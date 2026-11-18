Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2026 - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh - Trưởng phòng Công nghệ, Kỹ thuật - Lab, Học viện Viettel - là người duy nhất trong 10 nhà khoa học trẻ được nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm nay chưa có bằng tiến sĩ.

Giải thưởng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều 17-11 tại Hà Nội.

Thạc sĩ trẻ có bằng sáng chế tại Mỹ

Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh có phát triển AI nhận dạng hành vi con người từ video, độ chính xác 95%. Phần mềm này đã ứng dụng ở nhiều địa phương. Cô có 2 bằng sáng chế tại Mỹ, 3 bằng sáng chế tại Việt Nam và 3 giải pháp hữu ích.

Thạc sĩ Vũ Minh Hạnh là người duy nhất trong 10 nhà khoa học trẻ được nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2026 chưa có bằng tiến sĩ - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Tiến sĩ Hy Trường Sơn, Trợ lý Giáo sư Đại học Alabama, Birmingham (Hoa Kỳ), có công trình của tiến sĩ Sơn nghiên cứu phương pháp học sâu dự đoán các tính chất vật lý, hóa học của phân tử, góp phần giảm chi phí tính toán hóa học lượng tử, hỗ trợ khám phá thuốc và thiết kế vật liệu mới.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, phát triển phương pháp thiết kế bộ điều khiển bền vững cho các hệ thống robot và tự động hóa trong điều kiện bất định, góp phần nâng cao độ ổn định, độ tin cậy và khả năng thích nghi của hệ thống.

Trong lĩnh vực robot và tự động hóa, Tiến sĩ Thái Mai Thành, giảng viên Trường Đại học VinUni, phát triển hệ thống robot mềm tích hợp công nghệ in sinh học 3D, cho phép đưa vật liệu sinh học chứa tế bào sống đến vị trí tổn thương qua đường nội soi, hướng tới ứng dụng trong y học tái tạo và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu…

Quả cầu vàng đồng hành với nhà khoa học trẻ sau giải thưởng

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cho hay, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn có hành động cụ thể để đồng hành với các nhà khoa học được vinh danh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung tính phát biểu tại lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Hai cơ quan này sẽ kết nối với các nhóm nghiên cứu mạnh, người hướng dẫn có uy tín, tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ tiếp cận hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệp, cơ sở thử nghiệm và các doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng, bên cạnh những công trình đã có sáng chế, công bố quốc tế và được ứng dụng trong thực tiễn, cần trân trọng cả những nghiên cứu tạo ra tri thức nền tảng, có giá trị lâu dài.

Giải thưởng Quả cầu vàng 2026 vinh danh 10 nhà khoa học trẻ - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Không phải công trình nào cũng cần thương mại hóa ngay, nhiều phát hiện cơ bản hôm nay có thể trở thành nền móng cho những đột phá khoa học, công nghệ trong tương lai.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cho hay, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển, việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nhân tài có ý nghĩa quan trọng.

Năm 2026, Trung ương Đoàn đổi mới Quy chế Giải thưởng Quả Cầu Vàng, chú trọng hơn đến chất lượng công trình, khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi, giá trị ứng dụng, liêm chính khoa học và trách nhiệm đóng góp sau giải thưởng.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Giải thưởng cần trở thành điểm khởi đầu cho những hành trình nghiên cứu, cống hiến lâu dài, khuyến khích người trẻ tham gia những lĩnh vực khó và giải quyết các bài toán lớn mà đất nước đang đặt ra.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn các nhà khoa học trẻ tiếp tục giữ vững đạo đức, liêm chính khoa học, chủ động hợp tác, kết nối nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, đưa tri thức vào thực tiễn.

Với các nhà khoa học Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài, cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tri thức và hợp tác quốc tế, đóng góp cho đất nước bằng những hình thức phù hợp.

Năm 2026, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng tiếp tục được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Điểm mới của giải thưởng năm nay là Quy chế xét chọn được mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực, bám sát định hướng phát triển các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.

10 nhà khoa học trẻ đoạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2026 đều có những công trình nghiên cứu gắn với các lĩnh vực công nghệ chiến lược và khả năng ứng dụng thực tiễn.

20 nữ sinh được vinh danh ở 8 nhóm ngành khoa học công nghệ Cùng với Giải thưởng Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 vinh danh 20 nữ sinh xuất sắc, được lựa chọn từ 132 hồ sơ đăng ký của 40 trường đại học, học viện trên cả nước. Vinh danh 20 nữ sinh ở 8 lĩnh vực khoa học, công nghệ - Ảnh: ĐĂNG HẢI Các nữ sinh đoạt giải thuộc 8 nhóm ngành, gồm: Công nghệ thông tin; Máy tính, Công nghệ, kỹ thuật cơ khí, Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, Sinh học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng, nhóm ngành liên quan đến công nghệ biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng và công nghệ vũ trụ. Nhiều nữ sinh có thành tích nghiên cứu nổi bật với các công bố khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc nhóm Q1, Q2 đoạt giải tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và Olympic trong nước, quốc tế. Bên cạnh thành tích học tập, nghiên cứu, nhiều cá nhân còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội và phong trào sinh viên.