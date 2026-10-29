Lý do bất ngờ khiến phụ nữ trung niên ít quan hệ tình dục hơn

Phụ nữ trung niên có bạn tình nam không xem tuổi tác hay mãn kinh là nguyên nhân chính khiến tần suất quan hệ tình dục giảm - Ảnh: AI

Những thay đổi đôi khi bắt nguồn từ biến động nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Tuy nhiên, Roos nhấn mạnh đây không phải những điều tất yếu hay luôn mang ý nghĩa tiêu cực.

Tần suất quan hệ tình dục giảm nhưng phụ nữ vẫn hài lòng

Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy phụ nữ trên 80 tuổi thuộc nhóm có mức độ hài lòng về tình dục cao nhất, dù ham muốn hoặc hoạt động tình dục thấp hơn. Nghiên cứu khác cũng phát hiện những khó khăn tình dục liên quan đến tuổi tác dường như không quyết định việc phụ nữ có tiếp tục duy trì các hoạt động tình dục hay không.

Thay vào đó, yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất là mức độ quan trọng mà họ nghĩ về tình dục. Nghiên cứu năm 2023 cho thấy phụ nữ trung niên có bạn tình nam không xem tuổi tác hay mãn kinh là nguyên nhân chính khiến tần suất quan hệ tình dục giảm.

Nghiên cứu này phân tích dữ liệu của 2.133 phụ nữ tham gia Khảo sát quốc gia lần thứ ba của Anh về thái độ và lối sống tình dục, thực hiện trong giai đoạn 2010-2012.

Các nhà nghiên cứu tìm hiểu mối liên hệ giữa mức độ hài lòng, hoạt động và chức năng tình dục với những yếu tố sức khỏe, lối sống ở phụ nữ trung niên có bạn tình nam.

Nhóm nghiên cứu cũng phỏng vấn 23 phụ nữ từ 45 đến 59 tuổi không hài lòng với đời sống tình dục. Theo các tác giả, việc này nhằm bổ sung góc nhìn của phụ nữ, vốn hiếm khi được sử dụng để diễn giải dữ liệu khảo sát.

Kết quả cho thấy tình trạng quan hệ tình dục ít thường xuyên hơn phổ biến hơn nhiều so với sự suy giảm mức độ hài lòng. Điều này có nghĩa phụ nữ trung niên vẫn có thể hài lòng với đời sống tình dục dù không còn gần gũi thường xuyên như trước.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu phát hiện tuổi tác và mãn kinh đều không có mối liên hệ độc lập với bất kỳ khía cạnh nào của trải nghiệm tình dục.

Ngược lại, sự không hài lòng trong mối quan hệ có liên quan đến mức độ hài lòng tình dục thấp hơn, hoạt động tình dục ít hơn và chức năng tình dục suy giảm. Khó khăn trong giao tiếp với bạn tình cũng liên quan đến sự không hài lòng và suy giảm chức năng tình dục.

Mệt mỏi có thể là yếu tố bị bỏ qua

Qua phỏng vấn chuyên sâu, các nhà nghiên cứu xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tình dục nhưng không được ghi nhận trong khảo sát. Một chủ đề nổi bật là tình trạng kiệt sức do những thách thức của cuộc sống trung niên trong xã hội hiện đại.

Mệt mỏi có thể khiến hoạt động và mức độ hài lòng tình dục suy giảm rõ rệt hơn, đặc biệt khi người phụ nữ cảm thấy mối quan hệ không đáp ứng kỳ vọng.

Trước đây, tiến sĩ Ghazala Aziz-Scott, chuyên gia sức khỏe phụ nữ từng trao đổi với HuffPost UK rằng phụ nữ thường sinh con ở độ tuổi 30 hoặc muộn hơn, khiến giai đoạn tiền mãn kinh diễn ra khi họ phải xoay xở với nhiều trách nhiệm.

Bà cho biết những áp lực này, cùng việc quản lý công việc bên ngoài gia đình, ảnh hưởng đáng kể đến mức độ căng thẳng.

Trong khi đó, các hoạt động tự chăm sóc như ăn uống lành mạnh và tập thể dục lại thường bị xếp xuống hàng ưu tiên thấp hơn. Điều này không có nghĩa những thay đổi sinh lý không ảnh hưởng đến đời sống tình dục.

Một nghiên cứu khác cho thấy phụ nữ ít gặp các cơn bốc hỏa có tần suất quan hệ tình dục cao hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng phát hiện phụ nữ trung niên bị mệt mỏi có xu hướng có bạn tình nhiều hơn nhưng đồng thời gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tình dục hơn.