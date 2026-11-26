Ông Lê Thanh Thản đến tòa chiều 26-11 - Ảnh: GIANG LONG

Sau 13 năm sống trong những căn hộ không được cấp sổ đỏ, những người mua nhà thuộc diện phải di dời tại dự án CT6 Kiến Hưng của ông Lê Thanh Thản đã được tòa án xác định số tiền bồi thường cụ thể để giải quyết quyền lợi.

Trong bản án tuyên chiều 26-11, bên cạnh quyết định hình phạt đối với ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, tổng giám đốc Công ty Bemes, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 cựu cán bộ, Tòa án nhân dân TP Hà Nội dành nhiều thời gian phân tích, đưa ra phán quyết về trách nhiệm dân sự.

Nhiều căn hộ chung cư được bồi thường 3-4 tỉ đồng

Hội đồng xét xử tuyên buộc ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải hoàn trả tiền giao dịch và bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu 76 căn hộ chung cư phải di dời để hoàn trả công năng và 3 căn nhà liền kề thuộc diện phải di dời, phá dỡ.

Số tiền người mua nhà được nhận xác định trên cơ sở giá trị các căn nhà tương đương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo kết luận của hội đồng định giá tài sản.

Đáng chú ý, trong số 76 căn hộ chung cư phải di dời, nhiều căn được tòa tuyên mức bồi thường từ 3-4 tỉ đồng, một số căn trên 5 tỉ đồng. Căn hộ có mức bồi thường cao nhất thuộc tòa CT6C lên đến 6,8 tỉ đồng.

Mức bồi thường đối với 3 căn nhà liền kề thuộc diện phải di dời, phá dỡ đều lên đến hàng chục tỉ đồng, trong đó căn thấp nhất khoảng 14 tỉ đồng, căn cao nhất hơn 17 tỉ đồng.

Tổng số tiền hoàn trả và bồi thường thiệt hại đối với 79 căn nhà là hơn 259 tỉ đồng, bản án nêu.

Ông Lê Thanh Thản nghe tòa tuyên án chiều 26-11 - Ảnh: GIANG LONG

Để bảo đảm thi hành án, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục tạm giữ hơn 260 tỉ đồng và trả lại ông Lê Thanh Thản hơn 269 tỉ đồng trong tổng số hơn 530 tỉ đồng bị cáo đã tự nguyện nộp vào tài khoản của cơ quan thi hành án trước khi phiên tòa diễn ra.

Hội đồng xét xử cũng tuyên những người mua nhà thuộc diện được nhận tiền bồi thường có nghĩa vụ di dời, bàn giao lại nhà cho Công ty Bemes để thực hiện việc phá dỡ, chuyển đổi công năng theo quy định.

Vì sao nhà không sổ đỏ được bồi thường theo giá nhà đã có sổ?

Mức bồi thường cho người mua nhà là một trong những vấn đề được tranh luận nhiều tại phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản.

Trước đó, khi tự bào chữa, ông Thản cho rằng số tiền phải bồi thường theo đề nghị của viện kiểm sát là "cao quá".

Các luật sư của chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cũng đưa ra những tài liệu khảo sát giá bất động sản, đề nghị xem xét lại kết quả định giá. Phía bào chữa cho rằng việc sử dụng giá những căn hộ đã được cấp sổ đỏ để định giá các căn hộ chưa có sổ là bất lợi cho bị cáo.

Ông Lê Thanh Thản rời tòa sau khi nghe tuyên án - Ảnh: GIANG LONG

Đối đáp với quan điểm này, đại diện Viện kiểm sát khẳng định kết luận định giá tài sản có căn cứ pháp luật.

Cơ quan công tố phân tích người dân bỏ tiền mua nhà với mong muốn được sở hữu căn hộ hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ. Việc các căn hộ không được cấp sổ đỏ xuất phát từ sai phạm của chủ đầu tư.

Do đó, không thể lấy chính tình trạng pháp lý của những căn hộ xây dựng sai phạm để làm căn cứ giảm giá trị bồi thường cho người mua nhà.

Khi tuyên án, hội đồng xét xử nhận định ông Lê Thanh Thản đã che giấu tình trạng pháp lý của dự án, cung cấp thông tin không đúng sự thật để khách hàng tin tưởng giao kết hợp đồng.

Hành vi của bị cáo khiến những người mua nhà hiểu sai về giá trị pháp lý của các căn hộ chung cư cũng như nhà ở thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Từ đó, tòa xác định có căn cứ chấp nhận yêu cầu của bị hại về việc tuyên các giao dịch mua bán nhà vô hiệu do bị lừa dối. Ông Thản cùng Công ty Bemes phải có trách nhiệm hoàn trả tiền và bồi thường thiệt hại cho người mua nhà theo quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử xác định số tiền hoàn trả và bồi thường đối với những căn nhà phải di dời trên cơ sở giá trị nhà đã được cấp giấy chứng nhận theo kết luận định giá tài sản.

Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính để cư dân được cấp sổ đỏ

Hội đồng xét xử dẫn Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết những tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai gắn với chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

Ngày 17-11, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai, danh mục các công trình, hạng mục công trình được tồn tại có điều kiện và những phần phải phá dỡ, di dời để hoàn trả công năng.

Theo đó, tại dự án CT6 Kiến Hưng có 125 căn hộ phải di dời để hoàn trả công năng khối đế và 10 căn nhà phải di dời, phá dỡ do xây dựng trên phần quy hoạch nhà trẻ.

Hội đồng xét xử tuyên án chiều 26-11 - Ảnh: GIANG LONG

Trong số 125 căn hộ phải di dời để hoàn trả công năng, có 79 căn nằm trong danh sách 519 căn nhà được xác định trong vụ án. Tuy nhiên, một số căn hộ đã được chủ đầu tư thanh lý hợp đồng hoặc được cấp giấy chứng nhận, bản án nêu.

Tương tự, trong số 10 căn nhà phải di dời, phá dỡ có 5 căn nằm trong danh sách 519 căn nhà liên quan đến vụ án, trong đó 2 căn đã được cấp giấy chứng nhận.

Sau khi xem xét, tòa quyết định giải quyết việc hoàn trả tiền mua nhà và bồi thường thiệt hại đối với chủ sở hữu 76 căn hộ chung cư và 3 căn nhà liền kề.

Đối với những căn nhà nằm trong danh sách được phép tồn tại theo nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND TP Hà Nội, hội đồng xét xử giao UBND thành phố giải quyết theo quy định pháp luật.

Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính để người dân được thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Trước đó, trong quá trình xét xử, nhiều người mua nhà đã trình bày về những khó khăn suốt 13 năm sống trong các căn hộ không có sổ đỏ.

Những người thuộc diện phải di dời mong sớm nhận được tiền bồi thường để tìm nơi ở mới, còn những cư dân được tiếp tục ở lại mong chủ đầu tư hoàn thành các nghĩa vụ để họ được cấp sổ đỏ.