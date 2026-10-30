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Thành lập Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan, gìn giữ truyền thống cho thế hệ trẻ

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Với người Việt xa quê, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn mang theo tình cảm với quê hương, niềm tự hào về cội nguồn và mong muốn trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Thành lập Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan, gìn giữ truyền thống cho thế hệ trẻ - Ảnh 1.

Bạn bè quốc tế tại Phần Lan thích thú với tà áo dài Việt - Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

Cuối tháng 10-2026, tại Helsinki, Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan chính thức ra mắt với sự đồng hành, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam. Hội hướng đến kết nối cộng đồng người Việt, gìn giữ bản sắc dân tộc và quảng bá văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại.

Đưa tà áo dài đến gần hơn với cộng đồng người Việt tại Phần Lan

Lễ ra mắt Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập Hội, bà Gina Trần, đại diện những người sáng lập, cho biết áo dài không đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của văn hóa, vẻ đẹp và tâm hồn người Việt Nam.

Và dù sinh sống ở bất cứ đâu, mỗi khi khoác lên mình tà áo dài, người Việt đều có thể cảm nhận được sự gắn kết với quê hương và nguồn cội.

Từ mong muốn đó, Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan được thành lập nhằm tạo ra không gian kết nối những người yêu áo dài, cùng gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tại nước sở tại.

Bà Gina Trần cũng kỳ vọng hội sẽ tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài tìm hiểu, tự hào và gắn bó với văn hóa dân tộc.

"Việc thành lập Hội hôm nay là một khởi đầu. Điều chúng tôi hướng đến không chỉ là tôn vinh áo dài, mà còn là xây dựng một cộng đồng cùng chung tình yêu văn hóa Việt Nam và chủ động giới thiệu những giá trị ấy với xã hội sở tại", bà chia sẻ.

Trong thời gian tới, Hội dự kiến tổ chức các chương trình trình diễn, giới thiệu áo dài và giao lưu văn hóa, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng người Việt tại Phần Lan với kiều bào ở các nước châu Âu.

Hội cũng mong muốn mở rộng hợp tác với các tổ chức văn hóa, nhà thiết kế và những người bạn Phần Lan yêu mến Việt Nam, qua đó đưa áo dài đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Thành lập Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan, gìn giữ truyền thống cho thế hệ trẻ - Ảnh 2.

Với người Việt xa quê, áo dài mang theo tình cảm với quê hương, niềm tự hào về cội nguồn và mong muốn trao truyền những giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ - Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

Đại sứ Việt Nam: Áo dài là cầu nối văn hóa giữa hai nước

Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Nguyễn Hoàng Diệu Tâm cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan luôn coi trọng việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với Phần Lan.

Theo Đại sứ Diệu Tâm, việc tổ chức lễ ra mắt Hội Áo dài Việt Nam tại Đại sứ quán là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đối với những sáng kiến của cộng đồng trong việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua tà áo dài, Việt Nam có thể giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước giàu truyền thống, thân thiện, cởi mở và luôn trân trọng những giá trị văn hóa của mình.

Đề cập đến vai trò của áo dài trong quan hệ Việt Nam - Phần Lan, bà Tâm cho rằng văn hóa có sức mạnh kết nối con người, vượt qua khoảng cách địa lý và khác biệt ngôn ngữ.

Theo bà, áo dài là hình ảnh tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, có khả năng tạo sự quan tâm và thiện cảm ngay cả với những người chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu về đất nước Việt Nam.

Thông qua các chương trình trình diễn áo dài, triển lãm, giao lưu và hoạt động văn hóa cộng đồng, người dân Phần Lan có thể hiểu thêm về lịch sử, thẩm mỹ, phong tục và con người Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cộng đồng người Việt chia sẻ bản sắc của mình với xã hội sở tại, góp phần xây dựng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nền văn hóa.

Hơn 11.000 công dân Việt Nam sinh sống tại Phần Lan

Theo Cơ quan Thống kê Phần Lan (Statistics Finland), đến cuối năm 2025, Phần Lan có 11.311 người mang quốc tịch Việt Nam, tăng so với 10.076 người vào cuối năm 2024.

Trước đó, số công dân Việt Nam tại Phần Lan đạt 7.757 người vào năm 2022 và 8.795 người vào năm 2023.

Số liệu này thống kê theo quốc tịch, chưa bao gồm đầy đủ những người gốc Việt đã nhập quốc tịch Phần Lan.

Thành lập Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan, gìn giữ truyền thống cho thế hệ trẻ - Ảnh 3.TP.HCM mở lối cho start-up Việt tiếp cận ‘thung lũng silicon’ của Phần Lan

Ngày 21-5, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) đã có buổi làm việc với đoàn công tác thành phố Tampere (Phần Lan), chuẩn bị cho việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa chính quyền hai thành phố.

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    Chủ đề: Áo dài Phần Lan Helsinki

    Dòng sự kiện: Hộ chiếu văn hóa Việt Nam

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