Hơn 9,3 triệu người dân TP.HCM được ghi nhận khám sức khỏe định kỳ

Đoàn bác sĩ trẻ về đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) khám sức khỏe miễn phí cho người dân - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo UBND TP.HCM, tính đến ngày 4-11, toàn thành phố ghi nhận hơn 9,35 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, ghi nhận thông tin khám sức khỏe hoặc đang được theo dõi, điều trị và quản lý sức khỏe định kỳ, đạt 73,2% dân số.

Trong đó, tỉ lệ ở nhóm học sinh đạt 90,85%, nhóm người lao động đạt 37,74% và nhóm sinh viên đạt 41,4%.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy nhanh tiến độ, tập trung khám sức khỏe cho các nhóm còn lại, bảo đảm hoàn thành mục tiêu trong năm 2026.

Đối với người lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM được giao tiếp tục đôn đốc công đoàn các cấp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao cũng được yêu cầu đôn đốc doanh nghiệp bố trí kinh phí, tổ chức, phấn đấu bảo đảm 100% cho người lao động trước ngày 30-11.

Các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM phải rà soát, tổ chức khám bổ sung cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa được khám trong năm 2026. Kết quả phải báo cáo về Sở Y tế và Sở Nội vụ trước ngày 30-11.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát số sinh viên, học viên chưa được khám, đôn đốc các trường phối hợp với địa phương và cơ sở y tế tổ chức khám bổ sung, hoàn thành trước ngày 30-11.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo tại cuộc họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 chiều 5-11 Phải xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cụ thể cho người dân đến cuối năm, phấn đấu đạt 100%. Sở Y tế phối hợp các đơn vị, địa phương tập trung trước hết vào công nhân, người lao động, đồng thời nghiên cứu đưa khám chuyên đề, chuyên sâu vào chương trình.

Đối với các phường, xã, đặc khu, UBND TP.HCM yêu cầu đối chiếu dữ liệu trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng với dân cư thực tế, lập danh sách người chưa được khám theo từng nhóm, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp.

"Các địa phương phải xây dựng kế hoạch khám cho số người còn lại, nêu rõ số lượng, thời gian, địa điểm và cơ sở phối hợp", chỉ đạo của UBND TP.HCM nêu rõ.

Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi tiến độ tại từng địa phương, điều phối bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh từ những nơi đã đạt tỉ lệ trên 90% hoặc cơ bản hoàn thành sang hỗ trợ những nơi có tỉ lệ thấp.

Ngành y tế cũng được yêu cầu tăng cường nhân lực, bố trí lịch khám linh hoạt, mở rộng thời gian và địa điểm khám, đồng thời kiểm tra chất lượng và cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng.