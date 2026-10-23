Ăn quá nhiều đạm có thể gây hại cho sức khỏe

Các nguồn protein phổ biến gồm phô mai, cá, thịt, trứng, đậu và các loại đậu hạt - Ảnh: AI

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo phần lớn chúng ta vốn đã tiêu thụ nhiều protein hơn mức cần thiết, khiến việc tăng cường dưỡng chất này có thể phản tác dụng.

Protein có "sức hút" mạnh mẽ trên thị trường

Trong thập kỷ qua, số lượng sản phẩm giàu protein trên toàn cầu đã tăng gấp bốn lần, trong khi khoản đầu tư vào thị trường này được dự báo tăng gần 8% mỗi năm đến ít nhất năm 2028. Sức hút của protein phần lớn đến từ khả năng tiêu thụ mạnh trên thị trường, chứ không hẳn xuất phát từ nhu cầu khắc phục tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng.

Protein được cấu tạo từ những chuỗi dài axit amin, có nhiệm vụ sửa chữa các tế bào trong cơ thể, đặc biệt sau khi tập thể dục.

"Các mô cơ của chúng ta liên tục được tái tạo với tốc độ nhanh. Cứ mỗi 60 ngày, toàn bộ protein trong cơ bắp đều bị phân giải rồi được tái tạo", Graeme Close, giáo sư sinh lý học người tại Đại học Liverpool John Moores (Anh), cho biết.

Protein còn đóng vai trò quan trọng trong các tế bào miễn dịch, da, enzyme sinh học và nhiều quá trình khác. Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến những chức năng này.

Các nguồn protein phổ biến gồm phô mai, cá, thịt, trứng, đậu và các loại đậu hạt. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh tiêu thụ 0,8g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Chẳng hạn, người nặng 80kg cần khoảng 64g protein, tương đương lượng protein có trong khoảng hai miếng ức gà.

Tuy nhiên, protein còn hiện diện trong nhiều thực phẩm khác như mì ống, sữa và đậu Hà Lan. Khi cộng lượng protein từ các nguồn này, tổng lượng tiêu thụ hằng ngày có thể tăng đáng kể.

Con người đang tiêu thụ nhiều protein hơn mức cần thiết

Trên thực tế, nam giới và nữ giới tiêu thụ trung bình 81g protein mỗi ngày, cao hơn ít nhất 20% so với mức khuyến nghị đối với phần lớn mọi người.

Dù vậy, nhu cầu protein khác nhau tùy từng nhóm. Bệnh nhân suy dinh dưỡng được khuyến nghị tiêu thụ 1,2-1,5g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Người trên 65 tuổi cũng cần tăng lượng protein lên 1,2-2g/kg/ngày để duy trì khối cơ.

Tiến sĩ Oliver Witard, giảng viên cao cấp về chuyển hóa khi vận động và dinh dưỡng tại Đại học King's College London (Anh), cho biết tình trạng mất cơ khi tuổi tác tăng lên có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động, sức mạnh, tính độc lập và chất lượng cuộc sống.

Vì vậy, nhu cầu protein cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể của từng người.

Ngay cả những người thường xuyên tập thể dục hoặc vận động viên chuyên nghiệp cũng không nhất thiết cần bổ sung protein.

Theo Luc van Loon - giáo sư sinh lý học vận động và dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Đại học Maastricht (Hà Lan), vận động viên thường cần ăn nhiều hơn để duy trì cân bằng năng lượng, đồng thời đã nạp lượng protein đáng kể từ chế độ ăn uống.

Nhìn chung, trừ người trên 65 tuổi hoặc những trường hợp có nhu cầu đặc biệt, phần lớn mọi người có thể đang tiêu thụ nhiều protein hơn mức cần thiết. Vấn đề không nhất thiết nằm ở việc thiếu protein mà có thể là tiêu thụ quá mức dưỡng chất này.