực lượng làm một người bị liệt nên bị phạt tù về tội giết người.

Thiếu niên bị phạt 5 năm tù vì đạp xe làm một người trong tổ tuần tra ngã, bị liệt - Ảnh 2.

Bị cáo N.B.T. tại tòa ngày 29-10 - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 29-10, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt N.B.T. (17 tuổi) 5 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, tòa còn công nhận thỏa thuận gia đình bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 283 triệu đồng, khấu trừ 13 triệu đồng đã nộp trước đó; bồi thường cho công an xã hơn 2 triệu đồng (tiền sửa xe).

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt. Việc chống đối người thi hành công vụ bằng hành vi nguy hiểm của bị cáo cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian bằng hình thức phạt tù có thời hạn.

Về trách nhiệm dân sự, do bị cáo dưới 18 tuổi, không có tài sản riêng nên theo quy định pháp luật, cha mẹ bị cáo phải bồi thường thay.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 3-8-2025, Tổ tuần tra Công an xã Đông Phước, TP Cần Thơ gồm 6 người, trong đó có anh B.T.T. (tổ viên an ninh trật tự cơ sở), tập trung tại trụ sở Công an xã Đông Phước A cũ chuẩn bị tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, ca trực từ 21h30 - 23h30 ngày 3-8-2025.

Lúc này, tổ trưởng nhận thông tin tại Trường tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2 cách trụ sở Công an xã Đông Phước A cũ khoảng 300m có nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn gây rối, nên tổ trưởng phân công anh T. điều khiển xe máy của công an đến nắm tình hình.

Khi tổ tuần tra chuẩn bị xuất phát để thực hiện nhiệm vụ tuần tra thì N.B.T. (thời điểm này 16 tuổi) chạy xe máy chở theo một người cầm theo cây chĩa hai mũi. 

Khi đến đoạn trước trụ sở Công an xã Đông Phước A cũ, quan sát thấy có lực lượng công an nên N.B.T. nhìn vào chửi lớn tiếng rồi nẹt pô xe, tăng ga bỏ chạy.

Thấy hai đối tượng có mang theo hung khí và có thái độ khiêu khích chửi lực lượng công an, nên tổ tuần tra chạy xe máy truy đuổi theo mời hai đối tượng về làm việc.

Lúc này, anh T. trên đường quay về trụ sở công an thì nhìn thấy tổ tuần tra đang truy đuổi theo xe của N.B.T. nên đã tham gia cùng.

Khi anh T. đuổi kịp xe của B.T., yêu cầu B.T. dừng xe nhưng B.T. không chấp hành. Khi xe B.T. ngang song song xe của anh T. thì B.T. dùng chân phải đạp vào hông phía bên trái xe của anh T. làm anh này mất kiểm soát phương tiện dẫn đến ngã xe té xuống đường.

Theo kết luận giám định, anh T. bị gãy cột sống ngục D6,D7; liệt hai chi dưới; gãy xương sườn 4, 5, 6, 7 bên phải và xương sườn 5, 6, 7 bên trái; tỉ lệ thương tích là 67%.

Khiêu khích công an xã, đạp xe khiến 1 người bị liệt, thiếu niên bị phạt tù về tội giết người - Ảnh 2.Người dân phải đi kiện để đòi lại 500 triệu tiền lệ phí trước bạ nhà, đất dù không có lỗi

Không thuộc đối tượng nhận chuyển nhượng đất, người đàn ông ở Cần Thơ đã trả lại sổ đỏ nhưng không được trả lại 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ nhà, đất nên phải kiện ra tòa để đòi.

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NHẪN NAM
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    Chủ đề: chống người thi hành công vụ thiếu niên công an Cần Thơ

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