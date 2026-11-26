Báo cáo từ hơn 900 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho thấy tiền lương bình quân năm 2026 là 15,98 triệu đồng/tháng - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 26-11, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết tổng hợp báo cáo từ hơn 900 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy tiền lương bình quân năm 2026 là 15,98 triệu đồng/tháng.

Trong đó các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân 26,9 triệu đồng/tháng; các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 14,07 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 12,36 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 10,58 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của người lao động tại các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 98,17 triệu đồng/tháng; tại các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 105,6 triệu đồng/tháng; tại doanh nghiệp dân doanh là 300 triệu đồng/tháng; tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 745,25 triệu đồng/tháng.

Về tình hình thưởng Tết Dương lịch năm 2027, có 355 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 62.132 lao động.

Theo đó, mức tiền thưởng bình quân là 3,28 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất là 621 triệu đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, có 720 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 198.264 lao động.

Theo đó, mức tiền thưởng bình quân là 10,43 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng/người (tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).