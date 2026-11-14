Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

7 kiểu đau bụng cảnh báo bệnh nguy hiểm, không nên chủ quan

tác giả
LỆ LỆ
LỆ LỆ
LỆ LỆ

Đau bụng có thể chỉ do đầy hơi, khó tiêu nhưng cũng là dấu hiệu của viêm ruột thừa, xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột hoặc những bệnh lý đe dọa tính mạng.

7 kiểu đau bụng cảnh báo bệnh nguy hiểm, không nên chủ quan - Ảnh 1.

Nhận biết vị trí, tính chất cơn đau và các triệu chứng đi kèm đau bụng sẽ giúp người bệnh biết khi nào cần đến bệnh viện - Ảnh: AI

Đau bụng là triệu chứng rất phổ biến, có thể xuất hiện sau khi ăn quá no, sử dụng thực phẩm không phù hợp hoặc do rối loạn tiêu hóa thông thường. Phần lớn những cơn đau nhẹ sẽ cải thiện sau một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, không phải cơn đau bụng nào cũng vô hại. Trong một số trường hợp, đau bụng là biểu hiện đầu tiên của tình trạng viêm nhiễm, tắc nghẽn, chảy máu hoặc tổn thương các cơ quan trong ổ bụng.

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (MedlinePlus), mức độ đau không phải lúc nào cũng phản ánh mức độ nghiêm trọng của bệnh. Một số tình trạng nguy hiểm có thể chỉ gây đau nhẹ ở giai đoạn đầu, trong khi đầy hơi hoặc co thắt ruột đôi khi gây đau dữ dội.

Vì vậy, ngoài vị trí đau, người bệnh cần chú ý thời điểm khởi phát, diễn biến cơn đau và những dấu hiệu bất thường đi kèm.

7 kiểu đau bụng có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm

1. Đau quanh rốn rồi chuyển xuống bụng dưới bên phải

Đây là một trong những biểu hiện điển hình của viêm ruột thừa cấp.

Ban đầu, người bệnh có thể cảm thấy đau âm ỉ quanh rốn hoặc vùng giữa bụng. Sau vài giờ, cơn đau thường di chuyển xuống vùng bụng dưới bên phải, trở nên rõ rệt và liên tục hơn.

Đau có thể tăng khi đi lại, ho, thay đổi tư thế hoặc ấn vào vùng bụng bị tổn thương. Một số người còn có biểu hiện chán ăn, buồn nôn, nôn hoặc sốt nhẹ.

2. Đau dữ dội vùng bụng trên, lan ra sau lưng

Cơn đau xuất hiện ở vùng thượng vị, tức khu vực giữa bụng ngay dưới xương ức, sau đó lan ra sau lưng có thể liên quan đến viêm tụy cấp.

Người bệnh thường cảm thấy đau liên tục, mức độ từ vừa đến dữ dội, có thể kèm buồn nôn, nôn và chướng bụng.

Theo Viện Quốc gia về Bệnh đái tháo đường, Tiêu hóa và Thận của Mỹ (NIDDK), viêm tụy cấp có thể diễn biến nặng, gây tổn thương các cơ quan khác và cần được đánh giá tại bệnh viện.

Đặc biệt, đau bụng trên dữ dội kéo dài, kèm nôn nhiều, sốt hoặc mệt lả là những dấu hiệu không nên tự điều trị tại nhà.

3. Đau vùng bụng trên bên phải, nhất là sau bữa ăn nhiều dầu mỡ

Đau ở vùng hạ sườn phải, tức phía trên bên phải của bụng, có thể liên quan đến bệnh lý túi mật.

Ở người có sỏi mật, cơn đau thường xuất hiện khi sỏi gây tắc nghẽn tạm thời đường thoát của túi mật. Đau có thể kéo dài từ vài chục phút đến vài giờ, đôi khi lan lên vai phải hoặc ra sau lưng.

Nếu cơn đau kéo dài, kèm sốt, buồn nôn hoặc đau tăng khi chạm vào vùng hạ sườn phải, người bệnh có thể bị viêm túi mật cấp.

4. Đau bụng quặn từng cơn, kèm chướng bụng và không trung tiện

Đau bụng từng cơn, có lúc dữ dội rồi tạm giảm, kèm bụng chướng, buồn nôn hoặc nôn có thể là dấu hiệu của tắc ruột.

Tắc ruột xảy ra khi thức ăn, dịch tiêu hóa và khí không thể di chuyển bình thường qua đường ruột.

Nguyên nhân có thể liên quan đến dính ruột sau phẫu thuật, thoát vị, khối u hoặc một số bệnh lý khác.

7 kiểu đau bụng cảnh báo bệnh nguy hiểm, không nên chủ quan - Ảnh 2.

