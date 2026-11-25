Quang cảnh một phiên tòa tại Hà Nội - Ảnh: G.L.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi gồm 417 điều, có hiệu lực thi hành từ 1-3-2027.

Tăng án tù với tội làm nhục người khác

Về tội làm nhục người khác, so với Bộ luật Hình sự hiện hành, Bộ luật sửa đổi đã tăng mức phạt tù. Theo đó, Bộ luật Hình sự hiện đang quy định mức phạt tù với tội danh này là từ 2-5 năm tù.

Còn tại Bộ luật Hình sự sửa đổi, tội danh này được quy định tại điều 138. Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 60 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Người phạm tội bị phạt tù từ 1 đến 3 năm nếu thuộc một trong các trường hợp gồm phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, phạm tội đối với người đang thi hành công vụ, phạm tội đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

Cùng với đó là sử dụng không gian mạng để phạm tội, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến dưới 61%.

Mức phạt tù nặng nhất với tội này là 3-7 năm. Mức nặng nhất này áp dụng với người gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, làm nạn nhân tự sát.

Bổ sung tội danh về tài sản mã hóa

Đáng chú ý, Bộ luật đã bổ sung tội vi phạm quy định về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa (điều 190).

Việc này nhằm xử lý nghiêm các hành vi phát hành, cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trái phép, sử dụng thông tin nội bộ hoặc thao túng thị trường tài sản mã hóa gây thiệt hại lớn.

Các hành vi có thể bị xử lý hình sự gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa trái quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trái phép, sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán tài sản mã hóa, thao túng thị trường tài sản mã hóa.

Cùng với đó là tổ chức, thực hiện giao dịch hoặc làm trung gian cho người khác mua, bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Ở khung đầu tiên người thực hiện các hành vi trên bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỉ đồng hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều luật khác của Bộ luật.

Mức phạt sẽ là phạt tiền từ 2 tỉ đến 5 tỉ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 2 tỉ đồng trở lên, gây thiệt hại từ 5 tỉ đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 tỉ đến 10 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự về tội này có thể bị phạt tiền từ 5 tỉ đồng đến 20 tỉ đồng, tùy khung và tùy theo hành vi còn có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn...

Lý do chưa bổ sung hình sự hóa hành vi thao túng thị trường bất động sản

Trước khi Quốc hội thông qua Bộ luật, tại báo cáo giải trình, tiếp thu, Chính phủ cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu hình sự hóa hành vi thao túng thị trường bất động sản.

Việc này thực hiện trên cơ sở xác định rõ hành vi, tính chất nguy hiểm và hậu quả, nhất là nguy cơ gây thiệt hại lớn, tác động tiêu cực đến kinh tế vĩ mô và hệ thống tín dụng, đồng thời bảo đảm không hình sự hóa các quan hệ kinh tế thông thường.

Về nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy bất động sản là tài sản đặc thù, biến động theo quy luật cung - cầu và tâm lý thị trường nên việc can thiệp bằng hình sự cần hết sức thận trọng.

Bất động sản là tài sản có giá trị lớn, trong khi không có một biểu giá cố định như chứng khoán hay hàng hóa niêm yết.

Sự thay đổi về giá bất động sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỳ vọng, hạ tầng, quy hoạch và tâm lý đám đông. Việc xác định và chứng minh hành vi thao túng thị trường bất động sản gặp khó khăn.

Hơn nữa nếu hình sự hóa cũng rất khó xác định tiêu chí định lượng để phân định giữa “đầu tư hợp pháp” với “thổi giá” hay “tạo cung cầu giả” trong giao dịch bất động sản.

Trên thực tế, hành vi có tính chất “thao túng” là hành vi tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo “sóng sốt đất ảo” qua đó đẩy mặt bằng giá bất động sản tại một khu vực nhất định lên cao nhằm trục lợi lớn.

Hành vi này về bản chất không phải là thao túng thị trường theo đúng nghĩa, mà bản chất của nó là hành vi gian lận hoặc lừa dối khách hàng. Trường hợp nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý hình sự về các tội tương ứng.