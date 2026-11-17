Tú 'Cơ' tại phiên tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Chiều 17-11, phiên tòa xét xử đường dây mua bán trái phép hơn 20kg ma túy liên quan Lê Thanh Tú (còn gọi là Cơ) và 22 bị cáo khác về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm... bắt đầu phần xét hỏi.

Đổ hàng chục ký ma túy xuống bồn cầu

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2024, Tú 'Cơ' và Lê Thị Thanh Hà chung sống với nhau như vợ chồng tại quận Gò Vấp (nay là phường An Hội Tây), TP.HCM. Nguyễn Bá Khôi là bạn của Tú và Hà. Cả ba đã bàn bạc mua ma túy để bán lại nhằm thu lợi.

Ngày 21-2-2024, Tú mua của người tên Anh 2 (không rõ lai lịch) 11kg Ketamine, 6kg Methamphetamine và 3,3kg Heroin, giá 3,26 tỉ đồng. Sau đó, Khôi nhận số ma túy này rồi đưa về cất giấu tại chỗ ở của Tú và Hà để bán.

Trong khi đó, Hà sử dụng tài khoản Telegram tên "Hà Hà" để liên lạc với Anh 2, đồng thời ghi chép lại toàn bộ giao dịch mua bán ma túy giữa Tú và Anh 2 nhằm theo dõi, quản lý.

Cáo trạng xác định Tú đã bán ma túy cho Bùi Văn Sơn và nhiều người khác không rõ lai lịch. Đến ngày 25-2-2024, do sợ bị công an phát hiện, Tú và Hà mang toàn bộ số ma túy còn lại đến chỗ ở của Nguyễn Hữu Phúc tại đường Bà Hom, phường 13, quận 6 (nay là phường Phú Lâm), TP.HCM để cất giấu.

Tuy nhiên, cùng ngày, khi nghi ngờ công an kiểm tra nhà Phúc, Tú đã lấy 5kg Ketamine, 3kg Methamphetamine và 2.6kg Heroin để trong balô của mình ra, cùng Hà cùng cắt các gói nylon chứa ma túy, đổ xuống bồn cầu nhà Phúc để tiêu hủy.

Sau đó, cả hai bỏ đi, đến ngày 26-2-2024, Tú và Hà trở lại chỗ ở của Phúc thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra hành chính, thu giữ 4g Methamphetamine và 17g Ketamine để trong túi quần của Tú.

Đến ngày 4-3-2024, khi khám nghiệm hiện trường tại nhà Phúc, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 0,0439g Methamphetamine và 33,345g Ketamine trong bể phốt nhà vệ sinh.

Tú "cơ" bị trinh sát khống chế sau khi liều lĩnh chống trả bằng súng K59 - Ảnh: C.A.

Tú 'Cơ' phủ nhận sống chung, khẳng định 'thâm thù đại hận' với người tình

Tại tòa, Hà phủ nhận việc bàn bạc với Tú và Khôi để mua bán ma túy. Hà khai chỉ biết Tú cho vay tiền, không biết Tú có ba tiền án về mua bán ma túy, cũng không biết các khoản tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của mình có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Chủ tọa hỏi Hà về việc Tú lấy tiền đâu để cho vay, đồng thời cho biết Tú có ba tiền án về mua bán ma túy, trong khi đó Hà giao tài khoản ngân hàng cho Tú sử dụng, có giao dịch mua bán ma túy lên đến 3 tỉ đồng.

Hà cho biết mình và Tú sống chung như vợ chồng. Có lần Hà cho Tú mượn 800 triệu đồng. Sau đó, khi có tiền chuyển vào tài khoản của Hà, Tú nói đó là tiền trả khoản đã mượn. Hà không biết Tú sử dụng tài khoản của mình để giao dịch mua bán ma túy.

Trong khi đó, Tú phủ nhận việc sống chung với Hà và không biết các giao dịch của Hà. Tú cho biết trước đó hai người có gây gổ, bị cáo từng qua nhà Hà lấy tiền cho mượn. Về nguồn tiền, Tú khai có được do dành dụm và mượn tiền của một người chị ở Singapore để cho vay.

Tú cũng không thừa nhận hành vi mua bán ma túy mà chỉ thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy. Đối với số ma túy khoảng 4g bị thu giữ, Tú nói đang dự định mang đi giao nộp cho công an.

Liều lĩnh dùng súng chống trả công an khi bị phát hiện Lê Thanh Tú là giang hồ có tiếng ở quận 8 cũ, còn hay gọi là "Cơ quận 8". Tú từng nhiều lần phạm tội. Từ năm 2007 đến nay, Tú có 5 lần bị xét xử về các tội Cướp giật tài sản; Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng... Trong vụ án này, khi thấy công an, Tú 'cơ' bỏ chạy, dùng súng K59 chống trả nhưng bị kẹt đạn và bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.