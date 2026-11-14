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Không thể gần gũi chồng mới cưới, người phụ nữ 29 tuổi mắc hội chứng hiếm gặp

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Vừa kết hôn, người phụ nữ 29 tuổi đối diện với nỗi ám ảnh mỗi khi gần gũi chồng. Những lần quan hệ không thành khiến chị hoài nghi về tình yêu và sự hòa hợp trong hôn nhân.

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Bác sĩ Phạm Minh Ngọc - Phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội - tư vấn cho người bệnh - Ảnh: BVCC

Nỗi ám ảnh sau ngày cưới và căn bệnh thầm kín ít người biết

Tháng 2-2025, chị N.T.L. (29 tuổi, quê Ninh Bình) bước vào cuộc sống hôn nhân với những kỳ vọng về một tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng chỉ ít lâu sau ngày cưới, người phụ nữ trẻ đã phải đối diện với một vấn đề khó nói. Dù nhiều lần cố gắng, hai vợ chồng vẫn không thể quan hệ tình dục thành công.

Mỗi lần gần gũi chồng, chị L. đều cảm thấy đau đớn, khó chịu, các cơ vùng chậu co cứng ngoài ý muốn. Cảm giác sợ hãi không chỉ xuất hiện khi cuộc yêu diễn ra, mà còn đeo bám chị từ trước và kéo dài cả sau mỗi lần thử quan hệ. Càng cố gắng, chị càng căng thẳng, khiến chuyện chăn gối dần trở thành nỗi ám ảnh.

Từ cảm giác hụt hẫng, chị L. bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi: Phải chăng hai người không thực sự phù hợp? Liệu cuộc hôn nhân này có đang thiếu đi tình yêu?

Thay vì cảm nhận niềm hạnh phúc của những ngày đầu chung sống, người phụ nữ trẻ lại chìm trong hoang mang, lo lắng. Điều chị không ngờ tới là nguyên nhân của những bất ổn trong đời sống vợ chồng không đơn thuần xuất phát từ tình cảm, mà liên quan đến một rối loạn chức năng tình dục.

Hai tháng sau, chị L. cùng chồng tìm đến Trung tâm Y học giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thăm khám.

Qua khai thác bệnh sử và đánh giá các triệu chứng gồm đau khi quan hệ, sợ hãi trước, trong và sau quan hệ, cùng tình trạng co cứng cơ vùng chậu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng co thắt âm đạo độ 3, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến yếu tố cơ.

ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội, cho biết co thắt âm đạo là tình trạng các cơ vùng chậu sinh dục co thắt ngoài ý muốn, gây đau đớn hoặc cản trở sự thâm nhập khi quan hệ tình dục.

Theo bác sĩ, hội chứng này có thể liên quan đến tình trạng tăng trương lực cơ sàn chậu, yếu tố tâm lý hoặc sự phối hợp của nhiều nguyên nhân. 

Người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện như đau khi quan hệ, co cứng cơ không tự chủ và sợ hãi khi nghĩ đến việc gần gũi bạn đời.

Nhiều phụ nữ khi gặp tình trạng này thường cho rằng bản thân thiếu kinh nghiệm, quá nhạy cảm hoặc không hòa hợp với đối phương.

Tâm lý e ngại, xấu hổ khiến không ít người âm thầm chịu đựng, né tránh quan hệ, thay vì tìm đến bác sĩ chuyên khoa.

Trong khi đó việc liên tục cố gắng quan hệ khi đang đau có thể khiến phản xạ co thắt và tâm lý sợ hãi ngày càng gia tăng, tạo thành vòng luẩn quẩn khó tháo gỡ.

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Hội chứng co thắt âm đạo khiến phụ nữ khó khăn trong quan hệ tình dục - Ảnh minh họa

Người vợ trẻ thoát khỏi nỗi sợ gần chồng

Sau khi xác định tình trạng bệnh, bác sĩ Ngọc xây dựng lộ trình trị liệu tập trung vào việc kiểm soát cơ sàn chậu, hướng dẫn thư giãn và sử dụng dụng cụ nong âm đạo với kích thước tăng dần, phù hợp khả năng thích nghi của người bệnh.

Ngay sau buổi trị liệu đầu tiên, chị L. đã có thể tự thực hiện bài tập với dụng cụ kích thước nhỏ. Đến buổi thứ hai, khả năng kiểm soát cơ được cải thiện rõ rệt, chị L. dần học được cách chủ động co, giãn cơ và làm quen với dụng cụ kích thước vừa.

Ở buổi thứ ba, chị đã sử dụng thành thạo dụng cụ kích thước vừa và được hướng dẫn tiếp tục tập luyện tại nhà. Hai tuần sau khi hoàn thành 3 buổi trị liệu, chị L. đã có thể quan hệ tình dục thành công.

Theo bác sĩ Ngọc, rối loạn chức năng tình dục, đặc biệt là co thắt âm đạo, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng quan hệ mà còn có thể tác động đến tâm lý, sự gắn kết và chất lượng đời sống hôn nhân.

Khi được chẩn đoán đúng và điều trị phù hợp, người bệnh có cơ hội cải thiện chức năng tình dục, giải tỏa tâm lý sợ hãi, lấy lại sự tự tin và từng bước khôi phục sự hòa hợp với bạn đời.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo phụ nữ gặp tình trạng đau, co cứng cơ hoặc sợ hãi khi quan hệ không nên âm thầm chịu đựng. Việc thăm khám sớm, điều trị đúng hướng không chỉ giúp cải thiện chức năng tình dục mà còn hạn chế những ảnh hưởng kéo dài đến tâm lý và hạnh phúc gia đình.

- Ảnh 4.Lý do bất ngờ khiến phụ nữ trung niên ít quan hệ tình dục hơn

Chuyên gia tình dục học người Mỹ Sofie Roos từng chia sẻ với HuffPost UK rằng phụ nữ thường nhận thấy những thay đổi về ham muốn và nhu cầu quan hệ tình dục khi bước vào độ tuổi 40-50.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: co thắt âm đạo Trung tâm Y học giới tính hà nội quan hệ tình dục quan hệ

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