Nên chú ý nếu đau bụng bất thường - Ảnh minh họa

5. Đau bụng đột ngột, bụng căng cứng

Một cơn đau bụng xuất hiện đột ngột, dữ dội, đặc biệt khi bụng trở nên căng cứng và rất đau khi chạm vào, có thể cảnh báo tình trạng viêm phúc mạc hoặc thủng tạng rỗng.

Ví dụ, ổ loét dạ dày hoặc tá tràng có thể gây thủng thành ống tiêu hóa, khiến dịch tiêu hóa tràn vào khoang bụng.

Người bệnh có thể cảm thấy đau dữ dội ngay từ đầu, sau đó đau lan khắp bụng. Một số trường hợp kèm vã mồ hôi, mạch nhanh, chóng mặt hoặc tụt huyết áp.

Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa vì có thể nhanh chóng dẫn đến nhiễm trùng nặng và sốc.

6. Đau bụng kèm nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen

Đau vùng thượng vị kèm nôn ra máu đỏ tươi, nôn dịch giống bã cà phê hoặc đi ngoài phân đen như hắc ín có thể là dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa.

Tình trạng này xảy ra khi có chảy máu trong đường tiêu hóa, thường liên quan đến loét dạ dày - tá tràng, tổn thương thực quản hoặc những nguyên nhân khác.

Người bệnh có thể đồng thời xuất hiện chóng mặt, da xanh, mệt lả, tim đập nhanh hoặc ngất do mất máu.

Cần lưu ý rằng xuất huyết tiêu hóa không phải lúc nào cũng gây đau bụng. Một số người chỉ phát hiện bất thường qua màu phân hoặc biểu hiện thiếu máu.

7. Đau dữ dội vùng bụng dưới, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản

Đau bụng dưới có thể xuất phát từ hệ tiêu hóa, tiết niệu hoặc cơ quan sinh sản.

Ở phụ nữ, một cơn đau bụng dưới xuất hiện đột ngột, nhất là đau lệch một bên, có thể liên quan đến thai ngoài tử cung hoặc xoắn buồng trứng.

Thai ngoài tử cung xảy ra khi phôi làm tổ bên ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất tại vòi trứng.

Trong khi đó, xoắn buồng trứng xảy ra khi buồng trứng bị xoay quanh hệ thống dây chằng và mạch máu nuôi dưỡng, gây giảm hoặc mất nguồn cung cấp máu. Tình trạng này thường gây đau vùng chậu đột ngột, có thể kèm buồn nôn và nôn. Cả hai đều là những tình trạng cần được đánh giá khẩn cấp.

Khi nào đau bụng cần đi cấp cứu ngay?

Không phải mọi cơn đau bụng đều cần nhập viện. Tuy nhiên, người bệnh không nên chờ đợi khi xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Theo MedlinePlus và các hướng dẫn y khoa về đau bụng cấp, người bệnh cần được đánh giá khẩn cấp nếu đau bụng xuất hiện đột ngột và dữ dội, bụng căng cứng, đau tăng nhanh hoặc kèm các biểu hiện như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, ngất, khó thở hay dấu hiệu sốc.

Đau bụng kèm sốt cao, nôn liên tục, vàng da, bí trung đại tiện hoặc chướng bụng tăng dần cũng cần được thăm khám sớm.

Đặc biệt, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người có bệnh nền nghiêm trọng có thể xuất hiện triệu chứng không điển hình. Vì vậy, không nên chủ quan chỉ vì cơn đau chưa quá dữ dội.

Trong thời gian chờ được khám, người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau liều cao, thuốc nhuận tràng hoặc các biện pháp dân gian khi chưa rõ nguyên nhân. Nếu nghi ngờ tình trạng cần phẫu thuật cấp cứu, nên tránh ăn uống cho đến khi được nhân viên y tế hướng dẫn.

Một vấn đề quan trọng khác là vị trí đau bụng chỉ có giá trị gợi ý, không đủ để tự chẩn đoán bệnh: đau vùng thượng vị có thể liên quan đến dạ dày, tụy hoặc túi mật, nhưng đôi khi cũng là biểu hiện của nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở người cao tuổi và người mắc đái tháo đường.

7 kiểu đau bụng cảnh báo bệnh nguy hiểm, không nên chủ quan - Ảnh 2.Đau bụng, đau đầu, ho dai dẳng kéo dài có nhất thiết nội soi hay chụp CT, MRI tầm soát?

Đau bụng, đau đầu hay ho kéo dài khiến nhiều người muốn nội soi, chụp CT hoặc MRI để tìm bệnh. Nhưng không phải cứ có triệu chứng là cần làm ngay các kỹ thuật này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LỆ LỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đầy hơi đau dạ dày chướng bụng đau bụng kinh Đau bụng

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất