Vĩnh Long có 99,99% dân số được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân ở Vĩnh Long - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Hơn 3,37 triệu người dân tỉnh Vĩnh Long đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt 99,99% dân số. Đáng chú ý, có 121/124 xã, phường hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân.

121/124 xã, phường đạt 100% người dân được khám

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 7-11, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 3,37 triệu người dân, đạt 99,99% dân số.

Trong đó, có 121/124 xã, phường đạt tỉ lệ người dân được khám sức khỏe 100%; ba địa phương còn lại đạt trên 90%. Đây là kết quả nổi bật trong triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân.

Để thực hiện chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Toàn tỉnh hiện có 59 cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe, gồm 28 cơ sở công lập và 31 cơ sở ngoài công lập.

Đặc biệt, 124/124 trạm y tế xã, phường đủ điều kiện thực hiện khám sàng lọc cho trẻ em dưới 6 tuổi và triển khai các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Chiến dịch cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và nhà hảo tâm.

Cùng với mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kho dữ liệu y tế, từng bước kết nối thông tin khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế và hệ thống VNeID.



Kiến nghị hoàn thiện cơ chế khám sức khỏe toàn dân

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xác định khám sức khỏe định kỳ là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung hoàn thiện quy trình khám, phân loại nguy cơ bệnh tật, tăng cường tư vấn, chuyển tuyến và theo dõi sau khám. Trong đó, ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm có nguy cơ cao.

Để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động này, UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn chuyên môn và cơ chế tài chính cho hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân.

Tỉnh cũng kiến nghị hỗ trợ địa phương về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng số; đồng thời đẩy mạnh liên thông dữ liệu sức khỏe giữa địa phương với hệ thống dữ liệu quốc gia, tạo điều kiện để mô hình Kho dữ liệu y tế tỉnh Vĩnh Long được kết nối, khai thác hiệu quả và nhân rộng.

Đối với Bộ Y tế, tỉnh đề nghị ban hành hướng dẫn cụ thể về nội dung khám và danh mục kỹ thuật khám sàng lọc theo từng nhóm đối tượng, bảo đảm quá trình triển khai thống nhất, đồng bộ.

Đồng thời, hướng dẫn cụ thể việc thanh toán từ Quỹ Bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước, để bảo đảm việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

Hơn 3,37 triệu người dân tỉnh Vĩnh Long đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt 99,99% dân số - Ảnh: HOÀI THƯƠNG