Bị cáo Lê Thanh Tú, còn được gọi là "Tú Cơ quận 8" - Ảnh: TUYẾT MAI

Tuyên tử hình Tú Cơ quận 8 và 4 đồng phạm

Tối 18-11, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 23 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hơn 20kg ma túy. Trong đó, Lê Thanh Tú (còn gọi "Tú Cơ quận 8") bị tuyên tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo nội dung vụ án, ngày 21-2-2024, Tú mua 11kg ketamine, 6kg methamphetamine và 3,3kg heroin từ người tên "Anh 2" để bán. Tú đã bán nhiều ký ma túy cho các đối tượng khác.

Đến ngày 25-2-2024, Tú và Lê Thị Thanh Hà đưa số ma túy còn lại đến nhà Nguyễn Hữu Phúc để cất giấu. Sau đó, nghi ngờ bị phát hiện, Tú và Hà cắt các gói ni lông chứa 5kg ketamine, 3kg methamphetamine và 2,64kg heroin, đổ xuống bồn cầu nhằm phi tang. Lê Phạm Hiểu Ly (hotgirl Ly Meo) có mặt chứng kiến nhưng không tố giác.

Đáng chú ý, trong quá trình bị truy bắt, Tú còn dùng súng K59 chống trả lực lượng công an. Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 26-2-2024, khi lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của Hà tại phường An Hội Tây, phát hiện Tú đi bộ về.

Thấy công an, Tú quay đầu bỏ chạy ra đầu hẻm, mở cửa xe taxi vừa chở mình về. Khi các trinh sát tiếp cận, Tú rút súng, chĩa về phía trinh sát và siết cò nhưng đạn bị kẹt. Tú sau đó bị khống chế, bắt giữ.

Cơ quan chức năng phát hiện Tú cất giữ một khẩu súng K59, một viên đạn đã in dấu kim hỏa nhưng bị kẹt, sáu viên đạn chưa sử dụng cùng hai gói ma túy gồm 4,1g methamphetamine và 17,7g ketamine.

Án tử hình có được chuyển thành chung thân?

Ngày 20-11, Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi, trong đó bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy. Mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này theo quy định mới là tù chung thân.

Trao đổi về trường hợp của Tú Cơ quận 8, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2026, bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh, trong đó có tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo luật sư Hùng, căn cứ quy định chuyển tiếp, những người đã bị tòa án tuyên phạt tử hình về các tội danh được bãi bỏ hình phạt tử hình trước ngày Bộ luật Hình sự năm 2026 được công bố nhưng chưa thi hành án sẽ không bị thi hành án tử hình.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ ra quyết định chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân.

Bộ luật Hình sự năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1-3-2027. Tuy nhiên, theo luật sư Hùng, nghị quyết của Quốc hội quy định điều khoản chuyển tiếp về việc không áp dụng và chuyển đổi án tử hình sang tù chung thân có hiệu lực sớm từ ngày 3-12-2026 hoặc khi bộ luật mới được công bố theo quy định.

Luật sư Hùng cũng cho biết trường hợp người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy đang được tòa án xét xử thì cũng không áp dụng hình phạt tử hình, mức hình phạt cao nhất chỉ còn là tù chung thân.