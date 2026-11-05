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Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Gắn KPI tăng trưởng với từng phó chủ tịch, giám đốc sở

tác giả
CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
QUANG ĐỊNH
QUANG ĐỊNH

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu gắn KPI tăng trưởng với từng phó chủ tịch UBND TP.HCM và giám đốc sở, trong bối cảnh thành phố chỉ còn 2 tháng để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Gắn KPI tăng trưởng với từng phó chủ tịch, giám đốc sở - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiều 5-11, phát biểu kết luận cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định kết quả tăng trưởng cả năm phụ thuộc rất nhiều vào 2 tháng cuối.

TP.HCM còn 29.300 tỉ đồng đầu tư công cần giải ngân

Để hoàn thành mục tiêu quý 4 tăng trưởng GRDP 13,23%, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành cụ thể hóa chỉ tiêu trong tháng 11 và 12, gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công 100%.

Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo cần tăng 14,14%; thương nghiệp 11,74%; xây dựng 17,11%; vận tải, kho bãi 19,14%; bất động sản 9,99%; lưu trú, ăn uống 10,28%; thông tin, truyền thông 14,55%; khoa học và công nghệ 13,16%; tài chính, ngân hàng 11,59%.

Về thu ngân sách, Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu thuế và hải quan thành phố bảo đảm tổng thu 1 triệu tỉ đồng. Riêng lĩnh vực đất đai, ngành tài nguyên và môi trường phải bảo đảm số thu theo dự toán được giao.

Về đầu tư công, thành phố còn khoảng 29.300 tỉ đồng phải giải ngân từ nay đến cuối năm, bình quân khoảng 15.000 tỉ đồng mỗi tháng.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu rà soát từng gói thầu, từng dự án. Những dự án có khả năng giải ngân thấp, không thực hiện được thì điều chuyển vốn sang những dự án giải ngân tốt. Những dự án đang làm tốt, còn dư địa thì tiếp tục giao vốn.

Đối với đầu tư FDI và đầu tư trong nước, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết đây là hai nội dung cần tập trung trong những tháng cuối năm. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 40% vốn FDI và 30% vốn đầu tư trong nước trong quý 4 để đóng góp vào tăng trưởng.

"Trách nhiệm về mục tiêu tăng trưởng phải được gắn với từng phó chủ tịch và giám đốc sở liên quan. Từng phó chủ tịch và từng giám đốc sở có liên quan là phải cùng gắn KPI, cùng chịu trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng", Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Gắn KPI tăng trưởng với từng phó chủ tịch, giám đốc sở - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tháo gỡ 100% dự án còn vướng

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo phó chủ tịch chuyên trách lĩnh vực cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn vướng mắc, yêu cầu tháo gỡ 100% các dự án trong năm 2026.

Trong số này, 60% dự án sau khi tháo gỡ được đưa vào vận hành thực tế, 40% còn lại phải có định hướng xử lý.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Luật Phát triển đô thị. Phần nghị quyết còn hơn 60 nội dung, trong khi thời gian đến hội nghị HĐND đầu tháng 12 không còn nhiều.

Về tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nội vụ tập trung hoàn thiện vị trí việc làm theo đúng thời gian được giao. Đây là cơ sở để xác định biên chế từng sở ngành, xã phường, từ đó tính toán việc tuyển dụng, đào tạo và tiền lương.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu các phó chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực được phân công, thủ trưởng sở ngành và chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu thực hiện nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm - PV).

"Mỗi ngày phải tạo thêm một khối lượng, mỗi tuần phải tháo gỡ thêm những điểm nghẽn và mỗi tháng phải thêm kết quả để đóng góp cho sự tăng trưởng", ông nói.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Gắn KPI tăng trưởng với từng phó chủ tịch, giám đốc sở - Ảnh 3.

Tiến độ xử lý các dự án vướng mắc và tiến độ di dời nhà ven kênh rạch tại TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Gắn KPI tăng trưởng với từng phó chủ tịch, giám đốc sở - Ảnh 4.

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tại TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Gắn KPI tăng trưởng với từng phó chủ tịch, giám đốc sở - Ảnh 5.

UBND TP.HCM xác định nhiệm vụ trọng tâm là giải ngân đầu tư, đầu tư công là mũi nhọn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Gắn KPI tăng trưởng với từng phó chủ tịch, giám đốc sở - Ảnh 7.TP.HCM giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công, tăng tốc hai tháng cuối năm

Sau 10 tháng, TP.HCM đã giải ngân hơn 80% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tương đương hơn 118.000 tỉ đồng. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng.

 

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    Chủ đề: đầu tư công giải ngân UBND TP. HCM Hoàng Nguyên Dinh Nguyễn Văn Được

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