Đái tháo đường: Đừng chỉ nhìn vào đường huyết

PGS TS BS. Trần Quang Nam và TS BS. Nguyễn Huy Luân chia sẻ về quản lý đái tháo đường và chủ động phòng ngừa nhiễm trùng - Ảnh: BVCC

Chương trình có sự đồng hành của Công ty Abbott Việt Nam, Công ty TNHH Terumo Việt Nam và Công ty TNHH Novo Nordisk Việt Nam, tập trung vào ba vấn đề quan trọng: kiểm soát cân nặng, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và chủ động phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là zona thần kinh và bệnh đường hô hấp dưới do virus hợp bào hô hấp (RSV).

PGS TS BS. Trần Quang Nam và TS BS. Nguyễn Huy Luân chia sẻ về quản lý đái tháo đường và chủ động phòng ngừa nhiễm trùng - Ảnh: BCVV

Theo PGS TS BS. Trần Quang Nam - Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, từng có một người bệnh nam trên 60 tuổi, dù đang điều trị đái tháo đường tương đối ổn định, nhưng sau một đợt mắc zona thần kinh, đường huyết bắt đầu dao động, khó kiểm soát hơn. Các bóng nước trên da đã giảm sau vài tuần nhưng cơn đau vẫn kéo dài, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt.

Từ trường hợp này, BS. Quang Nam lưu ý, quản lý đái tháo đường không chỉ là kiểm soát đường huyết mà còn cần quan tâm đến cân nặng, dinh dưỡng và phòng ngừa nhiễm trùng.

Kiểm soát cân nặng và dinh dưỡng hợp lý

Đề cập đến thể trạng, BS CKI. Mã Tùng Phát - Khoa Nội tiết cho biết, béo phì không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn liên quan đến đề kháng insulin, tăng đường huyết, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

BS CKI. Mã Tùng Phát - Khoa Nội tiết chia sẻ về mối liên quan giữa béo phì và kiểm soát đái tháo đường - BVCC

Với người châu Á, BMI từ 25 kg/m² trở lên được xem là béo phì; vòng eo từ 90 cm ở nam và 80 cm ở nữ là những ngưỡng cần lưu ý về tích tụ mỡ nội tạng. Theo BS CKI. Mã Tùng Phát, giảm khoảng 3 - 5% cân nặng đã có thể mang lại lợi ích đối với đường huyết và mỡ máu. Điều quan trọng là đặt mục tiêu phù hợp với thể trạng, duy trì những thay đổi lâu dài thay vì cố gắng giảm cân quá nhanh.

Kiểm soát cân nặng cần đi cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp. BS CKII. Trần Thị Thùy Dung - Khoa Nội tiết nhấn mạnh, dinh dưỡng là một trong ba nền tảng quan trọng trong quản lý đái tháo đường, bên cạnh vận động và sử dụng thuốc theo chỉ định.

BS CKII. Trần Thị Thùy Dung - Khoa Nội tiết chia sẻ về xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người mắc đái tháo đường - BVCC

Người bệnh không cần kiêng khem cực đoan hay cắt bỏ hoàn toàn tinh bột (cơm, bún, phở, khoai...). Thay vào đó, cần ăn điều độ, đúng giờ, tránh bỏ bữa ăn bù hoặc ăn vặt liên tục.

Một cách đơn giản để hình dung bữa ăn cân đối là dành khoảng một nửa đĩa cho rau và thực phẩm giàu chất xơ, một phần tư cho nhóm đạm và một phần tư cho nhóm bột đường. Với trái cây, nên ăn lượng vừa phải, ưu tiên ăn nguyên miếng thay vì ép lấy nước.

Bác sĩ Thùy Dung cũng lưu ý, các sản phẩm ghi "không đường" hoặc "dành cho người đái tháo đường" vẫn có thể chứa carbohydrate và năng lượng. Vì vậy, đọc nhãn dinh dưỡng là thói quen cần thiết khi lựa chọn thực phẩm.

Chủ động phòng ngừa nhiễm trùng và tiêm chủng

Ngoài cân nặng và dinh dưỡng, nguy cơ nhiễm trùng cũng cần được chú ý trong quá trình quản lý đái tháo đường. PGS TS BS. Trần Quang Nam cho biết, khi đường huyết tăng cao và chưa được kiểm soát tốt, hoạt động của hệ miễn dịch có thể bị ảnh hưởng, làm giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.

Ngược lại, tình trạng nhiễm trùng có thể khiến đường huyết dao động, gây thêm khó khăn cho quá trình điều trị, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh nền đi kèm.

Cụ thể về hai bệnh truyền nhiễm thường gặp - Zona thần kinh và RSV, TS.BS Nguyễn Huy Luân - Trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng cho biết, với Zona thần kinh, vi rút varicella-zoster sau khi gây bệnh thủy đậu có thể tồn tại tiềm ẩn trong hệ thần kinh và tái hoạt động khi khả năng miễn dịch suy giảm.

TS BS. Nguyễn Huy Luân chia sẻ về chủ động phòng ngừa Zona thần kinh và bệnh đường hô hấp dưới do RSV - Ảnh: BVCC

Ngoài các biểu hiện đau rát, bóng nước, bệnh còn có thể để lại đau thần kinh sau Zona kéo dài, ảnh hưởng đến giấc ngủ, vận động và chất lượng cuộc sống.

Trong khi đó, RSV ở người trưởng thành có thể khởi đầu với những triệu chứng giống cảm lạnh nên dễ bị xem nhẹ, nhưng ở người lớn tuổi, người mắc đái tháo đường hoặc có nhiều bệnh nền, bệnh có thể tiến triển thành nhiễm trùng đường hô hấp dưới, viêm phổi và cần nhập viện.

Vì vậy, bên cạnh các biện pháp phòng lây nhiễm trong sinh hoạt, người bệnh nên chủ động trao đổi với bác sĩ về biện pháp dự phòng và tiêm chủng phù hợp với tuổi, bệnh nền và tình trạng sức khỏe.

Bên cạnh phần tư vấn chuyên môn, người tham dự còn được kiểm tra các chỉ số sức khỏe, đường huyết và trao đổi trực tiếp với bác sĩ; đồng thời tham gia giải đáp thắc mắc, minigame và tìm hiểu các tiện ích của ứng dụng UMC Care.

Đội ngũ y tế thực hiện đo huyết áp và đánh giá các chỉ số sức khỏe cho người tham dự - Ảnh: BVCC

Thông qua chương trình, thông điệp "Phát hiện sớm - Can thiệp kịp thời" được lan tỏa bằng những kiến thức và hướng dẫn thiết thực, giúp người tham dự chủ động hơn trong quản lý đái tháo đường và chăm sóc sức khỏe lâu dài.