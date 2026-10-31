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Thêm nhà máy 'xanh' của Đan Mạch tại Hưng Yên, mỗi năm giảm 1.600 tấn CO2

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Nhà máy mới của Spectre (Đan Mạch) có vốn đầu tư 30 triệu USD, mỗi năm giảm khoảng 1.600 tấn CO2 so với các nhà máy thông thường có quy mô tương đương.

Thêm nhà máy 'xanh' của Đan Mạch tại Hưng Yên, mỗi năm giảm 1.600 tấn CO2 - Ảnh 1.

Trình diễn robot với công nghệ AI tại nhà máy Spectre - Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch

"Dự án này cho thấy hợp tác Đan Mạch - Việt Nam có thể thúc đẩy phát triển công nghiệp đồng thời giảm phát thải", bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, chia sẻ tại lễ khánh thành nhà máy mới của Spectre tại tỉnh Hưng Yên ngày 30-10.

Giảm phát CO2, đầu tư mới vào AI và tự động hóa

Spectre có gần 80 năm kinh nghiệm trong ngành may mặc, chuyên sản xuất trang phục chức năng cho các thương hiệu thể thao và dã ngoại cao cấp. Nhà máy mới tại Hưng Yên có tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, tạo việc làm cho 3.000 lao động địa phương.

Đây là nhà máy thứ tư của Spectre tại Việt Nam và đạt chứng nhận LEED Gold - một trong những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường

Nhờ sử dụng điện mặt trời và các giải pháp thiết kế hiện đại, nhà máy dự kiến giảm khoảng 1.600 tấn CO2 mỗi năm so với các nhà máy thông thường có quy mô tương đương. 

"Chúng tôi rất vui khi dự án không chỉ đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua việc xây dựng một nhà máy với những tiêu chuẩn mới về môi trường làm việc, mà còn thể hiện cam kết tôn trọng và giữ gìn môi trường tự nhiên xung quanh", ông Jesper Klausen, đồng sở hữu kiêm giám đốc phát triển kinh doanh của Spectre, chia sẻ.

"Spectre rất tự hào về dự án đầu tư mới nhất tại Hưng Yên", ông Jesper Klausen nói tiếp. Vốn đầu tư được dành cho máy móc và công nghệ, trong đó có các khoản đầu tư mới vào tự động hóa và giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), được kỳ vọng sẽ lập ra tiêu chuẩn mới cho toàn bộ hệ thống nhà máy của Spectre. 

Thêm nhà máy 'xanh' của Đan Mạch tại Hưng Yên, mỗi năm giảm 1.600 tấn CO2 - Ảnh 2.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen chia sẻ với báo chí sau lễ khánh thành - Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch

Đại sứ Lina Gandløse Hansen bày tỏ vui mừng khi Spectre tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam. 

"Bằng việc kết hợp công nghệ hiện đại, hiệu quả sử dụng năng lượng và tạo việc làm tại địa phương, Spectre là một ví dụ tiêu biểu cho thấy dự án đầu tư của Đan Mạch có thể tạo ra cơ hội phát triển kinh tế, đồng thời góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam", bà Lina Gandløse Hansen nói.

Spectre có mặt tại Việt Nam từ năm 2010. Hiện doanh nghiệp có hơn 5.500 lao động tại 4 nhà máy ở Ninh Bình, An Giang và Hưng Yên, với tổng vốn đầu tư hơn 60 triệu USD.

Thông qua công nghệ cắt may tiên tiến, tận dụng nguyên vật liệu và xử lý chất thải, Spectre đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 42% lượng phát thải từ hoạt động của chính doanh nghiệp và giảm 25% trên toàn chuỗi giá trị. 

Làn sóng nhà máy xanh từ Đan Mạch

Thêm nhà máy 'xanh' của Đan Mạch tại Hưng Yên, mỗi năm giảm 1.600 tấn CO2 - Ảnh 3.

Tham quan nhà máy mới khánh thành của Spectre tại Hưng Yên - Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch

Spectre không phải trường hợp doanh nghiệp Đan Mạch duy nhất đang theo đuổi "làn sóng xanh" đầu tư vào Việt Nam.

Ngay trong cùng tháng 10, tập đoàn trang sức Pandora đã khánh thành cơ sở chế tác trị giá 150 triệu USD tại TP.HCM, với công suất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, nâng năng lực sản xuất của tập đoàn thêm 50%. 

Pandora cho biết đây là cơ sở chế tác trang sức cao cấp lớn nhất thế giới và sẽ tạo 7.000 việc làm khi vận hành đầy đủ. Nhà máy cũng đạt chứng nhận LEED Gold, chỉ sử dụng điện từ nguồn tái tạo và dùng 100% vàng, bạc tái chế. 

Cùng khu với cơ sở của Pandora là nhà máy 1 tỉ USD mà tập đoàn LEGO cũng của Đan Mạch đã hoạt động từ năm 2025. Đây là nhà máy thứ sáu trên toàn cầu và thứ hai tại châu Á của tập đoàn, đồng thời là nhà máy bền vững nhất của LEGO tính đến nay. 

Tòa nhà hành chính và khu vui chơi dành cho trẻ em của nhà máy đạt chứng nhận LEED Platinum, trong khi các khu đúc, đóng gói và kho bãi đạt LEED Gold. 

Thêm nhà máy 'xanh' của Đan Mạch tại Hưng Yên, mỗi năm giảm 1.600 tấn CO2 - Ảnh 4.

Ông Jesper Klausen, đồng sở hữu kiêm giám đốc phát triển kinh doanh của Spectre, phát biểu tại lễ khánh thành - Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước ở Copenhagen ngày 20-10, nhiều văn kiện hợp tác xanh đã được trao.

Cũng trong chuyến thăm này, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Đan Mạch trở thành nước thứ hai trong EU thiết lập tầm mức quan hệ này với Việt Nam.

Chuyển đổi xanh tiếp tục là trọng tâm của khuôn khổ quan hệ mới. Theo Tuyên bố chung, hai bên nhất trí tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của Đối tác chiến lược xanh trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác giảm phát thải carbon trong ngành năng lượng, tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo thông qua quy hoạch điện và JETP.

Hai bên cũng cam kết thúc đẩy thương mại, đầu tư vào các lĩnh vực lấy bền vững làm định hướng như năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả, sản xuất công nghệ cao và vận tải biển xanh.

- Ảnh 1.Việt Nam thành cứ điểm chế tác trang sức tinh xảo của Pandora

Sau nhiều thập kỷ sản xuất tại Thái Lan, Pandora chọn Việt Nam làm cứ điểm chế tác mới, với nguồn nhân lực có kỹ năng chế tác trang sức được đánh giá cao.

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DUY LINH
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    Chủ đề: Spectre Đan Mạch giảm phát thải

    Dòng sự kiện: Việt Nam xanh

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