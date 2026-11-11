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Tăng tốc thảm nhựa siêu nút giao Tân Vạn trên đường vành đai 3 TP.HCM, chuẩn bị thông xe

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THUẬN VĂN
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THUẬN VĂN
THUẬN VĂN
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

Đoạn vành đai 3 TP.HCM trên cao qua nút giao Tân Vạn (phường Đông Hòa, TP.HCM) đang được tăng tốc thi công để kịp tiến độ hoàn thiện toàn bộ bề mặt tuyến vào ngày 30-11.

Tăng tốc thi công vành đai 3 TP.HCM trên cao đoạn qua nút giao Tân Vạn - Ảnh 1.

Nút giao Tân Vạn là một trong những hạng mục phức tạp và có quy mô lớn nhất thuộc dự án xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM (qua khu vực phường Đông Hòa) - Ảnh: THUẬN VĂN

Tuyến vành đai 3 TP.HCM trên cao dài 17km từ nút giao HLD (kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cầu Nhơn Trạch) đến Tân Vạn là trục giao thông trọng điểm qua cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Hiện công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những công đoạn cuối vào ngày 30-11 và đưa vào khai thác ngay sau khi cơ quan chức năng phê duyệt phương án tổ chức giao thông.

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Tại đoạn vành đai 3 TP.HCM trên cao đi qua nút giao Tân Vạn, các kỹ sư, công nhân được huy động để đẩy nhanh các hạng mục nước rút. 

Các mũi thi công đang tập trung cao độ cho việc thảm bê tông nhựa mặt đường, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, biển báo và hệ thống chiếu sáng để kịp thời hoàn thiện toàn bộ bề mặt tuyến.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, đoạn vành đai 3 trên cao đi qua nút giao Tân Vạn sẽ đóng vai trò là "mạch máu" chiến lược giải tỏa điểm nghẽn trọng yếu ở cửa ngõ phía đông TP.HCM. Lượng xe tải, xe container từ các khu công nghiệp, cảng biển của Bình Dương cũ về TP.HCM, TP Đồng Nai và ngược lại sẽ có thêm phương án di chuyển. 

Đồng thời, thông qua vành đai 3 TP.HCM trên cao, áp lực lưu thông cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng được giảm đáng kể và rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Nút giao Tân Vạn (phường Đông Hòa, TP.HCM) là nút giao trọng điểm của dự án vành đai 3 TP.HCM. Riêng gói thầu XL1, thi công nút giao có chiều dài khoảng 2,48km, thiết kế 3 tầng giao thông với 5 nhánh cầu vượt kết nối các tuyến đường huyết mạch như: xa lộ Hà Nội, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Nguyễn Xiển, DT743 và cầu Đồng Nai.

Trên công trường các đơn vị thi công đang đẩy nhanh việc hoàn thiện cầu cạn kết nối tuyến chính, đường song hành, đường kết nối... ước tính khối lượng thi công đạt trên 80%.

Đây cũng là khu vực thường xuyên chịu áp lực giao thông rất lớn xe container, xe tải nặng và phương tiện cá nhân từ tuyến đường vận tải hàng hóa nặng đi qua các khu công nghiệp lớn của Bình Dương (cũ), Đồng Nai và TP.HCM.

Hình ảnh vành đai 3 TP.HCM trên cao qua nút giao Tân Vạn được Tuổi Trẻ ghi nhận: 

Tăng tốc thi công vành đai 3 TP.HCM trên cao đoạn qua nút giao Tân Vạn - Ảnh 2.

Đoạn vành đai 3 TP.HCM trên cao qua nút giao Tân Vạn hiện vẫn chờ bổ sung nguyên vật liệu để thảm nhựa mặt đường - Ảnh: THUẬN VĂN

Tăng tốc thi công vành đai 3 TP.HCM trên cao đoạn qua nút giao Tân Vạn - Ảnh 5.

Bề mặt vành đai 3 TP.HCM đoạn kết nối đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã được thảm nhựa - Ảnh: THUẬN VĂN

Tăng tốc thi công vành đai 3 TP.HCM trên cao đoạn qua nút giao Tân Vạn - Ảnh 7.

Bên dưới công trường, hàng loạt xe tải liên tục ra vào khu tập kết vật liệu để vận chuyển đất đá phục vụ cho giai đoạn nước rút - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Tăng tốc thi công vành đai 3 TP.HCM trên cao đoạn qua nút giao Tân Vạn - Ảnh 10.
Tăng tốc thi công vành đai 3 TP.HCM trên cao đoạn qua nút giao Tân Vạn - Ảnh 11.
Tăng tốc thi công vành đai 3 TP.HCM trên cao đoạn qua nút giao Tân Vạn - Ảnh 12.

Nút giao Tân Vạn tại cửa ngõ phía đông TP.HCM, nơi có mật độ phương tiện cực lớn nên hằng ngày dễ xảy ra tình trạng ùn ứ, các xe tải, container phải ì ạch nối đuôi nhau di chuyển - Ảnh: THUẬN VĂN 

Tăng tốc thi công vành đai 3 TP.HCM trên cao đoạn qua nút giao Tân Vạn - Ảnh 13.Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông

Tuyến vành đai 3 TP.HCM trên cao qua cửa ngõ phía Đông thành phố đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối trước ngày thông xe. Công trình không chỉ tạo ra cú hích hạ tầng mà còn làm giảm áp lực giao thông các trục đường hiện hữu, hứa hẹn mở ra diện mạo mới cho giao thông liên vùng.

THUẬN VĂN - ĐỨC PHÚ
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    Chủ đề: TP.HCM nút giao Tân Vạn vành đai 3

    Dòng sự kiện: Đường vành đai 3 TP.HCM

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