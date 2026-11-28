Các bạn trẻ chụp ảnh dịp nghỉ lễ - Ảnh: NAM TRẦN

Theo quy định từ năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 7 kỳ nghỉ Tết, nghỉ lễ, với tổng cộng 23 ngày nghỉ, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2027

Trong đó, kỳ nghỉ đầu tiên của năm mới là nghỉ Tết Dương lịch 2027. Theo quy định của Bộ luật Lao động vào dịp Tết Dương lịch (ngày 1-1 dương lịch) người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 1 ngày.

Ngày 1-1 dương lịch năm 2027 rơi vào thứ 6, liền kề hai ngày nghỉ cuối tuần nên với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có 3 ngày nghỉ liên tiếp.

Cụ thể từ thứ Sáu (1-1) đến hết Chủ nhật (3-1-2027), gồm 1 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp áp dụng chế độ nghỉ hằng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật cũng được nghỉ 3 ngày liên tục tương tự (từ hết ngày 31-12-2026 đến hết ngày 3-1-2027).

Với trường hợp người lao động làm việc 6 ngày/tuần và chỉ nghỉ hằng tuần vào Chủ nhật sẽ được nghỉ 1 ngày Tết Dương lịch vào thứ Sáu (ngày 1-1-2027, hưởng nguyên lương), đi làm bình thường vào thứ Bảy (ngày 2-1) và nghỉ hằng tuần vào Chủ nhật (ngày 3-1).

Cũng theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Song ngày 1-1-2027 không trùng ngày nghỉ hằng tuần nên không phát sinh nghỉ bù đối với lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

Đi làm vào Tết Dương lịch 2027 được tính tiền lương như thế nào?

Theo Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định.

Người lao động làm thêm vào ban ngày dịp Tết Dương lịch được trả ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người hưởng lương ngày. Như vậy, tổng mức hưởng ít nhất bằng 400% tiền lương ngày thường.

Trường hợp làm thêm vào ban đêm trong ngày lễ, người lao động được trả ít nhất bằng 390% tiền lương ngày thường, chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người hưởng lương ngày. Như vậy, tổng mức hưởng ít nhất bằng 490% tiền lương ngày thường.

Vi phạm quy định nghỉ lễ bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Nghị định 283/2026, người sử dụng lao động vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, Tết có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Mức phạt này áp dụng với cá nhân vi phạm. Trường hợp tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm, theo quy định của Nghị định 283 thì mức phạt tiền gấp đôi mức phạt đối với cá nhân.

Như vậy doanh nghiệp vi phạm quy định về bố trí nghỉ lễ, Tết cho người lao động có thể bị xử phạt từ 20 đến 40 triệu đồng.