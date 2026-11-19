Ông Phạm Thế Quyền, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn TH.

Đằng sau những con số này là quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và liên tục cải tiến. Ông Phạm Thế Quyền, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn TH, chia sẻ với Tuổi Trẻ về cách doanh nghiệp giải bài toán chuyển đổi vật liệu, giảm lượng nguyên liệu sử dụng mà vẫn bảo đảm chất lượng và khả năng bảo vệ sản phẩm.

Giải bài toán bao bì xanh từ những thay đổi nhỏ

* Thưa ông, TH đã chủ động thay đổi bao bì như thế nào để giảm phát thải và rác thải nhựa?

- Ông Phạm Thế Quyền: Ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) gắn liền với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, nhưng cũng sử dụng lượng lớn bao bì, đặc biệt là bao bì dùng một lần. Ước tính khoảng 60% tổng lượng bao bì nhựa toàn cầu được sử dụng cho thực phẩm và đồ uống, trong khi gần 95% bao bì thực phẩm trở thành rác thải chỉ sau một lần sử dụng.

Tại TH, môi trường là một trong sáu trụ cột trong chính sách phát triển bền vững. Với triết lý “trân quý Mẹ Thiên nhiên”, chúng tôi hướng đến các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải.

Trong chuỗi sản xuất khép kín, chúng tôi hướng tới tận dụng phụ phẩm, chất thải của quy trình này làm tài nguyên đầu vào cho quy trình khác, qua đó kéo dài vòng đời nguyên vật liệu và giảm phát sinh chất thải . Riêng với bao bì, mục tiêu là tối ưu từ khâu thiết kế, sản xuất đến thu gom và tái chế sau tiêu dùng.

* Vì sao TH chọn giảm rác thải ngay từ khâu thiết kế bao bì, thay vì chỉ tập trung xử lý sau khi sản phẩm được tiêu dùng?

- Theo tôi, nếu chỉ tập trung xử lý khi rác thải đã phát sinh thì khó giải quyết tận gốc vấn đề. Muốn giảm tác động môi trường phải tính toán ngay từ đầu, từ lựa chọn vật liệu, thiết kế cấu trúc đến tối ưu lượng nguyên liệu sử dụng.

Chúng tôi triển khai các hướng chính là chuyển đổi vật liệu, khuyến khích tiêu dùng xanh và tối ưu trọng lượng, cấu trúc bao bì.

TH khuyến khích người tiêu dùng mang vỏ hộp sữa đã qua sử dụng đến các điểm thu gom tại hệ thống của hàng để đưa vào chu trình tái chế.

Quá trình này được thực hiện qua nhiều giai đoạn. Từ năm 2018, toàn bộ chuỗi cửa hàng TH true mart thay thế túi nilon thông thường bằng túi sinh học thân thiện với môi trường. Năm 2020, chúng tôi triển khai túi vải canvas nhằm khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng túi nilon dùng một lần. Đến năm 2022, TH tiếp tục cắt giảm 50% lượng thìa sữa chua dùng một lần cung ứng ra thị trường.

Những thay đổi này không chỉ nằm ở vật liệu mà còn hướng đến thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm dần sự phụ thuộc vào sản phẩm sử dụng một lần.

* Nhiều năm qua, TH tập trung tối ưu trọng lượng và cấu trúc bao bì. Những cải tiến cụ thể nào đã được triển khai và hiệu quả ra sao?

- Chúng tôi bắt đầu từ những chi tiết rất cụ thể. Chẳng hạn, giảm trọng lượng phôi chai nhựa, giảm 30% độ dày nhãn mác bọc chai, từ 50 micromet xuống 35 micromet. Độ dày lớp nhựa trên màng co lốc sản phẩm cũng được giảm từ 3-5 micromet, tùy từng loại.

TH giảm khoảng 600 tấn nhựa mỗi năm nhờ cải tiến bao bì.

Một cải tiến đáng chú ý khác là loại bỏ màng co nắp chai trên toàn bộ sản phẩm nước uống đóng chai TH true WATER 350 ml, 500 ml. Đây là cấu phần nhỏ nhưng việc loại bỏ giúp giảm sử dụng vật liệu, đồng thời hạn chế phát sinh chất thải sau tiêu dùng.

Tất nhiên, không phải cứ giảm vật liệu là có thể áp dụng ngay. Mọi cải tiến đều phải được chúng tôi nghiên cứu, thử nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng, khả năng bảo quản và an toàn sản phẩm. Với ngành thực phẩm, giảm vật liệu không thể đánh đổi bằng việc làm suy giảm chức năng bảo vệ sản phẩm.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về vật liệu và cấu trúc bao bì, mỗi năm TH cắt giảm khoảng 600 tấn nhựa thải ra môi trường, đồng thời tiết kiệm hàng chục tỉ đồng chi phí sản xuất.

Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy chuyển đổi xanh không nhất thiết chỉ làm tăng chi phí. Nếu được nghiên cứu và thực hiện phù hợp, tối ưu hóa bao bì có thể đồng thời mang lại hiệu quả môi trường và kinh tế, giúp doanh nghiệp sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp không thể đơn độc trong cuộc đua tái chế

* TH làm gì để thu gom và tái chế vỏ hộp sữa sau sử dụng, thưa ông?

- Đây là thách thức lớn đối với kinh tế tuần hoàn. Bao bì hộp giấy đa lớp cần có hệ thống thu gom, phân loại và công nghệ xử lý phù hợp. Nếu thiếu những điều kiện này, dù được thiết kế để tái chế, bao bì cũng khó quay trở lại chu trình sản xuất.

TH cho rằng kinh tế tuần hoàn không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh cải tiến sản xuất, chúng tôi tích cực hợp tác với các đối tác, tham gia các liên minh thúc đẩy tái chế bao bì và giảm rác thải nhựa.

Từ tháng 6-2019, TH là một trong những thành viên sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam). Thông qua liên minh, hơn 21.000 tấn vỏ hộp sữa đã được TH thu hồi từ năm 2024 đến nay.

Ở cấp độ người tiêu dùng, TH triển khai chương trình “Thu gom vỏ hộp - lan tỏa sống xanh” tại hệ thống TH true mart, khuyến khích khách hàng mang vỏ hộp sữa đã qua sử dụng đến điểm thu gom. Số vỏ hộp này được chuyển đến các đơn vị chuyên môn để tái chế thành thùng carton, túi giấy, sổ tay, chậu trồng cây và tấm lợp sinh thái…

Vỏ hộp sữa sau sử dụng được thu gom, tái chế thành nhiều vật dụng như thùng carton, túi giấy, sổ tay, chậu trồng cây và tấm lợp sinh thái.

Song song đó, TH ưu tiên hợp tác với các nhà cung cấp có giải pháp bao bì thân thiện với môi trường, thuận lợi cho tái chế. Bao bì hộp giấy TH true MILK sử dụng công nghệ tiệt trùng nhiều lớp, giúp bảo toàn dinh dưỡng tự nhiên của sản phẩm mà không cần sử dụng chất bảo quản.

Kinh tế tuần hoàn chỉ có thể vận hành hiệu quả khi hình thành được sự kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp bao bì, nhà bán lẻ, đơn vị thu gom, cơ sở tái chế và người tiêu dùng.

* Thưa ông, trong dài hạn, TH sẽ tiếp tục cải tiến bao bì theo hướng nào?

- Đầu tư vào bao bì thế hệ mới, tối ưu hóa vật liệu và thúc đẩy các mô hình tuần hoàn là những giải pháp thiết thực để sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, đây không phải hành trình của riêng doanh nghiệp mà cần sự chung tay của cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu, đối tác công nghệ, đơn vị thu gom, tái chế và người tiêu dùng.

Chúng tôi cho rằng sự kết hợp giữa nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, hoàn thiện chính sách và thay đổi hành vi tiêu dùng sẽ là nền tảng để chuyển đổi bao bì diễn ra thực chất, hiệu quả và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mục tiêu không chỉ là giảm lượng chất thải phát sinh mà còn hình thành chu trình sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, trong đó bao bì sau tiêu dùng tiếp tục được khai thác giá trị.