Tăng huyết áp khó kiểm soát, có thể do nguyên nhân từ nội tiết - Ảnh minh họa

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, khoảng 90% trường hợp tăng huyết áp là tăng huyết áp nguyên phát, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Tuy nhiên, cũng có khoảng 5-10% trường hợp là tăng huyết áp thứ phát, tức huyết áp tăng do một bệnh lý hoặc tình trạng sức khỏe cụ thể. Trong đó, các bệnh nội tiết là nhóm nguyên nhân cần lưu ý.

Theo đó, hệ nội tiết gồm các tuyến như tuyến thượng thận, tuyến giáp, tuyến yên..., có chức năng sản xuất hormone điều hòa nhiều hoạt động của cơ thể. Khi các tuyến này bị rối loạn, hormone được tiết ra quá mức hoặc không phù hợp có thể làm co mạch máu, tăng giữ muối và nước hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của tim, từ đó khiến huyết áp tăng cao.

Những bệnh nội tiết nào có thể gây tăng huyết áp?

Theo các bác sĩ một trong những bệnh lý gây ra tăng huyết áp là cường aldosterone nguyên phát (hội chứng Conn). Tình trạng này xảy ra khi tuyến thượng thận sản xuất quá nhiều hormone aldosterone, khiến thận giữ natri và thải kali nhiều hơn bình thường.

Người bệnh có thể bị tăng huyết áp khó kiểm soát, kèm hạ kali máu, mệt mỏi, yếu cơ hoặc chuột rút. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng xuất hiện tình trạng hạ kali máu.

Một nguyên nhân khác là u tủy thượng thận (pheochromocytoma). Đây là bệnh lý hiếm gặp, trong đó khối u tiết quá nhiều hormone catecholamine như adrenaline và noradrenaline, gây những cơn tăng huyết áp đột ngột.

Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, hồi hộp, tim đập nhanh, vã mồ hôi. Các cơn có thể tự thuyên giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị.

Trong khi đó, hội chứng Cushing xảy ra khi cơ thể dư thừa hormone cortisol trong thời gian dài. Ngoài tăng huyết áp, người bệnh có thể có những biểu hiện đặc trưng như mặt tròn, tích tụ mỡ ở vùng bụng và thân mình nhưng tay chân nhỏ, yếu cơ, da mỏng, dễ bầm tím. Bệnh cũng có thể đi kèm rối loạn đường huyết.

Bên cạnh đó, các bệnh lý tuyến giáp như cường giáp, suy giáp cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tim và hệ tuần hoàn, làm thay đổi huyết áp. Một số bệnh lý tuyến yên gây rối loạn hormone cũng có thể liên quan đến tình trạng này.

Người trẻ bị tăng huyết áp cần lưu ý

Theo các bác sĩ, không phải tất cả người bệnh tăng huyết áp đều cần thực hiện xét nghiệm tìm nguyên nhân nội tiết.

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý ở những người bị tăng huyết áp khi còn trẻ (dưới 30 tuổi), huyết áp khó kiểm soát dù đã sử dụng nhiều loại thuốc, hạ kali máu không rõ nguyên nhân hoặc thường xuyên xuất hiện những cơn huyết áp tăng cao kèm đau đầu, hồi hộp, vã mồ hôi.

Trường hợp tình cờ phát hiện khối u tuyến thượng thận qua siêu âm, chụp CT hoặc MRI cũng cần được đánh giá thêm về chức năng nội tiết, bởi một số khối u có khả năng sản xuất hormone gây tăng huyết áp.

Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm hormone trong máu, nước tiểu, đánh giá điện giải và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như CT hoặc MRI để xác định nguyên nhân.

Điểm quan trọng của việc phát hiện tăng huyết áp thứ phát là người bệnh không chỉ được điều trị để hạ huyết áp mà còn có cơ hội can thiệp vào căn nguyên gây bệnh.

Với một số trường hợp, nếu nguyên nhân là khối u hoặc tình trạng tăng tiết hormone có thể điều trị được, phẫu thuật hoặc dùng thuốc đặc hiệu có thể giúp kiểm soát bệnh tốt hơn, thậm chí đưa huyết áp về mức bình thường và giảm nhu cầu sử dụng thuốc hạ áp.

Ngược lại, nếu không phát hiện và điều trị đúng nguyên nhân, tình trạng huyết áp cao kéo dài vẫn có thể gây tổn thương tim, thận, mạch máu và làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý tăng liều, giảm liều hoặc ngừng thuốc hạ huyết áp khi thấy huyết áp khó kiểm soát. Thay vào đó, cần trao đổi với bác sĩ chuyên khoa tim mạch hoặc nội tiết để được đánh giá và chỉ định thăm khám phù hợp.

Với những người có biểu hiện bất thường hoặc tăng huyết áp khó kiểm soát, việc chủ động trao đổi với bác sĩ về khả năng có nguyên nhân nội tiết sẽ giúp tránh bỏ sót những bệnh lý tiềm ẩn và lựa chọn hướng điều trị phù hợp hơn.