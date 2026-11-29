Rapper Binz đến với Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Khách mời đầu tiên của Quán nhà Haha chặng Cao Bằng xuất hiện ở gần cuối tập. Đó là rapper Binz (Lê Nguyễn Trung Đan). Anh có mặt tại quán từ sáng sớm khi các thành viên chưa mở cửa, được Bùi Công Nam kiểm tra sở trường và nhận nhiệm vụ nhiếp ảnh gia cho quán.

Nét đẹp văn hóa người Dao Tiền trong Quán nhà Haha

Những dãy núi trùng điệp, không gian xanh mát, không khí trong lành khiến các thành viên không khỏi thích thú. Jun Phạm chia sẻ: "Quãng đường đi khá xa nhưng xứng đáng".

Dàn cast gặp gỡ anh Nhất và chị Hạnh, chủ điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao. Đây là gia đình đồng hành, hỗ trợ các thành viên trong những ngày lưu trú tại địa phương.

Các thành viên vui vẻ khi đến Cao Bằng - Ảnh: BTC

Chị Hạnh, anh Nhất giới thiệu nhiều về cuộc sống và người Dao Tiền từ trang phục truyền thống và những trang sức đặc trưng.

Các thành viên tham quan ngôi nhà của gia đình, lắng nghe giới thiệu về kiến trúc và những vật dụng sinh hoạt gắn liền với đời sống người Dao Tiền như túi trầu cùng nhiều đồ dùng truyền thống khác.

Chị Hạnh trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Ba anh Nhất trực tiếp làm đồ bạc để chế tác nhẫn, trong khi mẹ anh tỉ mỉ thêu túi.

Trong bữa cơm buổi tối, câu chuyện văn hóa tiếp tục được mở rộng với những chia sẻ về hai nghi lễ quan trọng của người Dao Tiền: lễ cấp sắc 3 đèn và lễ cấp sắc 12 đèn.

Xem tập này khán giả khen: "Chặng này hay quá. Mới đầu chặng đã biết thêm nhiều kiến thức về trang phục, tập tục của người Dao Tiền, biết thêm một địa danh mới là Hoài Khao - Cao Bằng. Cảnh quay siêu đẹp như phim điện ảnh nữa".

Một khán giả chia sẻ cảm giác như được trở lại với Gia đình Haha, tập có chị Thông, anh Hà ở Bản Liền và khen anh Nhất, chị Hạnh cũng thân thiện, gần gũi.

Đặc biệt, nhiều người thích khung cảnh ngôi nhà giữa núi rừng: "Sáng mở mắt dậy thấy view vậy là khởi động một ngày tuyệt vời luôn", là những ý kiến viết lại.

Trailer tập 6 Quán nhà Haha

Tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa?

Khác với chặng Huế, ở hành trình này, các thành viên sẽ phải tự quản lý và vận hành quán ăn mà không có sự hỗ trợ trực tiếp từ chủ nhà. Thử thách đòi hỏi sự phối hợp, khả năng tổ chức và tính chủ động của từng thành viên.

Khi tới địa điểm kinh doanh, mọi người không khỏi bất ngờ trước không gian quán rộng rãi, hiện đại và được trang trí đẹp mắt.

Nhưng khung cảnh vắng vẻ xung quanh lại khiến họ lo lắng đặt dấu hỏi liệu có bao nhiêu khách có thể đến?

Duy Khánh nhanh chóng sáng tác câu hát hài hước: "Tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa". Câu nói dí dỏm khiến các thành viên bật cười và khen cũng đúng.

Jun Phạm tiếp tục đảm nhận vai trò bếp trưởng. Ngọc Thanh Tâm đảm nhận phần đồ uống, cô mang theo tờ giấy ghi chép công thức của các món nước, bảo mình chủ động tham gia một khóa học pha chế để hoàn thiện thực đơn.

Nếm thử trái ớt tròn giống trái nho tại Cao Bằng. Mọi người tưởng không cay nhưng lại cay không tưởng - Ảnh: BTC

Được giao nhiệm vụ nướng bánh mì, Duy Khánh tỏ ra khá lúng túng và phải tranh thủ hỏi kinh nghiệm từ Bùi Công Nam cùng Rhymastic vì lo bị Jun Phạm trách mắng.

Khán giả xem chương trình chờ đợi tập tiếp theo xem quán ăn của dàn cast sẽ hoạt động ra sao, liệu có thoát khỏi viễn cảnh mà Duy Khánh dự đoán: "Tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa".