Ngoại trưởng Romania Dan Neculaescu - Ảnh: X/@DanNeculaescu

Ngày 27-11, Ngoại trưởng Romania Dan Neculaescu lưu ý rằng các chiến dịch hỗn hợp từ trước đến nay cơ bản vẫn bị từng nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xử lý như vấn đề nội bộ, Hãng thông tấn DPA dẫn lại thông tin từ báo Die Welt (Đức).

"Ít nhất, chúng ta cần có một bức tranh chung về tình hình và phải chủ động tìm kiếm các mối liên hệ. Liệu có cùng một nhóm tác nhân đứng sau các vụ tấn công ở Đức, Estonia và Romania hay không?" - vị ngoại trưởng nói.

Các cuộc tấn công hỗn hợp có thể bao gồm hoạt động quân sự, kinh tế, tình báo, tấn công mạng và chiến dịch tung tin giả nhằm tác động đến dư luận. Đây là kiểu tấn công mà các bên liên quan thường tìm cách che giấu sự can dự trực tiếp.

Theo Ngoại trưởng Romania, một số đồng minh ủng hộ việc đưa nhiệm vụ phòng thủ trước các cuộc tấn công hỗn hợp vào hoạt động tác chiến của NATO. Tuy nhiên, những nước khác phản đối vì lo ngại nguy cơ căng thẳng với Nga leo thang.

Ngoài ra, ông còn cáo buộc Nga muốn kiểm soát toàn bộ Biển Đen, không để các nước khác hiện diện tại khu vực này.

"Nhưng trên thực tế, Romania, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và các nước khác vẫn có mặt ở đây. Chúng tôi có quyền tự vệ, nhưng cũng có quyền được sống trong hòa bình" - ông nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Romania, Biển Đen đang trở thành một điểm dễ tổn thương trong hệ thống an ninh châu Âu.

"Chúng tôi ghi nhận nhiều vụ việc nghi liên quan đến Nga tại Biển Đen hơn bất kỳ nơi nào khác ở châu Âu, từ các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone), thủy lôi đến tấn công tàu thương mại" - ông nói.

Phía Nga chưa lên tiếng về các cáo buộc trên. Tuy nhiên, hôm 20-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Matxcơva muốn sống trong hòa bình và không có kế hoạch tấn công các nước thành viên NATO.

Theo Hãng thông tấn TASS, bà Zakharova lưu ý Nga "đã liên tục đề xuất các sáng kiến nhằm hạ nhiệt căng thẳng quân sự và chính trị, đặc biệt tại châu Âu, cũng như đề xuất đạt được thỏa thuận về các bảo đảm an ninh chung và đã nhiều lần thể hiện những đề xuất này bằng văn bản trong thời gian gần đây".