Số người bệnh đái tháo đường ở Việt Nam tăng rất nhanh, hơn 55% đã có biến chứng

Phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết trung ương Phan Hướng Dương thăm khám cho người bệnh trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng ngày 14-11 - Anht: BVCC

Theo ông Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết trung ương, số người mắc đái tháo đường tại Việt Nam cũng như thế giới tăng đến mức đáng báo động. Thế giới đang có 589 triệu người lứa tuổi 20-79 tuổi sống chung với căn bệnh này, chiếm 11% dân số, tương đương 9 người trưởng thành có 1 người đang sống chung với bệnh.

Khoảng 1/2 trong số này là người bệnh nhưng chưa được chẩn đoán, bị tổn hại sức khỏe nhưng chưa được bảo vệ.



Tại Việt Nam, ông Hiệp cho biết số người 30-69 tuổi mắc bệnh đã tăng từ 5,4% lên 7,3% tính từ hai cuộc khảo sát sau 8 năm, tiền đái tháo đường tăng từ 13,7% lên 17,8%, số người mắc đái tháo đường chưa được chẩn đoán khoảng 60%, là mức cao so với thế giới, có 1/2 người trưởng thành chưa từng chẩn đoán xét nghiệm xác định đái tháo đường.

Ông Hiệp cho rằng hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 2.000 người tới khám, đa số là người mắc đái tháo đường, nhiều người từ tuyến dưới chuyển lên trong tình trạng đã gặp các biến chứng ở tim mạch, mắt, loét bàn chân, kéo theo chi phí điều trị tăng cao và thời gian điều trị kéo dài.

Bệnh viện Nội tiết trung ương cũng dẫn số liệu từ Bộ Y tế, có đến 23,7% phụ nữ có thai (khu vực thành thị tỉ lệ này lên đến 29%) mắc đái tháo đường thai kỳ, đái tháo đường đang có tác động xấu ảnh hưởng sức khỏe phụ nữ độ tuổi sinh đẻ và thể chất trẻ sơ sinh.

Về các biến chứng hay gặp nhất ở người bệnh nói chung, Bộ Y tế cho biết 55% bệnh nhân Việt Nam hiện đã có biến chứng, trong đó 34% biến chứng về tim mạch, 39,5% biến chứng về mắt, 24% biến chứng về thận...

Ông Hiệp nói những năm qua đái tháo đường tăng nhanh liên quan làn sóng đô thị hóa, tình trạng thừa cân, béo phì, lối sống ít vận động..., để ngăn chặn làn sóng gia tăng chưa dừng của căn bệnh này quan trọng là thay đổi lối sống để phòng bệnh và phát hiện sớm, tuân thủ điều trị để ngăn biến chứng, đặc biệt qua 5 biện pháp:

- Duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường rau xanh, hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo và năng lượng; xây dựng khẩu phần ăn cân đối, phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

- Tăng cường hoạt động thể lực: Thường xuyên vận động, tập luyện thể dục thể thao, hạn chế lối sống ít vận động và duy trì cân nặng hợp lý.

- Chủ động kiểm tra sức khỏe và đường huyết định kỳ, đặc biệt đối với người có nguy cơ như thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh đái tháo đường.

- Phát hiện sớm và quản lý các yếu tố nguy cơ: Theo dõi, kiểm soát đường huyết, huyết áp, mỡ máu và tình trạng thừa cân, béo phì để hạn chế nguy cơ mắc bệnh cũng như các biến chứng.

- Tuân thủ điều trị: Với người đã được chẩn đoán mắc bệnh, cần thực hiện đúng hướng dẫn của nhân viên y tế, tái khám định kỳ và kiểm soát tốt đường huyết.

Đái tháo đường: Đừng chỉ nhìn vào đường huyết Ngày 10-11, hưởng ứng Ngày Đái tháo đường Thế giới (14-11), Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe “Đái tháo đường: Phát hiện sớm - Can thiệp kịp thời”.



