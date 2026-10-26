Chủ tịch Đồng Tháp: Chấm dứt tình trạng làm việc cầm chừng, xử lý hồ sơ lòng vòng gây trì trệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ An Hưng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chấm dứt tình trạng làm việc cầm chừng

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

"Chấm dứt ngay tình trạng làm việc cầm chừng, chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chuyển văn bản, hồ sơ công việc thuộc thẩm quyền lòng vòng, gây trì trệ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc: Một việc chỉ giao một cơ quan, một đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm chính; bảo đảm phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm", ông Nhàn yêu cầu.

Theo đó, cấp trên không can thiệp trái quy định vào công việc của cấp dưới; cấp dưới phải chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền đã được phân cấp, không đùn đẩy hoặc đẩy việc lên cấp trên để xin ý kiến đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của mình.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình theo quy định của Đảng và pháp luật; bảo đảm giải trình chính xác, đầy đủ, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch; xây dựng kế hoạch chấn chỉnh rõ nhiệm vụ, đầu mối, thời hạn và kết quả thực hiện.

Ông Nhàn cũng đề nghị chấn chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tiêu cực cao, trong đó có việc khắc phục triệt để tình trạng hướng dẫn không đầy đủ, lòng vòng, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, trả hồ sơ không rõ lý do làm người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân được tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính bình đẳng, công bằng, đúng pháp luật.

Mọi trường hợp hồ sơ trễ hạn, bị trả lại, chậm trễ do lỗi của cơ quan, người có thẩm quyền thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp bằng văn bản, kịp thời khắc phục hậu quả và xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định. Lấy mức độ hài lòng, kết quả giảm thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp làm thước đo giá trị cuối cùng, không chạy theo thành tích, thứ hạng hình thức.

Chủ động nhận diện, phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, trọng tâm là: đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đầu tư, xây dựng; đăng ký kinh doanh; thuế, hải quan; đấu thầu, đấu giá; quản lý tài chính, tài sản công. Kiên quyết khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt" ở cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đang thực hiện thủ tục thông quan - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Rà soát, chấn chỉnh hành vi "cò" giải quyết thủ tục

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã tiếp tục rà soát, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; xử lý nghiêm tình trạng gây khó khăn, trả lại hồ sơ của người dân nhiều lần hoặc có hành vi móc nối, thông đồng với đối tượng trung gian ("cò") để giải quyết thủ tục trái quy định.

Đẩy mạnh số hóa quy trình công vụ và tăng cường năng lực bộ máy cấp xã. Vận hành công khai kênh tiếp nhận thông tin, bảo vệ người phản ánh và tăng cường giám sát xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo đảm các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hoạt động công khai, thông suốt, rõ đầu mối theo dõi, đôn đốc và trả lời dứt điểm các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật tuyệt đối thông tin người phản ánh; nghiêm cấm mọi hành vi trù dập, trả thù người phản ánh, đấu tranh phòng, chống tiêu cực. Tuyệt đối không phân công người bị phản ánh tham gia xác minh, thẩm tra vụ việc liên quan đến chính mình.