Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Phó chủ tịch UBND tỉnh - trao bằng khen các cá nhân tham gia tích cực trong chương trình - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 19-11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Hơn 30% người thừa cân, béo phì

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, tỉ lệ người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí đạt mức rất cao. Tính đến ngày 15-11, Cổng dữ liệu sức khỏe Bộ Y tế đã ghi nhận dữ liệu của tỉnh Vĩnh Long là 3.379.405/3.379.606 người tham gia khám sức khỏe, đạt 99,99% dân số.

Trong đó, khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí đạt khoảng 2.501.553 người, và khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đạt khoảng 903.860 người.

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, giá trị quan trọng nhất của kết quả này không chỉ nằm ở tỉ lệ bao phủ khám sức khỏe cao, mà còn ở những thông tin dịch tễ học được phát hiện, phản ánh tương đối rõ nét thực trạng và xu hướng sức khỏe của người dân.

Qua phân tích kết quả, có thể nhận thấy Vĩnh Long đang đối mặt với gánh nặng bệnh tật kép trên người dân. Trong đó, các bệnh không lây nhiễm, rối loạn chuyển hóa và bệnh mạn tính ngày càng nổi lên, trong khi các bệnh truyền nhiễm và những vấn đề sức khỏe liên quan đến dinh dưỡng, tuổi tác, tâm thần và chức năng vẫn tiếp tục tồn tại.

Theo đó, gánh nặng các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng nổi bật. Kết quả đánh giá BMI (các giá trị chỉ số khối cơ thể) ghi nhận 20,65% người thừa cân, 10,21% người béo phì; đồng thời tỉ lệ người gầy còn ở mức 14,59%.

Điều này cho thấy tình trạng dinh dưỡng kép đang hiện diện trong cộng đồng, với sự đồng thời tồn tại của thiếu dinh dưỡng và dư thừa dinh dưỡng.

Cảnh báo nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường

Đáng chú ý, có 10,97% người được đánh giá có huyết áp bình thường cao và 7,74% có tăng huyết áp từ độ I trở lên.

Các xét nghiệm thường quy cũng ghi nhận tỉ lệ glucose máu tăng 26,53%, triglycerid tăng 27,37%, cholesterol toàn phần tăng 22,44% và LDL-C tăng 20,71%.

Đây là những dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ gia tăng hội chứng chuyển hóa, đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch, đột quỵ và bệnh thận mạn trong cộng đồng.

Bà Hồ Thị Thu Hằng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long - chia sẻ thành công của chương trình khám sức khỏe năm 2026 không chỉ đo bằng con số lượt người được khám, mà quan trọng hơn là giúp người dân hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh mạn tính, ung thư, các bệnh không lây nhiễm... để điều trị kịp thời, giảm thiểu gánh nặng chi phí y tế cho gia đình và xã hội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, các đoàn y, bác sĩ bệnh viện ngoài tỉnh, các lực lượng hỗ trợ đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, không quản ngại khó khăn, vất vả, bám sát cơ sở để thăm khám tận tình, chu đáo cho từng người dân.

Để phát huy tốt kết quả khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bà Giàu đề nghị các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan không xem việc kết thúc chiến dịch là kết thúc nhiệm vụ, mà trọng tâm từ nay phải chuyển kết quả khám thành hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe thường xuyên, trở thành hoạt động thường niên và đi vào chiều sâu.

Dịp này, báo Tuổi Trẻ được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông, góp phần thực hiện thành công kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Phó chủ tịch UBND tỉnh - trao bằng khen cho các cơ quan báo chí, trong đó có báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG