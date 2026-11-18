Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo nội dung vụ án, từ tháng 12-2023 đến ngày 27-2-2024, Lai Vi Thiệu nhận ma túy từ người tên 'Anh 2' (chưa rõ lai lịch), sau đó thuê người cất giấu, phân chia, đóng gói, giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của Thiệu.

Đối với Lê Thanh Tú, cáo trạng xác định ngày 21-2-2024, Tú mua 11kg ketamine, 6kg methamphetamine và 3,3kg heroin từ 'Anh 2' để bán.

Ngày 25-2-2024, Tú và Hà đưa số ma túy còn lại đến nhà Nguyễn Hữu Phúc để cất giấu. Sau đó nghi ngờ bị phát hiện, Tú và Hà cắt các gói ni lông chứa 5kg ketamine, 3kg methamphetamine và 2,64kg heroin, đổ xuống bồn cầu nhằm tiêu hủy.

Lê Phạm Hiểu Ly có mặt chứng kiến nhưng không tố giác. Cơ quan điều tra sau đó thu giữ ma túy tại nơi ở của Tú và trong bể phốt nhà Phúc.

Theo hội đồng xét xử, bị cáo Tú có vai trò cầm đầu, chủ mưu, các bị cáo khác giúp sức cho Tú. Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Tú ra khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Lê Thanh Tú, còn gọi Tú Cơ quận 8 - Ảnh: TUYẾT MAI

Từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

- Lai Vi Thiệu: Tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

- Phan Văn Trung: Chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

- Nguyễn Công Hưng: 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.

- Bùi Đình Quang Hiệp: 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt 23 năm tù.

- Nguyễn Thị Nga: 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

- Nguyễn Thị Ngọc Bích: 3 năm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Nguyễn Hữu Truyện: Tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

- Nguyễn Kim Phước: Chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

- Trần Thanh Tuấn: Tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

- Đỗ Quốc Bảo Long: 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

- Lê Thanh Tú (Tú Cơ quận 8): Tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 100 triệu đồng; 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

- Lê Thị Thanh Hà: Chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

- Nguyễn Bá Khôi: 20 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án trước đó là 23 năm.

- Bùi Văn Sơn: Tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

- Nguyễn Hữu Phúc: 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 3 năm tù về tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt 24 năm tù.

- Nguyễn Huỳnh Như: 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Ngô Vi Tiến: 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy; 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt 20 năm tù.

- Nguyễn Thị Được: 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt 8 năm tù.

- Huỳnh Tấn Thiện: 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt với bản án khác là 23 năm tù.

- Trương Văn Đức: 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

- Đặng Thị Mai Thy: 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; phạt bổ sung 20 triệu đồng.

- Trần Thế Trường: 10 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Nguyễn Quang Hiến: 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

- Lê Phạm Hiểu Ly (hotgirl Ly Meo): 1 năm về tội không tố giác tội phạm. Tổng hợp hình phạt từ 8 năm 6 tháng tù.