Theo chuyên gia, ô tô điện hóa đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam - Ảnh: T.N.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xe nhập khẩu từ Trung Quốc "vượt mặt" Thái Lan về lượng trong 10 tháng của năm 2026.

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc "vượt mặt" Thái Lan

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10 là 19.187 chiếc, giảm 6.108 chiếc so với tháng trước.

Trong tháng này chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 148.841 chiếc, tăng 14,5%, tương ứng tăng 18.816 chiếc.

Tiếp theo là ô tô tải đạt 37.517 chiếc, tăng 66,9%, tương ứng tăng 15.040 chiếc, ô tô loại khác là 25.925 chiếc, tăng 28,5%, tương ứng tăng 5.750 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết 10 tháng, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 212.339 chiếc, tăng mạnh 26,6% tương ứng tăng 39.592 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong 10 tháng này, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu xe có xuất xứ từ Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc, chiếm 95% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.

Trong đó, nhập khẩu từ Indonesia là 89.362 chiếc, tăng 37,1%, tương ứng tăng 24.189 chiếc so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu từ Trung Quốc là 56.299 chiếc, tăng 44,2%, tương ứng tăng 17.248 chiếc, và nhập khẩu từ Thái Lan là 54.532 chiếc, giảm 5,1%, tương ứng giảm 2.934 chiếc.

Xu hướng điện hóa tăng mạnh

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Chủ tịch Hội Ô tô và thiết bị động lực TP.HCM - cho rằng lượng xe Trung Quốc vượt Thái Lan về lượng, tăng mạnh 44,2%, trong khi Thái Lan giảm nhẹ cho thấy xu hướng điện hóa đang tăng mạnh tại Việt Nam.

Xe từ thị trường Indonesia vẫn dẫn đầu về số lượng nhờ xe phổ thông giá rẻ như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce chủ yếu là những mẫu xăng và Hybrid nhẹ.

Thời gian vừa qua, nhiều mẫu xe Trung Quốc được ra mắt tại Việt Nam - Ảnh: T.N.

Các mẫu xe Trung Quốc có giá trị trung bình cao hơn so với các mẫu xe từ Indonesia và Thái Lan. Điều này phản ánh cơ cấu nghiêng về xe thương mại và dòng xe điện hóa, công nghệ cao hơn, chứ không chỉ xe giá rẻ truyền thống.

Đây là biểu hiện rõ của làn sóng xuất khẩu xe năng lượng mới (NEV) từ Trung Quốc ra toàn cầu, đồng thời các hãng Trung Quốc liên tục ra mắt mẫu EV/hybrid mới tại Việt Nam như các hãng MG, Wuling, BYD, Chery, Zeekr.

Thị trường nội địa cũng đang điện hóa rất nhanh nhờ VinFast (hơn 200.000 xe điện trong 10 tháng), nhưng nhập khẩu Trung Quốc đang bổ sung phân khúc hybrid và xe điện cao hơn, tạo cạnh tranh đa dạng hơn.

"Người tiêu dùng không còn định kiến chỉ "giá rẻ", mà chú ý tính năng công nghệ, hiệu suất và chi phí vận hành, đặc biệt khi chính sách ưu đãi xe điện được gia hạn đến 2030", ông Dũng nhận định.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng thị trường ô tô Việt Nam đang xu hướng điện hóa trên hai hướng song song là sản xuất trong nước từ các mẫu xe điện của VinFast và nhập khẩu từ Trung Quốc (NEV và hybrid).

Theo số liệu mới đây của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng các thành viên hiệp hội trong tháng 10-2026 đạt 28.957 xe. So với mức 35.094 xe của tháng 9, lượng tiêu thụ giảm 6.137 xe, tương đương khoảng 17,5%. Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) công bố bán 3.422 xe Hyundai trong tháng 10, kéo tổng doanh số từ đầu năm đến hết tháng 10 là gần 39.000 xe. Ở nhóm xe điện, VinFast công bố đã bàn giao 22.896 ô tô tại thị trường trong nước trong tháng 10, đưa doanh số lũy kế lên 200.593 chiếc.