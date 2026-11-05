Đi ngủ lúc mấy giờ để hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả?

Huyết áp thường tăng sau khi thức dậy và giảm xuống trong lúc ngủ - Ảnh: AI

Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim và tử vong có thể phòng ngừa. Các yếu tố lối sống như căng thẳng, chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và giấc ngủ đều có ảnh hưởng đến huyết áp. Nghiên cứu cho thấy lịch trình ngủ thất thường và thiếu ngủ có liên quan đến tình trạng huyết áp cao hơn.

Huyết áp tuân theo nhịp sinh học

Theo Eating Well, các chuyên gia cho biết không có khung giờ cố định phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là duy trì giờ ngủ nhất quán và bảo đảm ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm. Nếu thức dậy lúc 6-7h sáng, bạn nên đặt mục tiêu đi ngủ trong khoảng 22-23h.

Gần như mọi hệ thống trong cơ thể đều tuân theo nhịp sinh học, tức đồng hồ bên trong cơ thể hoạt động theo chu kỳ khoảng 24 giờ.

Nhịp sinh học ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, tiêu hóa, thân nhiệt, quá trình giải phóng hormone và giấc ngủ.

Huyết áp cũng tuân theo nhịp điệu tự nhiên hằng ngày. Huyết áp thường tăng sau khi thức dậy và giảm xuống trong lúc ngủ.

Đi ngủ và thức dậy vào khoảng cùng một thời điểm mỗi ngày giúp duy trì nhịp sinh học ổn định, qua đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Tuy nhiên, lịch trình ngủ không đều đặn có thể làm xáo trộn nhịp điệu này. Thời điểm ngủ thất thường có thể làm gián đoạn nhịp sinh học, dẫn đến những biến động huyết áp không thuận lợi. Duy trì giờ đi ngủ và thức dậy ổn định giúp hỗ trợ các cơ chế điều hòa tự nhiên của cơ thể.

Duy trì thời gian ngủ nhất quán hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Đi ngủ và thức dậy vào những thời điểm khác nhau mỗi ngày không chỉ khiến bạn mệt mỏi, mà còn có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và các quá trình điều hòa huyết áp.

Thiếu lịch trình ngủ ổn định, thường gặp ở người làm việc theo ca, bị lệch múi giờ có thể gây ảnh hưởng bất lợi ở cấp độ tế bào. Những tác động này bao gồm gia tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, rối loạn chức năng tế bào nội mô và khiến thành tim trở nên cứng hơn.

Thường xuyên trì hoãn giờ đi ngủ để xem phim hoặc sử dụng điện thoại có thể khiến bạn không ngủ đủ giấc, cản trở các quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể vào ban đêm.

Các nghiên cứu cho thấy người trưởng thành thường xuyên đi ngủ trong khoảng 22-23 giờ có thể có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn, trong khi những người đi ngủ sau nửa đêm có thể đối mặt với nguy cơ cao hơn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đi ngủ lúc 22 hoặc 23 giờ. Các chuyên gia nhấn mạnh thời điểm đi ngủ phù hợp nhất là thời điểm giúp mỗi người duy trì giấc ngủ đủ 7-9 tiếng một cách đều đặn. Lịch trình này có thể khác nhau tùy thuộc vào giờ thức dậy và thói quen sinh hoạt của từng người.