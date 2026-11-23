Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao bảng tượng trưng tặng vé máy bay, tàu, xe cho đoàn viên, người lao động Xuân Đinh Mùi năm 2027 - Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM - cho biết chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong dịp cuối năm.

Với phương châm chủ động, thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng, Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai các hoạt động chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027 từ sớm, giúp cho đoàn viên, người lao động chủ động sắp xếp công việc, chi tiêu và sinh hoạt gia đình.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động Xuân Đinh Mùi năm 2027 - Ảnh: THUẬN VĂN

Trong khuôn khổ chương trình, mỗi người lao động đã được nhận hỗ trợ chuyển khoản trực tiếp 1 triệu đồng/người.

Trong cả mùa Tết Đinh Mùi năm 2027, dự kiến có 370.000 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí 370 tỉ đồng.

Dịp Tết năm nay, các cấp công đoàn TP.HCM sẽ tập trung vào 3 nhóm hoạt động trọng tâm. Trong đó, tăng cường đối thoại, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, chủ động nắm tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập của đoàn viên, người lao động.

Trên cơ sở đó, tăng cường đối thoại, thương lượng và đề nghị doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch thưởng Tết, mức thưởng và thời gian chi trả; đồng thời thông báo lịch nghỉ Tết sớm để người lao động thu xếp công việc và sinh hoạt gia đình.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phùng Thái Quang phát biểu tại chương trình - Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Phùng Thái Quang cho biết thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, các cấp công đoàn đã chủ động, tích cực đề nghị doanh nghiệp có điều kiện nghiên cứu chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng Tết ngay trong tháng 11, tháng 12. Việc này sẽ giúp cho đoàn viên, người lao động có thêm nguồn tài chính để chủ động mua sắm, đặt vé về quê và chuẩn bị các hoạt động đón Tết cùng gia đình.

Bên cạnh đó, tập trung vào chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên, người lao động. Ông Quang cho biết công đoàn thành phố sẽ trao 370.000 phần quà bằng hình thức chuyển khoản; hỗ trợ 7.500 vé xe, tàu và vé máy bay để đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Đồng thời, năm nay cũng tập trung tổ chức các phiên chợ Tết trực tuyến, phục vụ cho ít nhất 60.000 lượt công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá cả phù hợp.

Người lao động phấn khởi trước phần quà chăm lo Tết của Liên đoàn Lao động TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với đoàn viên, người lao động ở lại thành phố đón Tết, TP.HCM cũng tập trung chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, chương trình "Tự hào công nhân thành phố Bác" dự kiến tổ chức cho 10.000 công nhân không về quê đón Tết cùng tham quan các di tích, cảnh quan của thành phố nhân dịp Tết. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chương trình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho hơn 2.000 công nhân làm việc trong môi trường độc hại.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phùng Thái Quang đề nghị các cấp công đoàn bám sát cơ sở, rà soát kỹ từng trường hợp, ưu tiên đoàn viên, người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, bị nợ lương, bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Việc chăm lo phải công khai, đúng đối tượng và kịp thời để sự hỗ trợ đến với người lao động ngay trong những ngày chuẩn bị đón Tết", ông Quang nhấn mạnh.

Vibrant HCMC chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027 Trong khuôn khổ buổi họp mặt, chương trình Vibrant HCMC do UBND TP.HCM tổ chức cũng dành tặng những phần quà trực tiếp cho công nhân tham dự buổi lễ. Người lao động có thể tiếp cận và sử dụng các phiếu ưu đãi điện tử của Vibrant HCMC thông qua hai nền tảng hello.hochiminhcity.gov.vn và songdong.hochiminhcity.gov.vn. Thông qua hoạt động này, chương trình mong muốn mang thêm những lợi ích thiết thực đến người lao động, chăm lo dịp Tết Đinh Mùi năm 2027, đồng thời kết nối các hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm dịch vụ trên địa bàn thành phố.