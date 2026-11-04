Mặt bằng quốc lộ 13 TP.HCM chạy cùng ‘nước rút’ đầu tư công

Nhiều cửa hàng kinh doanh dọc tuyến quốc lộ 13 đã dời vào bên trong, nhường mặt bằng để làm dự án - Ảnh: THUẬN VĂN

Để có mặt bằng cho dự án quốc lộ 13, lãnh đạo TP.HCM cùng các sở, ngành, phường Hiệp Bình và người dân đang chung tay giải quyết khối lượng lớn công việc.

Giải quyết lượng lớn hồ sơ từ cơ sở

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn 6km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình (qua phường Hiệp Bình) có 1.042 hồ sơ cần giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất cần thu hồi là 39,54ha, gồm 14,88ha đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và 24,66ha đất giao thông, kênh rạch, đất do phường quản lý.

Đến ngày 1-11, địa phương đã tiếp nhận bàn giao 656 hồ sơ, với diện tích 33,36ha, đạt 84,37%. Trong số này có 68 trường hợp đã tháo dỡ nhà cửa.

Về bồi thường, hỗ trợ, có 789 hồ sơ đã nhận tiền trực tiếp, tổng số tiền hơn 5.369 tỉ đồng. Với 251 hồ sơ chưa nhận tiền trực tiếp, số tiền hơn 998 tỉ đồng đã được gửi vào ngân hàng. Hai hồ sơ còn lại đang làm thủ tục chi trả.

Tăng tốc mặt bằng, đẩy tăng trưởng hai con số Điểm nghẽn về mặt bằng trong nhiều năm qua đã và đang được TP.HCM tháo gỡ hiệu quả ở nhiều dự án. Đây là điều kiện tiên quyết để dự án thi công, góp phần tăng giải ngân và thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Tuổi Trẻ sẽ thông tin về quá trình giải phóng mặt bằng đang tăng tốc, những kinh nghiệm từ thực tiễn vận hành, được sự ủng hộ của người dân tại nhiều dự án lớn ở TP.HCM.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn cho biết kết quả giải phóng mặt bằng thời gian qua có sự đóng góp từ chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM và sự phối hợp của các sở, ngành, sự đồng thuận của người dân, cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị tại phường và khu phố.

Phường đã thành lập các tổ vận động do lãnh đạo phường trực tiếp phụ trách, đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ghi nhận kiến nghị.

Trong 386 hồ sơ chưa bàn giao, có 31 trường hợp đang chờ bố trí tái định cư, 167 trường hợp có đơn khiếu nại, kiến nghị, 10 trường hợp tranh chấp đất đai, nhà ở, 7 trường hợp làm thủ tục thừa kế, 11 hồ sơ không được bồi thường và 160 hồ sơ thuộc các nguyên nhân khác.

Hiện Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đang hỗ trợ phường Hiệp Bình soạn thảo văn bản xác nhận pháp lý điều chỉnh cho 397 trường hợp cần bổ sung chính sách, đồng thời làm dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết cho 99 hồ sơ, dự kiến hoàn tất trước ngày 15-11.

Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 13 (đến đầu tháng 11-2026) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo sát dự án quốc lộ 13, thúc tiến độ giải ngân

Việc giải phóng mặt bằng quốc lộ 13 có sự theo sát của lãnh đạo TP.HCM qua các chuyến kiểm tra thực địa. Tại buổi kiểm tra ngày 6-5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo địa phương khảo sát tiến độ, xem xét những vị trí còn vướng và giao các sở, ngành phối hợp xử lý những nội dung vượt thẩm quyền phường.

Ở địa phương, ngoài vận động người dân, các phần việc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật cũng được xúc tiến. Ngày 19-10, phường Hiệp Bình đã ký thẩm định phương án bồi thường hạ tầng viễn thông đối với Lữ đoàn 596, Công ty Viễn thông quốc tế HTC, Bộ Tham mưu - Bộ đội biên phòng và Vietnamobile. Hồ sơ của VNPT TP.HCM đang được rà soát kế toán để làm thủ tục chi trả.

Với những trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, phường tiếp tục vận động trực tiếp, nếu không chấp hành sẽ xử lý theo quy định về thu hồi đất.

Tiến độ giải phóng mặt bằng quốc lộ 13 đạt hơn 84% diện tích đã được bàn giao - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tiến độ quốc lộ 13 diễn ra trong bối cảnh TP.HCM chỉ còn hai tháng để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026. Sau chín tháng, TP.HCM đã giải ngân 111.494 tỉ đồng trong tổng số 147.599 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 75,5%. Khoảng 36.000 tỉ đồng còn lại cần được giải ngân trong quý 4.

TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, đồng thời phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 10,2%. Để thúc tiến độ, UBND TP.HCM gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu, theo dõi các chỉ tiêu, KPI được giao cho từng đơn vị, địa phương.

Mới đây, UBND TP.HCM đã khen thưởng 13 xã, phường và Công an TP.HCM vì có kết quả giải ngân tốt, khuyến khích nhân rộng những cách làm hiệu quả ở cơ sở.

Với quốc lộ 13, hơn 84% diện tích mặt bằng đã được bàn giao, phần việc còn lại đang tiếp tục được xử lý. Tiến độ giải phóng mặt bằng ở từng dự án là một khâu quan trọng để công trình có điều kiện đi tiếp, đi nhanh hơn, góp phần đưa vốn đầu tư công vào thực tế và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM.

Phạm vi dự án quốc lộ 13 khoảng 6km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình (đường màu đỏ) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Quốc lộ 13 là tuyến huyết mạch, nối hướng Bình Thạnh cũ qua cầu Bình Triệu 1, 2 đi Bình Dương cũ và ngược lại - Ảnh: THUẬN VĂN

Các nhà dân thu dọn mặt bằng quốc lộ 13 - Ảnh: THUẬN VĂN

Quốc lộ 13 giao với quốc lộ 1 (ngã tư Bình Phước) - Ảnh: THUẬN VĂN