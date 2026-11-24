Trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều công ty tổ chức thi trình diễn trang phục dân tộc để người lao động tham gia - Ảnh: HÀ QUÂN

Mức phạt nếu không cho người lao động nghỉ lễ thế nào?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Trần Ngọc Thích - luật sư điều hành Công ty Luật Thích và các Cộng sự (TP.HCM) - cho biết theo khoản 1 điều 2 Nghị quyết 28/2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ 1-7-2026, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam (ngày 24-11 hằng năm).

Từ năm 2027, theo quy định mới nhất, người lao động có 13 ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Nếu vi phạm, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng, căn cứ khoản 2 điều 24 Nghị định 283/2026 của Chính phủ.

"Trường hợp doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, trong đó có Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) thì phải tuân thủ các nội dung về sự đồng ý của người lao động và phải trả tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định của pháp luật. Ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày 24-11 đối với người lao động hưởng lương ngày" - luật sư Trần Ngọc Thích nêu.

Cách tính tiền làm thêm nghỉ lễ, Tết

Nếu người lao động làm thêm Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được hưởng ít nhất 300% tiền lương. Chẳng hạn, chị Lê Thị A làm ở công ty điện tử tên B (hưởng lương tháng) có lương 50.000 đồng/giờ và bình thường làm 8 tiếng/ngày thì tiền lương khi làm vào ngày lễ là 50.000 đồng x 300% x 8h = 1,2 triệu đồng.

Nếu chị Lê Thị A làm thêm giờ vào ban đêm Ngày Văn hóa Việt Nam thì ngoài 300% tiền lương được hưởng, chị Lê Thị A còn được trả thêm ít nhất 30% tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường và 20% tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ.

Trong đó tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Như vậy, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm 8 giờ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam của chị A sẽ là (50.000 đồng x 300% 50.000 đồng x 30% 20% x 150.000 đồng) x 8h = 1,56 triệu đồng.

Công thức ngắn gọn như sau: [(50.000 đồng x 300%) + (50.000 đồng x 30%) + (50.000 đồng x 300% x 20%)] x 8h = 1,56 triệu đồng. Công thức ngắn gọn: (50.000 đồng x 390%) x 8h = 1,56 triệu đồng. Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Giám đốc người Ấn Độ của một công ty vốn FDI diện áo the, khăn xếp truyền thống của người Việt dịp Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 21-11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, có hiệu lực từ 1-3-2027. Trong đó, luật bổ sung 2 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương. Cụ thể là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ và Ngày Văn hóa Việt Nam được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương. Như vậy từ năm 2027, Việt Nam có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, hưởng nguyên lương. Gồm 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30-4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1-5, 1 ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), 2 ngày Quốc khánh, 1 ngày Văn hóa Việt Nam.