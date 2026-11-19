Sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG (chụp trước thời điểm giải phóng mặt bằng)

Trước thực tế này, Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Văn Hùng - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng chia sẻ trên Facebook rằng: "So với các thành phố lớn trong cả nước thì Đà Nẵng quá ít công viên cây xanh giữa lòng đô thị.



Do vậy, nếu việc đấu giá bán sân vận động Chi Lăng nhiều lần chưa thành công thì không nên hạ giá mãi, mà nên chăng thành phố mua lại để làm công viên cây xanh phục vụ nhân dân".

Bài viết của ông Hùng đã nhận được rất nhiều lượt like, bình luận.

Câu hỏi đặt ra là liệu phương án này có khả thi về pháp lý? - Luật sư Lê Cao - Đoàn Luật sư Đà Nẵng đã có những trao đổi về vấn đề này.

Nếu đấu giá vẫn không thành thì sao?

Luật sư Lê Cao cho biết pháp luật hiện không hạn chế số lần giảm giá tài sản. Vì vậy chấp hành viên có thể tiếp tục giảm giá để tiến hành đấu giá các lần tiếp theo, hoặc nếu ngân hàng là bên được thi hành án đồng ý nhận tài sản thì việc đấu giá không được tiến hành nữa.

Sân Chi Lăng đấu giá nhiều lần vẫn không thành - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo Luật Thi hành án dân sự 2025, từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà tài sản đấu giá không thành, người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào tiền được thi hành án.

Tuy nhiên, trong trường hợp này ngân hàng là bên được thi hành án rất khó nhận tài sản, vì giá trị thẩm định của khu đất cao hơn nhiều so với số nợ gốc còn lại phải thi hành án. Nếu nhận tài sản, ngân hàng sẽ phải thanh toán phần chênh lệch rất lớn nên phương án này ít khả thi.

"Nếu ngân hàng không nhận tài sản để cấn trừ nợ thì việc giảm giá tiếp tục để đấu giá cho đến khi giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc thấp hơn chi phí thi hành án; nếu ngân hàng vẫn không nhận, tài sản được giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án" – ông Cao cho biết.

Vì sao đấu giá nhiều lần "ế"?

Theo luật sư Lê Cao, dù sở hữu "vị trí kim cương", khu đất vẫn "ế" bởi những nguyên nhân:

Thứ nhất, giá trị tài sản lớn, người mua không được mua lẻ từng khu đất mà phải mua nguyên khối tài sản lớn, chi phí là rất lớn, với tiền cọc 850 tỉ đồng, thanh toán hơn 8.190 tỉ đồng tiền trúng đấu giá, cộng thêm hơn 139 tỉ đồng tiền truy thu sử dụng đất, chưa kể thuế, phí.

Do đó rất ít doanh nghiệp bất động sản có đủ năng lực tài chính tự có để giải ngân gần 9.000 - 10.000 tỉ đồng tiền mặt trong thời gian ngắn để mua tài sản này.

Khu đất đã được giải phóng mặt bằng sạch - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cùng với đó, Đà Nẵng đã điều chỉnh khu đất thành đất thương mại dịch vụ có thời hạn 50 năm, khống chế chiều cao tối đa, hệ số sử dụng đất…

Ngoài ra, thông báo đấu giá nêu rõ cơ quan thi hành án và đơn vị đấu giá miễn trừ trách nhiệm về việc tài sản có đáp ứng điều kiện triển khai dự án cụ thể hay không.

Nhà đầu tư mua xong tài sản nhưng phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về thủ tục đầu tư, xây dựng sau này đối với một tài sản từng gắn liền với đại án phức tạp, dẫn đến tâm lý e ngại đầu tư…

Đà Nẵng có thể mua lại làm công viên không?

Theo luật sư Lê Cao, ý kiến "chuộc" lại sân Chi Lăng để làm công viên, công trình công cộng là đề xuất rất hay. Tuy nhiên nếu muốn làm được phải quyết tâm cao của thành phố và cần cả cơ chế khác biệt, đặc thù để tháo gỡ các nút thắt pháp lý.

Theo quy định, cơ quan quản lý hành chính nhà nước không có chức năng dùng ngân sách để đi đấu giá mua lại quyền sử dụng đất thương mại từ ngân hàng.

Nếu Nhà nước cần quỹ đất đó để làm công trình công cộng, quốc phòng, an ninh, sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định. Khi đó liên quan đến quy hoạch, chính sách đền bù và bồi thường đối với tài sản bị thu hồi.

Thực tế, Đà Nẵng đã từng kiến nghị Trung ương cho phép thành phố trả lại số tiền khoảng 1.251 tỉ đồng (số tiền Tập đoàn Thiên Thanh đã nộp ngân sách năm 2010) để "chuộc" lại sân Chi Lăng làm công trình công cộng. Tuy nhiên, phương án này đã không thành.

Khu đất có vị trí 4 mặt tiền - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo ông Cao, Đà Nẵng muốn lấy lại khu đất này làm công viên phục vụ người dân, chỉ có thể thực hiện được khi thỏa mãn một trong các điều kiện đặc biệt:

Một là, có cơ chế đặc thù của Trung ương cho phép dùng ngân sách địa phương thanh toán một khoản tiền theo thỏa thuận/định giá lại để tất toán nghĩa vụ thi hành án cho ngân hàng. Từ đó xóa bỏ tình trạng tài sản thi hành án và đưa đất về quỹ đất công.

Hai là, nếu đấu giá thành công cho một nhà đầu tư mới (hoặc sau khi xử lý xong vướng mắc thi hành án), Nhà nước có quyền thu hồi đất theo quy hoạch công viên, công trình văn hóa công cộng.

Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc là ngân sách thành phố phải đủ khả năng bồi thường theo giá thị trường cho chủ sử dụng đất hợp pháp.

Ba là, Nhà nước có thể thông qua các công ty quản lý tài sản hoặc Công ty Mua bán nợ Việt Nam (là các doanh nghiệp đặc thù 100% vốn nhà nước) có chức năng mua lại các khoản nợ xấu từ các tổ chức tín dụng để xử lý, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp. Sau đó cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý, bàn giao tài sản lại cho thành phố xử lý, sử dụng vào các mục đích công viên, công trình công cộng.

Các doanh nghiệp nhà nước, trung tâm phát triển quỹ đất cũng có thể xem xét cơ chế nhận chuyển nhượng khu đất qua đấu giá hoặc cơ chế đặc thù. Sau đó có thể có những cơ chế đặc thù giao quản lý các công trình có tính chất công cộng tại địa phương.

Ngoài ra, nếu có một tập đoàn lớn đứng ra đấu giá thành công khu đất này và đầu tư xây dựng công viên, quảng trường rồi chuyển giao cho thành phố quản lý; sau đó nhận được quyền lợi từ các khu đất, dự án khác của thành phố.

Nếu Đà Nẵng quyết tâm thì phải có kiến nghị và được Trung ương ủng hộ bằng các nghị quyết cụ thể, có cơ chế đặc thù thực hiện…

Giá sân vận động Chi Lăng giảm hơn 600 tỉ đồng sau nhiều lần đấu giá không thành Sau nhiều lần đấu giá không thành, hiện mức giá khởi điểm của sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) là 9.080 tỉ đồng, giảm hơn giá ban đầu 600 tỉ đồng.



