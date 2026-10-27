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Mâu thuẫn chuyện xếp lượt hát, cả khách và chủ quán đều bị phạt tù

tác giả
NHẪN NAM
NHẪN NAM
NHẪN NAM

Mâu thuẫn từ chuyện xếp lượt hát, chủ quán cà phê và khách lao vào đánh nhau, nhiều người lãnh án.

Mâu thuẫn từ chuyện xếp lượt hát ở quán cà phê, cả khách và chủ quán đều bị phạt tù - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tòa phúc thẩm tuyên án - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 27-10, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tấn Nữa, Nguyễn Tấn Thôi (em của Nữa) về tội cố ý gây thương tích (từ chuyện cự cãi về xếp lượt hát ở quán cà phê).

Theo đó, tòa tuyên y án sơ thẩm, phạt hai bị cáo Nữa, Thôi mỗi người 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h ngày 18-9-2025, Nữa ngồi uống cà phê tại quán thì xảy ra cự cãi với Nguyễn Thanh Phong (chủ quán) về việc chị V.T.T.H. (hùn mở quán) xếp lượt cho Nữa hát trước người khác.

Lúc này, Phong cầm ly nước đập lên bàn Nữa đang ngồi. Được mọi người can ngăn nên Nữa bỏ chạy ra ngoài và gọi điện thoại cho em trai là Thôi, nói bị đánh và kêu rước Nữa về.

Nghe điện thoại xong, Thôi lấy 4 ống tuýp sắt rồi đi cùng hai người khác.

Trên đường đi, mọi người gặp Nữa đi bộ nên rước đến quán cà phê để lấy xe về. Khi đến nơi, Thôi gặp chị H. nói chuyện thì Phong chạy xe máy vào trong quán rồi lấy một cây dao và một bình xịt hơi cay chạy ra.

Hai bên sau đó đánh nhau, kết quả 4 người bị thương gồm Thôi, Nữa, Phong và Duy (con của Nữa) và cả 4 bị khởi tố.

Xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực 4 Cần Thơ tuyên phạt Thôi và Nữa mỗi người 3 năm tù, Duy 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội cố ý gây thương tích; phạt Phong 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

Sau đó, Nữa, Thôi, Duy kháng cáo thì tòa phúc thẩm xử như trên.

Mâu thuẫn từ chuyện xếp lượt hát ở quán cà phê, cả khách và chủ quán đều bị phạt tù - Ảnh 3.Dùng 4 búa đĩa tự chế tấn công vào đầu nạn nhân, nhóm bị cáo bị phạt gần 30 năm tù

6 bị cáo mang 4 búa đĩa tự chế đi đánh nhau, gây thương tích vùng đầu một nạn nhân nên bị phạt tổng cộng gần 30 năm tù về ba tội giết người, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

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NHẪN NAM
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    Chủ đề: Cần Thơ cố ý gây thương tích vũ khí quân dụng

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