Tập thể dục rồi xông hơi, người đàn ông hôn mê sâu, suy đa tạng

Tập thể dục giúp nâng cao sức khỏe - Ảnh minh họa: REUTERS

Hôn mê sâu sau khi tập thể dục, xông hơi

Ngày 23-10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin sau 17 ngày hồi sức tích cực, người bệnh hồi phục và xuất viện ổn định.

Trước đó, người đàn ông 73 tuổi được phát hiện hôn mê sâu sau khi tập thể dục và xông hơi hơn một giờ. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi được cấp cứu ban đầu, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định người bệnh hôn mê chưa rõ nguyên nhân, kèm sốc và suy đa tạng. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não và mạch máu não chưa phát hiện tổn thương cấu trúc rõ ràng.

Ngày 24-9, người bệnh được chuyển đến khoa hồi sức tích cực thần kinh, Viện Thần kinh để điều trị chuyên sâu. Tại đây, tình trạng vẫn rất nặng, điểm SOFA 14, với các tổn thương gồm sốc nhiệt, tổn thương gan và thận cấp, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu và nhiễm khuẩn tiết niệu.

Các bác sĩ triển khai thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng thận và kiểm soát rối loạn chuyển hóa. Người bệnh đồng thời được sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh, bù dịch - điện giải, hỗ trợ chức năng gan, điều chỉnh rối loạn đông máu và truyền chế phẩm máu khi có chỉ định.

Sau quá trình hồi sức tích cực, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết sốt và cai thở máy thành công. Người bệnh được rút ống nội khí quản, tự thở khí phòng, ăn uống qua đường miệng và phục hồi vận động.

Chức năng thận, tình trạng đông máu và các dấu hiệu nhiễm khuẩn được kiểm soát. Sau khoảng 17 ngày điều trị người bệnh xuất viện trong tình trạng ổn định.

Cảnh báo nguy cơ khi tập thể dục kết hợp xông hơi

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng khi kết hợp tập thể dục với xông hơi kéo dài, nhất là người cao tuổi và người có bệnh nền.

Nhiệt độ cao có thể làm tăng gánh nặng điều hòa thân nhiệt, gây mất nước, rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến tuần hoàn.

Trong những trường hợp nặng, cơ thể có thể bị tổn thương nhiều cơ quan.

Bên cạnh đó, người dân không nên cố chịu nóng hoặc kéo dài thời gian xông hơi sau khi vận động cường độ cao. Cần dừng ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, yếu lả, lú lẫn hoặc ngất.

Nếu người bệnh rối loạn ý thức, co giật hoặc bất tỉnh, cần gọi cấp cứu ngay, đưa người bệnh ra khỏi môi trường nóng và làm mát cơ thể trong khi chờ nhân viên y tế.

Đặc biệt, không nên xem xông hơi là biện pháp bắt buộc sau tập luyện. Thời gian và mức độ tiếp xúc với nhiệt cần phù hợp với thể trạng; người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, thận hoặc đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến điều hòa thân nhiệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện.