Hot girl Ly Meo tại tòa - Ảnh: A.X.

Sáng 17-11, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thanh Tú (37 tuổi, tên gọi khác là Cơ), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng 21 bị cáo khác về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Trong vụ án, Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP.HCM) bị xét xử về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2024, Tú và Hà chung sống như vợ chồng tại TP.HCM, bàn bạc mua ma túy về bán kiếm lời. Ngày 21-2-2024, Tú mua ma túy của một người tên Anh 2 (chưa rõ lai lịch) để bán lại.

Tối 26-2-2024, lực lượng công an kiểm tra nơi ở của Hà. Phát hiện công an, Tú bỏ chạy nhưng bị khống chế. Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 20kg ma túy, một khẩu súng cùng 7 viên đạn được xác định là vũ khí quân dụng.

Đối với Hiểu Ly, cáo trạng xác định ngày 23-2-2024, Ly đến nhà một bị cáo chơi, chứng kiến Tú sử dụng ma túy và rủ mình cùng sử dụng. Những ngày sau đó, Ly tiếp tục chứng kiến Tú giao ma túy cho nhiều người và mang súng theo người.

Sáng 25-2-2024, Ly còn chứng kiến nhóm Tú dùng kéo cắt túi ma túy, đổ xuống bồn cầu để phi tang khi nghe tin công an xuất hiện. Tuy nhiên, Ly không trình báo cơ quan chức năng nên bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.

Trong quá trình điều tra, do không xác định được nơi ở của Ly nên cơ quan điều tra không thể thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 7-8-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Ly. Đến 10h20 ngày 14-8-2026, Ly đến cơ quan điều tra đầu thú.

Cáo trạng cũng xác định trước đó, ngày 30-9-2024, Ly bị Tòa án nhân dân TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là Tòa án nhân dân khu vực 16, TP.HCM) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một vụ án khác. Bị cáo chưa chấp hành hình phạt tù của bản án này.