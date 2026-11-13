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Bỏ thuốc tăng huyết áp, uống muối 3 triệu đồng/kg trị bệnh, một phụ nữ nhập viện

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Tin lời quảng cáo một loại muối có thể chữa khỏi nhiều bệnh, người phụ nữ 58 tuổi ở Hà Nội bỏ thuốc điều trị tăng huyết áp, chuyển sang uống muối mỗi ngày. Hai tháng sau, bà nhập viện trong tình trạng huyết áp tăng cao.

Bỏ thuốc để uống muối giá 3 triệu đồng/kg trị bệnh, người phụ nữ nhập viện với huyết áp tăng cao - Ảnh 1.

Ăn nhiều muối làm tăng gánh nặng lên tim, thận - Ảnh minh họa

Uống muối giá 3 triệu đồng/kg để chữa bệnh, hướng dẫn chồng suy thận cùng uống

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, cho biết vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 58 tuổi ở Hà Nội đến khám vì hoa mắt, chóng mặt. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, trước đó phải dùng thuốc để kiểm soát bệnh nhưng tình trạng đã ổn định.

Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân nghe theo lời quảng cáo, dùng một loại muối được giới thiệu là chưng cất ở nhiệt độ hơn 700 độ C, có khả năng chữa khỏi nhiều bệnh.

Tin lời quảng cáo, bà mua loại muối này với giá khoảng 3 triệu đồng/kg để uống hằng ngày. Đáng nói, bà cũng tự ý ngừng thuốc điều trị huyết áp, thay thế bằng việc sử dụng muối. Thậm chí, khi vào viện, bệnh nhân vẫn mang muối theo, dự định sẽ tiếp tục uống để cải thiện sức khỏe.

Khi đến khám, huyết áp của bệnh nhân ở mức khoảng 180mmHg. Đây là trường hợp huyết áp cao nguy hiểm, cần cấp cứu ngay vì nguy cơ mắc biến chứng.

Theo bác sĩ Mạnh, không chỉ bệnh nhân mà người chồng mắc suy thận cũng được bà hướng dẫn uống loại muối này vì tin vào quảng cáo có thể chữa được nhiều bệnh. Người phụ nữ còn có tiền sử phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, cần được theo dõi và điều trị theo chỉ định.

Ăn nhiều muối làm tăng gánh nặng lên tim, thận

Bác sĩ Mạnh cho hay muối ăn chứa natri, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể, tham gia điều hòa cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và hoạt động cơ bắp. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây tác động bất lợi đến hệ tim mạch và thận.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5g muối. Lượng này bao gồm toàn bộ muối từ thực phẩm, gia vị và các sản phẩm chế biến sẵn.

Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều natri, thận phải tăng cường hoạt động để đào thải. Natri có khả năng giữ nước, khiến lượng nước trong hệ tuần hoàn tăng lên, làm tăng thể tích máu và áp lực lên thành mạch. Tim cũng phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể.

"Nếu tình trạng này kéo dài, huyết áp có thể tăng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ tổn thương tim, thận và mạch máu. Với người đã mắc tăng huyết áp, ăn quá nhiều muối khiến việc kiểm soát bệnh khó khăn hơn. Nguy cơ càng đáng lưu ý ở người có bệnh lý về thận", bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Bỏ thuốc để uống muối giá 3 triệu đồng/kg trị bệnh, người phụ nữ nhập viện với huyết áp tăng cao - Ảnh 2.

Người bệnh tăng huyết áp cần theo dõi sức khỏe, tuân thủ điều trị - Ảnh minh họa

Tuyệt đối không tự ngưng thuốc điều trị tăng huyết áp

Bác sĩ Mạnh cho biết tăng huyết áp là bệnh mạn tính, thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được kiểm soát.

Một sai lầm thường gặp là người bệnh tự ngừng thuốc khi thấy huyết áp đã ổn định hoặc chuyển sang sử dụng các sản phẩm được quảng cáo có khả năng chữa khỏi bệnh. Thực tế, huyết áp ổn định có thể là kết quả của quá trình điều trị, không đồng nghĩa bệnh đã khỏi và người bệnh không còn cần dùng thuốc.

Việc tự ý ngừng thuốc có thể khiến huyết áp tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ. Những người mắc đồng thời nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, suy thận, bệnh tuyến giáp càng cần thận trọng với các sản phẩm không rõ thành phần, công dụng.

Người dân cần cảnh giác với những quảng cáo như "chữa khỏi hoàn toàn", "chữa bách bệnh" hoặc khẳng định một sản phẩm có thể thay thế thuốc điều trị nhiều bệnh khác nhau. Không có cơ sở để cho rằng một loại muối hay thực phẩm thông thường có thể chữa khỏi tăng huyết áp, suy thận và các bệnh mạn tính.

Để kiểm soát huyết áp, người bệnh cần hạn chế muối, giảm thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường rau xanh, trái cây, duy trì vận động và theo dõi huyết áp thường xuyên. 

Đặc biệt, cần tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa có ý kiến của bác sĩ.

Mua muối giá 3 triệu đồng/kg uống trị bệnh, rồi nhập viện - Ảnh 3.17 tuổi đã phải lọc máu, tăng huyết áp, đái tháo đường và nguy cơ mắc bệnh thận

Tăng huyết áp và đái tháo đường là những yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh thận mạn, trong đó đặc biệt là thói quen ăn nhiều muối góp phần làm tăng huyết áp, ảnh hưởng đến thận.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: muối Huyết áp Hội Mạch máu Việt Nam uống muối tăng huyết áp

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