Bị cáo Lê Thanh Tú, còn gọi Tú Cơ quận 8 - Ảnh: TUYẾT MAI

Tú Cơ và 4 bị cáo bị đề nghị tử hình, 7 bị cáo bị đề nghị chung thân

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2023 đến ngày 27-2-2024, Lai Vi Thiệu nhận ma túy từ người tên 'Anh 2' (chưa rõ lai lịch), sau đó thuê người cất giấu, phân chia, đóng gói, giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của Thiệu.

Đối với Lê Thanh Tú, cáo trạng xác định ngày 21-2-2024, Tú mua 11kg Ketamine, 6kg Methamphetamine và 3,3kg Heroin từ 'Anh 2' để bán.

Ngày 25-2-2024, Tú và Hà đưa số ma túy còn lại đến nhà Nguyễn Hữu Phúc để cất giấu. Sau đó, nghi ngờ bị phát hiện, Tú và Hà cắt các gói nylon chứa 5kg Ketamine, 3kg Methamphetamine và 2,64kg Heroin, đổ xuống bồn cầu nhằm tiêu hủy.

Lê Phạm Hiểu Ly có mặt chứng kiến nhưng không tố giác. Cơ quan điều tra sau đó thu giữ ma túy tại nơi ở của Tú và trong bể phốt nhà Phúc.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, khối lượng ma túy mua lớn. Trong vụ án này có nhiều bị cáo có nhân thân xấu, tái phạm, phạm tội từ 2 lần trở lên.

Đối với bị cáo Tú không thành khẩn khai báo, có nhiều tiền án nên cần xử lý nghiêm. Trong khi đó, Hà cũng liên tục phủ nhận biết việc mua bán ma túy. Bị cáo Hà khai chỉ đi theo Tú, không tham gia giao dịch ma túy…

Bị cáo Lê Thị Thanh Hà - Ảnh: TUYẾT MAI

Mức đề nghị đối với các bị cáo như sau:

- Lai Vi Thiệu: Tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng, tịch thu sung công 10 triệu đồng thu lợi bất chính; 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

- Phan Văn Trung: Chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

- Nguyễn Công Hưng: Chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", phạt bổ sung 30 triệu đồng; 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

- Bùi Đình Quang Hiệp: 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", phạt bổ sung 20 triệu đồng; 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt từ 22 năm 6 tháng đến 23 năm tù.

- Nguyễn Thị Nga: 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

- Nguyễn Thị Ngọc Bích: 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

- Nguyễn Hữu Truyện: Tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

- Nguyễn Kim Phước: Tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

- Trần Thanh Tuấn: Chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

- Đỗ Quốc Bảo Long: 7 năm đến 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

- Lê Thanh Tú (Tú Cơ quận 8): Tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", phạt bổ sung 30 triệu đồng; 5 năm đến 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

- Lê Thị Thanh Hà: Chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

- Nguyễn Bá Khôi: Chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

- Bùi Văn Sơn: Tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (hotgirl Ly Meo) tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Chứng kiến Tú Cơ phi tang ma túy mà không tố giác, hotgirl Ly Meo bị đề nghị từ 1-2 năm tù

- Nguyễn Hữu Phúc: 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; từ 15 năm đến 16 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "Che giấu tội phạm". Tổng hợp hình phạt được đề nghị từ 22 năm 8 tháng đến 25 năm tù; phạt bổ sung 20 triệu đồng.

- Nguyễn Huỳnh Như: 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

- Ngô Vi Tiến: 5 năm đến 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; từ 7 năm đến 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; từ 7 năm đến 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt từ 19 năm đến 22 năm tù; phạt bổ sung 20 triệu đồng.

- Nguyễn Thị Được: 5 năm đến 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt từ 7 năm 6 tháng đến 9 năm tù; phạt bổ sung 20 triệu đồng.

- Huỳnh Tấn Thiện: Chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng. Tổng hợp hình phạt được đề nghị là tù chung thân.

- Trương Văn Đức: 15 năm đến 16 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 10 triệu đồng.

- Đặng Thị Mai Thy: Chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

- Trần Thế Trường: 5 năm đến 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

- Nguyễn Quang Hiến: 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

- Lê Phạm Hiểu Ly (hotgirl Ly Meo): 1 năm đến 2 năm tù về tội "Không tố giác tội phạm". Do bị cáo chưa chấp hành bản án 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Viện kiểm sát đề nghị tổng hợp hình phạt từ 8 năm 6 tháng đến 10 năm tù.