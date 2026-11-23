Bộ luật Hình sự quy định người thân, luật sư vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong một số trường hợp - Ảnh minh họa

Bộ luật Hình sự 2026 vừa được Quốc hội thông qua chiều 20-11 và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 1-3-2027.

Trong đó, Điều 20 quy định người biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm quy định tại Điều 380.

Tuy nhiên, quy định này có ngoại lệ đối với một số người có quan hệ thân thích với người phạm tội.

Cụ thể, ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia (quy định tại Chương XII) hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 379 (tội che giấu tội phạm) của bộ luật.

Đối với người bào chữa, Điều 20 cũng quy định người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm, trừ bốn trường hợp ngoại lệ dưới đây:

Thứ nhất, không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XII của Bộ luật Hình sự.

Thứ hai, không tố giác tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 379 (tội che giấu tội phạm) do chính người mà mình bào chữa đang thực hiện hoặc đã thực hiện.

Thứ ba, không tố giác tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng quy định tại Điều 379 do chính người mà mình bào chữa đang thực hiện.

Thứ tư, không tố giác tội phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 14 do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị thực hiện.

Cụ thể, người bào chữa biết rõ người mà mình bào chữa đang chuẩn bị thực hiện các tội phạm quy định tại Điều 91, 92 , 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 116, 151, 152, 172, 175, 176, 191,192, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 302 và 316 của Bộ luật Hình sự, mà không tố giác thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

Một số tội đáng chú ý là tội giết người, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, cướp tài sản...

Riêng với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu họ chuẩn bị phạm tội giết người hoặc cướp tài sản thì người bào chữa sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm khi biết mà không tố giác.

Như vậy, Điều 20 quy định các trường hợp người thân và người bào chữa được miễn trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm, đồng thời xác định cụ thể những trường hợp ngoại lệ mà họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật.

Điều 380. Tội không tố giác tội phạm 1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 14 của bộ luật này đang được chuẩn bị hoặc một trong các tội phạm quy định tại Điều 379 của bộ luật này đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 20 của bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 - 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt. (Trích Bộ luật Hình sự 2026)

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