Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: MINH HÒA

Kiến nghị tăng mức xử phạt

Chiều 26-11, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức cuộc họp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, các đơn vị quản lý thuộc Sở cùng hơn 10 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh gas nhằm rà soát, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao này.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Trịnh Quốc Dân, đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam, cho biết bình gas của doanh nghiệp được đưa ra thị trường với số lượng lớn, là thương hiệu phổ biến nên dễ bị chiếm dụng, đưa vào hoạt động sang chiết trái phép.

Ông Dân kiến nghị cơ quan quản lý tăng mức xử phạt đối với các vi phạm trong kinh doanh, sử dụng gas.

Theo ông Dân, mức phạt hiện nay còn thấp so với lợi nhuận thu được từ hoạt động vi phạm, chưa đủ sức răn đe. "Có trường hợp họ chấp nhận bị kiểm tra, xử lý rồi tiếp tục tái phạm, tiếp tục hoạt động sang chiết trái phép", ông Dân nói.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng gas là mặt hàng có nguy cơ mất an toàn rất cao, đặc biệt sau những vụ cháy, nổ liên quan gas xảy ra gần đây gây thiệt hại về người và tài sản.

Ông Dân kiến nghị các cửa hàng kinh doanh gas phải truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ bình gas bán ra; đồng thời xây dựng sổ theo dõi điện tử ghi nhận quá trình mua bán, luân chuyển bình gas.

Khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng có thể truy xuất bình gas được mua từ đâu, thời điểm nào, cơ sở nào thực hiện sang chiết, qua đó xác định nguồn gốc và trách nhiệm liên quan, góp phần ngăn chặn tình trạng chiếm dụng vỏ bình, sang chiết gas trái phép.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM (Sở Công Thương), cho biết hoạt động kinh doanh gas đòi hỏi yêu cầu quản lý an toàn rất cao.

Theo ông Đạt, công tác rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh gas đã được Sở Công Thương chỉ đạo triển khai từ sớm, không phải đợi xảy ra sự cố mới vào cuộc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt quy định vẫn còn tình trạng vi phạm, nổi cộm là sang chiết gas trái phép, đặc biệt tại những địa bàn, cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn.

Việc sang chiết gas trái phép, từ bình gas lớn sang bình nhỏ, cũng như việc sử dụng, mua bán bình gas mini dùng một lần nhưng bị tái sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và không dễ phát hiện bằng mắt thường.

"Chúng tôi mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước để hạn chế thấp nhất những rủi ro về gas", ông Đạt nói.

Ông cũng đề nghị các doanh nghiệp đầu mối, thông qua hệ thống phân phối và nhân viên thị trường, quan tâm ghi nhận, phản ánh những dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động kinh doanh, sử dụng gas, góp phần phòng ngừa sự cố.

Công khai những cơ sở không an toàn để người dân biết

Báo cáo tại cuộc họp, Thượng tá Hồ Công Bình, Phó Trưởng Phòng PC07 Công an TP.HCM, cho biết qua rà soát, trên địa bàn TP.HCM hiện có 1.780 cửa hàng kinh doanh gas thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, Phòng PC07 quản lý 1.129 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 651 cơ sở.

Sau một tuần điều tra cơ bản, nắm tình hình, PC07 đã tham mưu 168 phường, xã triển khai kế hoạch kiểm tra 651 cơ sở thuộc diện quản lý của UBND cấp xã. Qua 5 ngày kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 cơ sở kinh doanh gas không phép, có dấu hiệu sang chiết gas trái phép tại phường Hòa Bình (2 cơ sở), xã Vĩnh Lộc (1 cơ sở) và xã Long Sơn (1 cơ sở).

PC07 đang phối hợp các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập trung vào hai nhóm đối tượng. Đối với các cửa hàng kinh doanh gas, yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, không mua bán gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ.

Đối với người dân, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, lực lượng chức năng khuyến cáo trang bị thiết bị cảnh báo rò rỉ gas, không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thượng tá Bình cho biết PC07 cũng phối hợp các cơ quan báo chí, truyền hình tăng cường tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy trong hoạt động mua bán, sử dụng gas; đồng thời tiếp tục phối hợp công an cấp xã kiểm tra, phát hiện các điểm tàng trữ, mua bán bình gas mini không rõ nguồn gốc.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết gas là mặt hàng được tiêu thụ với số lượng lớn hằng ngày, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Dù công tác quản lý cơ bản được triển khai, vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục siết chặt.

Ông Vũ đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về các cửa hàng kinh doanh gas, cập nhật tình trạng kiểm tra, điều kiện an toàn để người dân có thể tra cứu, lựa chọn nơi mua gas bảo đảm an toàn.

Theo ông Vũ, dữ liệu quản lý cần được xây dựng theo hướng cập nhật thường xuyên, có thể ứng dụng công nghệ số, kết hợp nghiên cứu việc quan trắc tại các cơ sở kinh doanh gas nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Khi đã có dữ liệu đầy đủ về các cơ sở đang hoạt động, lực lượng chức năng có thể tập trung kiểm tra những cửa hàng mới phát sinh hoặc có dấu hiệu vi phạm, tránh kiểm tra lặp lại đối với các cơ sở đã được kiểm soát tốt.

"Phải có biện pháp quản lý để hoạt động thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân nhưng vẫn bảo đảm an toàn", ông Vũ nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Công Thương cũng đề nghị công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi kinh doanh gas không bảo đảm an toàn; thống nhất kế hoạch hoàn thành kiểm tra trong tháng 11-2026, đồng thời công khai những cơ sở không an toàn để người dân biết.

Bên cạnh công tác kiểm tra, ông Vũ đề nghị các doanh nghiệp bổ sung thông tin hướng dẫn sử dụng gas an toàn trên vỏ bình, tăng cường nhận diện và tuyên truyền để người dân biết cách sử dụng, phát hiện rò rỉ, xử lý tình huống nguy hiểm.

Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp các đơn vị xây dựng, chia sẻ dữ liệu quản lý với doanh nghiệp, hướng tới hình thành hệ thống thông tin chung phục vụ công tác quản lý và bảo đảm an toàn trong kinh doanh, sử dụng gas trên địa bàn TP.HCM.

Thượng tá Hồ Công Bình, Phó Trưởng Phòng PC07 Công an TP.HCM, báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: MINH HÒA

TP.HCM phát hiện 2 điểm kinh doanh gas không phép, có 103 bình Ngày 25-11, UBND, Công an phường Hòa Bình (TP.HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn, phát hiện 2 điểm kinh doanh không phép với tổng cộng 103 bình gas.



