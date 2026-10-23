AI đọc điện tim khi ngủ, dự báo nguy cơ đột quỵ và suy tim trong 10 năm

Suy tim là bệnh tim mạch phổ biến, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu - Ảnh: HEARTVASCULARCENTRE

Nhóm nghiên cứu, do các nhà khoa học Đại học Emory (Mỹ) dẫn đầu, huấn luyện mô hình học sâu bằng dữ liệu của gần 16.000 người tham gia khảo sát giấc ngủ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts.

Sau đó họ kiểm tra trên hai bộ dữ liệu độc lập khác với tổng cộng khoảng 23.000 người.

Hệ thống AI sử dụng tín hiệu từ một điện cực điện tâm đồ (ECG) đặt trên ngực trong khi ngủ để đánh giá nguy cơ tim mạch dài hạn, theo trang ScienceAlert ngày 21-10.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố nguy cơ tim mạch như tuổi, giới tính, tiểu đường, tăng huyết áp và hút thuốc, mô hình vẫn cho thấy khả năng dự báo nguy cơ vượt trội so với việc chỉ sử dụng các yếu tố nguy cơ truyền thống.

Theo kết quả nghiên cứu, mỗi mức tăng một độ lệch chuẩn trong điểm nguy cơ do AI tính toán có liên quan với nguy cơ rung nhĩ tăng 103 - 172%, nguy cơ đột quỵ tăng 19 - 40%, nguy cơ suy tim tăng 69 - 133% và nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào tăng 65 - 82%.

Đây là mối liên hệ thống kê giữa điểm nguy cơ và kết quả sức khỏe, không có nghĩa mọi người thuộc nhóm nguy cơ cao đều sẽ mắc bệnh.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy dữ liệu điện tim trong giai đoạn ngủ nông đặc biệt hữu ích. Khi chuyển sang giấc ngủ, hệ thần kinh tự chủ điều chỉnh nhanh nhịp tim và hoạt động điện của tim.

Những biến động này có thể làm lộ ra các bất thường rất nhỏ, vốn khó nhận biết khi chỉ đánh giá điện tim lúc thức.

Hiện nay điện tâm đồ thường được ghi lại trong quá trình đa ký giấc ngủ, phương pháp tiêu chuẩn để chẩn đoán nhiều rối loạn giấc ngủ. Tuy nhiên, dữ liệu điện tim thu được thường chưa được khai thác đầy đủ để đánh giá nguy cơ tim mạch dài hạn.

Theo nhóm nghiên cứu, bổ sung điểm số AI giúp cải thiện khả năng dự báo nguy cơ rung nhĩ tới 6%, suy tim tới 9% và tử vong tới 7% so với các mô hình hiện hành.

Nhóm nghiên cứu cho rằng phương pháp này có thể được tích hợp vào những xét nghiệm giấc ngủ trong tương lai để hỗ trợ phát hiện sớm người có nguy cơ tim mạch cao.

Dù vậy vẫn cần thêm nghiên cứu để đánh giá hiệu quả trong thực hành lâm sàng trước khi áp dụng rộng rãi.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí SLEEP.