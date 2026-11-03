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Doanh nghiệp rục rịch thưởng Tết, có nơi chi tháng lương thứ 14

tác giả
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

Nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch thưởng Tết năm 2027 với bình quân 1,11 tháng lương, tương đương khoảng 7,7 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp lên phương án thưởng Tết, có nơi tặng thêm 2,5 tháng lương - Ảnh 1.

Người lao động làm việc tại một công ty vốn FDI ở TP Hải Phòng - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, hết tháng 10-2026, tổ chức này thống kê có trên 1.150 doanh nghiệp phát sinh quan hệ lao động, với tổng số hơn 362.000 lao động. 

Tăng lương, thêm phúc lợi

Sơ bộ, khoảng 100 doanh nghiệp đã xây dựng phương án tăng lương, với mức tăng bình quân khoảng 6,4%, tương đương 448.000 đồng/người/tháng.

Về thưởng Tết Nguyên đán 2027, có 232 doanh nghiệp báo cáo, mức bình quân khoảng 1,11 tháng lương, tương đương 7,7 triệu đồng/người.

Theo tổng hợp, mức lương thấp nhất thực trả bình quân tại doanh nghiệp sơ bộ khoảng 6,042 triệu đồng/người/tháng. Mức tăng lương bình quân năm 2026 là 535.000 đồng/người/tháng. Thưởng tháng lương thứ 13 bình quân 1,09 tháng lương.

Đáng chú ý, công đoàn nhận thấy mặt bằng chính sách giữa các khu vực còn chênh lệch. Khu vực đông Hải Phòng có lương thấp nhất bình quân 6,346 triệu đồng/tháng, cao hơn khu vực tây (khoảng 5,737 triệu đồng/tháng). Giá trị bữa ăn ca tương ứng 33.000 đồng và 27.000 đồng/suất.

Ngược lại, mức tăng lương năm 2026 tại khu vực phía tây bình quân khoảng 553.000 đồng/người/tháng, cao hơn mức 518.000 đồng/người/tháng tại khu vực phía đông.

Thời gian tới, Công đoàn TP Hải Phòng tiếp tục nắm bắt tình hình đoàn viên, lao động gặp khó khăn, giảm việc, mất việc, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, xa quê, đồng thời cập nhật tình hình thưởng Tết, nhu cầu đi lại và hỗ trợ, chăm lo Tết Nguyên đán năm 2027.

Doanh nghiệp lên phương án thưởng Tết, có nơi tặng thêm 2,5 tháng lương - Ảnh 2.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tặng quà công nhân - Ảnh: CDVN

Nhiều công ty thưởng tháng lương 13, 14

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Mai Văn Sùng - Phó chủ tịch Công đoàn Công ty LG Innotek (hơn 6.200 lao động, TP Hải Phòng) - cho hay ngoài tháng lương thứ 13, người có thành quả công việc (KPI) tốt sẽ được thưởng thêm từ 0,8 - 2,5 tháng lương.

Doanh nghiệp thường xuyên tăng lương vào đầu năm nên Công đoàn tiếp tục thương lượng với công ty để thông báo sớm phương án điều chỉnh tiền lương cho người lao động. Hiện lương khởi điểm là 6,55 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 23,4% so với mức lương tối thiểu vùng 1 kèm chính sách thưởng thâm niên 6 triệu đồng đối với người làm việc đủ 5 năm.

Với việc mở rộng đầu tư xây nhà máy mới mảng bán dẫn, công ty cần tuyển thêm khoảng 1.000 lao động.

Còn thông tin từ Công ty TNHH LITE ON (TP Hải Phòng) cho hay thưởng Tết là chính sách định kỳ của công ty với mức 1 - 4 tháng lương tùy theo kết quả làm việc của nhân viên. Về phương án tăng lương, công ty đang lên kế hoạch, dự kiến công bố sớm vào cuối năm 2026 này. 

Dự kiến công ty cần tuyển khoảng 2.000 - 3.000 lao động, làm việc cho các nhà máy tại Hải Phòng và Quảng Ninh. 

Doanh nghiệp lên phương án thưởng Tết, có nơi tặng thêm 2,5 tháng lương - Ảnh 2.Đi làm trong Tết có thể nhận tiền lương cao nhất đến 490%

Người lao động đi làm dịp Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được tính tiền lương cao hơn ngày bình thường, tối đa lên đến 490%.

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HÀ QUÂN
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    Chủ đề: tiền thưởng tiền lương Hải phòng thưởng tết thưởng lớn

    Dòng sự kiện: Lương thưởng Tết

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