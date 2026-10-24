FPT bắt tay Viện Niels Bohr: Mở lối đón đầu công nghệ tương lai

Giáo sư Joachim Mathiesen, Viện trưởng Viện Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen và ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software trao biên bản ghi nhớ - Ảnh: DNCC

Cộng hưởng cùng trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo biên bản ký kết giữa ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software và Giáo sư Joachim Mathiesen - Viện trưởng Viện Niels Bohr, hai bên sẽ tập trung triển khai các chương trình nghiên cứu chung về khoa học và công nghệ thông tin lượng tử.

Bên cạnh đó, hợp tác chú trọng vào việc trao đổi nghiên cứu sinh tiến sĩ, chuyên gia, giảng viên, đồng thời tổ chức các hội thảo chuyên môn để xác định các hướng nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng dài hạn.

Niels Bohr - viện nghiên cứu thuộc Đại học Copenhagen - vốn được coi là một trong những "cái nôi" của vật lý lượng tử hiện đại, nơi sản sinh ra những nền tảng lý thuyết làm thay đổi khoa học thế giới.

Việc bắt tay với một trung tâm mang tính biểu tượng này không chỉ giúp FPT tiếp cận những thành tựu khoa học mới nhất, mà còn góp phần tạo ra hành lang kết nối trực tiếp cho đội ngũ nhân sự công nghệ Việt Nam tiếp thu tri thức từ các chuyên gia hàng đầu.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh việc xây dựng năng lực công nghệ lượng tử đòi hỏi sự đầu tư bài bản và dài hạn vào nguồn nhân lực cũng như hợp tác quốc tế.

Hợp tác với Viện Niels Bohr thể hiện cam kết mạnh mẽ của FPT trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở ra giai đoạn hợp tác khoa học mới giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Lượng tử - Làn sóng công nghệ tiếp theo sau AI

Nếu như Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là tâm điểm dịch chuyển của nền kinh tế toàn cầu, thì Công nghệ thông tin lượng tử (Quantum IT) được giới khoa học định danh là "chìa khóa" mở ra kỷ nguyên tính toán tiếp theo.

Nhờ nguyên lý chồng chập và vướng víu lượng tử, máy tính lượng tử có khả năng giải quyết những bài toán mô phỏng và tối ưu hóa cực kỳ phức tạp trong thời gian ngắn - điều mà ngay cả các siêu máy tính hiện đại nhất hiện nay phải mất hàng ngàn năm xử lý.

Tiềm năng của công nghệ lượng tử không dừng lại ở phòng thí nghiệm, mà mở ra bước đột phá cho các ngành then chốt như an toàn bảo mật thông tin, tài chính - ngân hàng, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nghiên cứu vật liệu mới và điều chế dược phẩm.

Việc hủ động tìm kiếm các đối tác toàn cầu ở mảng công nghệ này cho thấy tầm nhìn xa của FPT trong việc chuẩn bị cho bước nhảy vọt công nghệ kế tiếp.

Nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu viện - trường và thực tiễn doanh nghiệp là mắt xích quan trọng. Thay vì tiếp nhận công nghệ ở thế thụ động, việc đưa các nhà khoa học, nghiên cứu sinh Việt Nam tham gia trực tiếp vào các dự án lượng tử quốc tế sẽ giúp hình thành một thế hệ chuyên gia trình độ cao, đủ sức giải quyết các bài toán quy mô toàn cầu.

Mảnh ghép chiến lược cho định vị toàn cầu

Theo đại diện FPT, sự kiện hợp tác tại Đan Mạch là minh chứng cho thấy tập đoàn đang kiên định với chiến lược "Go Global" ở một quy mô và tầm vóc mới: không chỉ xuất khẩu dịch vụ phần mềm thuần túy, mà tiến sâu vào các tầng công nghệ lõi (Deep Tech).

Trong bối cảnh Việt Nam đang quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ, việc một tập đoàn tư nhân chú trọng thiết lập mạng lưới hợp tác với các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới đóng vai trò như chiếc cầu nối.

Bên cạnh hạ tầng AI và Dữ liệu lớn đang bước vào giai đoạn tăng tốc, lượng tử sẽ là mảnh ghép chiến lược cho tầm nhìn 10 - 20 năm tới. Đây chính là yếu tố cốt lõi giúp tập đoàn củng cố vị thế dẫn đầu, tạo dư địa phát triển bền vững và tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.