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Quảng Ngãi mở nhiều kênh tiếp nhận phản ánh cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Doanh nghiệp tại Quảng Ngãi có thể phản ánh cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà hoặc đòi chi phí ngoài quy định qua số điện thoại, email, hộp thư trực tuyến hoặc trực tiếp tại Thanh tra tỉnh.

Quảng Ngãi mở kênh để doanh nghiệp tố nhũng nhiễu, đòi chi phí ngoài quy định - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, rất quyết liệt trong việc nâng cao môi trường cạnh tranh, giảm thiểu thời gian và thủ tục cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 2-11, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã công bố các kênh tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, hạch sách, gây phiền hà hoặc gợi ý, đòi hỏi chi phí không chính thức trong quá trình thực thi công vụ.

Theo Thông báo số 339 của Thanh tra tỉnh, doanh nghiệp có thể phản ánh qua số điện thoại 0255.3816230 hoặc gửi email đến địa chỉ ttra@quangngai.gov.vn.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh trực tuyến tại website Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi (https://ttra.quangngai.gov.vn/), chọn mục Hộp thư công dân để điền thông tin và gửi nội dung phản ánh.

Trường hợp muốn phản ánh trực tiếp, doanh nghiệp có thể đến Văn phòng Thanh tra tỉnh tại số 68 Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi (địa điểm tiếp công dân).

Các nội dung được tiếp nhận gồm hành vi nhũng nhiễu, hạch sách, gây phiền hà; gợi ý hoặc đòi hỏi các khoản chi phí không chính thức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra và các hoạt động công vụ khác liên quan đến doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh đề nghị nội dung phản ánh phải rõ ràng, trung thực, nêu cụ thể thời gian, địa điểm, cá nhân hoặc đơn vị liên quan (nếu biết). Doanh nghiệp có thể gửi kèm hình ảnh, video, bản ghi âm và tài liệu liên quan để phục vụ việc xem xét, xác minh.

Việc công bố các kênh tiếp nhận nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ánh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu vào nhóm 20 tỉnh, thành có chỉ số PCI dẫn đầu

Năm 2026, Quảng Ngãi triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thành lập tổ công tác PCI: Tháng 7-2026, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo nâng cao PCI, có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ban hành kế hoạch cải thiện PCI: Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 7-9-2026 đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Quảng Ngãi vào nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về PCI.

Cắt giảm thủ tục hành chính: Tỉnh đặt mục tiêu 95% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn; ít nhất 75% hồ sơ thuộc dịch vụ công trực tuyến toàn trình được thực hiện trực tuyến; giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết đối với các thủ tục được rà soát.

Siết trách nhiệm cán bộ: Yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết công việc liên quan đến doanh nghiệp, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Tăng đối thoại, tháo gỡ vướng mắc: Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp; công khai thông tin quy hoạch, đất đai, đấu thầu, chính sách hỗ trợ và rà soát các dự án chậm tiến độ.

Quảng Ngãi mở kênh để doanh nghiệp tố nhũng nhiễu, đòi chi phí ngoài quy định - Ảnh 3.Nghe doanh nhân 'kể khổ', Chủ tịch Quảng Ngãi chốt thời hạn xử lý từng việc

36 kiến nghị từ 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa ra tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: Quảng Ngãi doanh nghiệp thanh tra nhũng nhiễu phiền hà

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