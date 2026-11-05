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TP.HCM yêu cầu các địa phương sớm hoàn tất thủ tục thanh toán tiền bồi thường đã chi

tác giả
CHÂU TUẤN
và 1 tác giả khác
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
QUANG ĐỊNH
QUANG ĐỊNH

Xác định giải ngân đầu tư là một trong 4 nhiệm vụ cần tập trung trong 2 tháng tới, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các địa phương sớm hoàn tất thủ tục thanh toán tiền bồi thường.

Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh: Sớm hoàn tất thủ tục thanh toán tiền bồi thường đã chi - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nói về vấn đề giải ngân đầu tư, giải phóng mặt bằng tại cuộc họp kinh tế và xã hội chiều 5-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được định hướng cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm chiều 5-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã trao đổi thêm về việc giải ngân đầu tư công.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, 10 tháng đầu năm, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đạt khoảng 80%, riêng các địa phương đạt 78%.

Giai đoạn đầu các địa phương giải ngân còn chậm nhưng hiện đang tăng tốc, tiến gần tỉ lệ chung của thành phố. Hiện có 80 địa phương đạt tỉ lệ giải ngân 50 - 80%, trong khi 20 địa phương còn dưới 50%.

Phó chủ tịch đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy nhanh giải ngân trong 2 tháng còn lại của năm.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031, dự kiến trong tháng 12 HĐND TP.HCM sẽ họp để điều chỉnh kế hoạch vốn.

Các địa phương cần sớm đề xuất những dự án cấp bách, góp phần phát triển kinh tế địa phương để Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM xem xét. Các đề xuất gửi về Sở Tài chính trước ngày 15-11.

Một nội dung được Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh lưu ý là hoàn tất thủ tục thanh toán các khoản tiền đã tạm ứng để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo đó, sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, các Ban quản lý dự án rút tiền, chuyển về các đơn vị để chi trả cho người dân. Tuy nhiên, trên số liệu của Kho bạc Nhà nước, các khoản tiền này vẫn được ghi nhận là tạm ứng do chủ đầu tư và địa phương chưa hoàn tất thủ tục thanh toán.

"Nếu số dư tạm ứng kéo dài sẽ khiến số liệu giải ngân chưa phản ánh đúng thực tế", ông Dinh lưu ý.

Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh: Sớm hoàn tất thủ tục thanh toán tiền bồi thường đã chi - Ảnh 2.

Chiều 5-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và đề ra giải pháp trọng tâm tháng 11-2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các địa phương hỗ trợ các Ban quản lý dự án tập hợp chứng từ chi trả cho người dân, gồm giấy nhận tiền mặt và chứng từ chuyển khoản, gửi chủ đầu tư để làm thủ tục thanh toán tạm ứng tại Kho bạc Nhà nước.

Dẫn các dự án quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh cũ, quốc lộ 22 và quốc lộ 13, Phó chủ tịch cho biết việc chi trả tiền bồi thường đã được làm từ quý 1 nhưng số dư tạm ứng vẫn còn hàng ngàn tỉ đồng tại mỗi dự án.

Riêng dự án quốc lộ 22, tỉ lệ bàn giao mặt bằng hiện đạt 95%, đồng nghĩa người dân đã nhận tiền bồi thường trên 95%, nhưng số dư tạm ứng vẫn còn hàng ngàn tỉ đồng.

"Đề nghị các chủ đầu tư và địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc tập hợp chứng từ, hoàn tất thủ tục thanh toán các khoản tiền đã chi trả", ông Dinh nhấn mạnh.

TP.HCM giải ngân các dự án trọng điểm đạt 84%

Ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết đến ngày 31-10, 54 dự án đầu tư công trong nhóm 98 công trình, dự án trọng điểm đã giải ngân 84% kế hoạch; nhóm 44 dự án BOT và đầu tư trực tiếp đạt 87%. Hai tháng cuối năm, dự kiến khởi công thêm 14 công trình, dự án, gồm 9 dự án đầu tư công và 5 dự án BOT.

Sở yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh thi công, bảo đảm giải ngân, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư xây dựng.

Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh: Sớm hoàn tất thủ tục thanh toán tiền bồi thường đã chi - Ảnh 3.

Một số giải pháp tăng trưởng, tăng tốc giải ngân đầu tư, theo UBND TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh: Sớm hoàn tất thủ tục thanh toán tiền bồi thường đã chi - Ảnh 4.

Tiến độ một số công trình trọng điểm tại TP.HCM tính đến cuối tháng 10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh: Sớm hoàn tất thủ tục thanh toán tiền bồi thường đã chi - Ảnh 5.

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM yêu cầu các địa phương sớm hoàn tất thủ tục thanh toán tiền bồi thường đã chi - Ảnh 7.TP.HCM giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công, tăng tốc hai tháng cuối năm

Sau 10 tháng, TP.HCM đã giải ngân hơn 80% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tương đương hơn 118.000 tỉ đồng. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng.

 

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    Chủ đề: quốc lộ 22 Hoàng Nguyên Dinh giải phóng mặt bằng giải ngân giá đất

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